[{"available":true,"c_guid":"a1711532-cb7e-4caa-ba7d-eadac69cd937","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kontraszelekció miatt nem jó irányban mennek a dolgok az atlétikai edzők társadalmában, mondja az ezüstérmes olimpikon, aki már 40 éves, de fontolgatja, hogy akár 2023-ban is elindulhat a budapesti vb-n.\r

\r

","shortLead":"A kontraszelekció miatt nem jó irányban mennek a dolgok az atlétikai edzők társadalmában, mondja az ezüstérmes...","id":"20190410_Kovago_Zoltan_diszkoszveto_az_edzokrol_A_leghulyebbek_maradtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1711532-cb7e-4caa-ba7d-eadac69cd937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fca95c-92e6-4fe4-a7c1-313ffacf64c6","keywords":null,"link":"/sport/20190410_Kovago_Zoltan_diszkoszveto_az_edzokrol_A_leghulyebbek_maradtak","timestamp":"2019. április. 10. 20:53","title":"Kővágó Zoltán diszkoszvető az edzőkről: A leghülyébbek maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203f7c8d-4bc8-46cb-8719-e753d47dea40","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az esős, párás időben távolról óriási kalózhajóra emlékeztet, közelről egy palotára, amelyet üvegpikkelyek borítanak, felülről hegyláncnak tűnik, bent pedig olyan, mintha a Föld egy elvarázsolt, mély üregében szólna a zene. A hamburgi Elbai Filharmónia épületében a napokban a Budapesti Fesztiválzenekar is fellépett. Közel egymilliárd euróba került a megvalósítása, így nagy elvárásokkal kezdtük el az épület bejárását. ","shortLead":"Az esős, párás időben távolról óriási kalózhajóra emlékeztet, közelről egy palotára, amelyet üvegpikkelyek borítanak...","id":"20190410_hamburg_opera_elbphilharmonie_epiteszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=203f7c8d-4bc8-46cb-8719-e753d47dea40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c84d85-61ae-4ef7-981e-0b6138954628","keywords":null,"link":"/elet/20190410_hamburg_opera_elbphilharmonie_epiteszet","timestamp":"2019. április. 10. 17:30","title":"A hamburgiaknak is megvan a maguk stadionja, csak éppen Bartók szól benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy ne csak rendőröket és szögesdrótot lássanak – mondta Szél Bernadett, miután beszélt a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal vezetőjével, Végh Zsuzsannával. A hivatal végiggondolja ezt a lehetőséget.","shortLead":"Hogy ne csak rendőröket és szögesdrótot lássanak – mondta Szél Bernadett, miután beszélt a Bevándorlási és Menekültügyi...","id":"20190411_Kihozhatjak_setalni_a_menekult_gyerekeket_a_tranzitzonabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7261777c-762f-48d0-a82f-7347ca75e88b","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Kihozhatjak_setalni_a_menekult_gyerekeket_a_tranzitzonabol","timestamp":"2019. április. 11. 09:14","title":"Kihozhatják sétálni a menekült gyerekeket a tranzitzónából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az öndefiníciója szerint újlipótvárosi szociológusprofesszor, a Kádár-rendszer kritikusa szerint a tudósnak az a dolga, hogy a legközelebb kerüljön az igazsághoz, a politikusnak pedig az, hogy választást nyerjen. Interjú a HVG-ben.","shortLead":"Az öndefiníciója szerint újlipótvárosi szociológusprofesszor, a Kádár-rendszer kritikusa szerint a tudósnak az a dolga...","id":"20190411_Szelenyi_Ivan_Orban_igazi_politikai_vallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e177a226-2856-49fd-a266-bb0e8aef5d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Szelenyi_Ivan_Orban_igazi_politikai_vallalkozo","timestamp":"2019. április. 11. 15:40","title":"Szelényi Iván: Orbán igazi politikai vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Különös képet fest a világ legjobb kamerás telefonjainak rangsora: az első két helyen három Huawei mobil is található. A legjobb a március végén bemutatott, azóta piacra is került P30 Pro, amit leteszteltünk.","shortLead":"Különös képet fest a világ legjobb kamerás telefonjainak rangsora: az első két helyen három Huawei mobil is található...","id":"20190411_huawei_p30_pro_teszt_mobilfotozas_kamera_zoom_10x_50x_nagyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b0832-1924-4dfb-aa3d-19e1e6f0febf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_huawei_p30_pro_teszt_mobilfotozas_kamera_zoom_10x_50x_nagyitas","timestamp":"2019. április. 11. 20:00","title":"Toronyóra lánccal: néhány éve még sci-fi volt a telefon, amit a Huawei most összerakott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Magyarországon nincs jogállam – így összegezte Kovács András közigazgatási bíró Handó Tünde egy korábbi nyilatkozatát, illetve az önálló közigazgatási bíróságok felállításának tervét. A Kúria egyik tanácselnök bírája gyorsleltárt készített a magyar igazságszolgáltatásról belső szakfórumon.\r

\r

","shortLead":"Magyarországon nincs jogállam – így összegezte Kovács András közigazgatási bíró Handó Tünde egy korábbi nyilatkozatát...","id":"20190412_Megrendito_beszed_egy_kozigazgatasi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ff16d4-8755-429e-9379-b285d09eaf97","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Megrendito_beszed_egy_kozigazgatasi","timestamp":"2019. április. 12. 14:30","title":"Megrendítő beszéd egy közigazgatási bírótól a jogállam vesztéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5875d407-13cc-4e2f-94da-6d51756563ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csont- és fogfosszíliák kerültek elő egy Fülöp-szigeteki barlangból, amelyek a kutatók szerint egy eddig nem ismert emberfajhoz köthetők. ","shortLead":"Csont- és fogfosszíliák kerültek elő egy Fülöp-szigeteki barlangból, amelyek a kutatók szerint egy eddig nem ismert...","id":"20190411_uj_emberfaj_fulop_szigetek_callao_barlang_csont_fogfosszilia_homo_iuzonensis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5875d407-13cc-4e2f-94da-6d51756563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ce2f0b-af7b-4aab-a2c6-adf08661787c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_uj_emberfaj_fulop_szigetek_callao_barlang_csont_fogfosszilia_homo_iuzonensis","timestamp":"2019. április. 11. 08:33","title":"Új, eddig ismeretlen emberfaj nyomaira bukkantak a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit tudósok felfedezték az állandó jégtakarókban az atomkísérletek, atomrobbanások és atomkatasztrófák aggasztó mértékű maradványait.","shortLead":"Brit tudósok felfedezték az állandó jégtakarókban az atomkísérletek, atomrobbanások és atomkatasztrófák aggasztó...","id":"20190410_Veszelyes_merteku_radioaktivitast_rejthetnek_a_gleccserek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c530f2cf-5ae7-4855-a142-741871ab0191","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_Veszelyes_merteku_radioaktivitast_rejthetnek_a_gleccserek","timestamp":"2019. április. 10. 20:46","title":"Veszélyes lehet az emberre is a gleccserekben összegyűlő radioaktivitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]