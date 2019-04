Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7034856-3446-4c93-99e3-7fc66c02c542","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint magyar szakembereket is küldhetünk.","shortLead":"A külügyminiszter szerint magyar szakembereket is küldhetünk.","id":"20190416_Szijjarto_Magyarorszag_kesz_segiteni_a_NotreDame_ujjaepiteseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7034856-3446-4c93-99e3-7fc66c02c542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36111599-9a46-47b1-8a7e-2670c3820538","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Szijjarto_Magyarorszag_kesz_segiteni_a_NotreDame_ujjaepiteseben","timestamp":"2019. április. 16. 14:16","title":"Szijjártó: Magyarország kész segíteni a Notre-Dame újjáépítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018309ec-24ff-4c70-909b-f4e88202f4fa","c_author":"Sándor Anna - Vándor Éva","category":"elet","description":"Túlságosan is adja magát a kísértés, hogy a Notre-Dame-i tűzvészben a dicső múlt pusztulását lássuk bele, de épp a katedrális történelme az, ami a dicső múlt fennmaradását megelőlegezi.","shortLead":"Túlságosan is adja magát a kísértés, hogy a Notre-Dame-i tűzvészben a dicső múlt pusztulását lássuk bele, de épp...","id":"20190416_Nemcsak_a_Notre_Dame_a_franciak_lelke_is_megperzselodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=018309ec-24ff-4c70-909b-f4e88202f4fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fac3ea-5337-450a-9714-f7c981a18bf2","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Nemcsak_a_Notre_Dame_a_franciak_lelke_is_megperzselodott","timestamp":"2019. április. 16. 14:55","title":"Nemcsak a Notre-Dame, a franciák lelke is megperzselődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a39974-2ddd-4dc2-ac0e-78c7a624db57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három rendőr verte állítása szerint az írástudatlan baranyai férfit, hogy kicsikarjon tőle egy vallomást. Az állam nem vizsgálta rendesen panaszát, most viszont a strasbourgi emberi jogi bíróság hárommilliós sérelemdíjat ítélt meg neki, a férfit a Magyar Helsinki Bizottság védte.","shortLead":"Három rendőr verte állítása szerint az írástudatlan baranyai férfit, hogy kicsikarjon tőle egy vallomást. Az állam nem...","id":"20190416_Nem_vizsgalta_jol_ki_az_allam_a_kenyszervallatast_a_szetvert_ferfi_pert_nyert_Strasbourgban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2a39974-2ddd-4dc2-ac0e-78c7a624db57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3bd772-703c-467a-b8b9-a8d17d1fd7ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Nem_vizsgalta_jol_ki_az_allam_a_kenyszervallatast_a_szetvert_ferfi_pert_nyert_Strasbourgban","timestamp":"2019. április. 16. 12:03","title":"Nem vizsgálta ki érdemben az állam a kényszervallatást, a megvert férfi pert nyert Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóváhagyták a szerzői jogi szabályozás vitatott módosítását hétfőn az Európai Unió tagállamai, így minden akadály elhárult az egyesek szerint az internet szabadságát veszélyeztető irányelv hatálybalépése elől.","shortLead":"Jóváhagyták a szerzői jogi szabályozás vitatott módosítását hétfőn az Európai Unió tagállamai, így minden akadály...","id":"20190415_europai_parlament_szerzoi_jogi_torveny_voksolas_internet_szabadsaga_13_as_cikkely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c689303-43f7-4959-8d31-dac7256258fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_europai_parlament_szerzoi_jogi_torveny_voksolas_internet_szabadsaga_13_as_cikkely","timestamp":"2019. április. 15. 15:33","title":"Jóváhagyták a tagállamok, életbe léphet a szabály, amely megváltoztathatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A benzin literenkénti átlagára 400 forintra, a gázolajé 405 forintra nő szerdán. ","shortLead":"A benzin literenkénti átlagára 400 forintra, a gázolajé 405 forintra nő szerdán. ","id":"20190415_Elerte_a_400_forintot_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68eeb4fa-31f8-469a-920b-680bdbf4e393","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_Elerte_a_400_forintot_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2019. április. 15. 12:38","title":"Eléri a 400 forintot az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fournier atya a párizsi terrortámadások után a Bataclanba ment be, hogy imádkozzon a halottakért. ","shortLead":"Fournier atya a párizsi terrortámadások után a Bataclanba ment be, hogy imádkozzon a halottakért. ","id":"20190416_Hoskent_unneplik_a_parizsi_tuzoltok_kaplanjat_aki_kimentette_az_ereklyeket_a_Notre_Damebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1e317c-e643-4e0f-830f-3692a3baa07a","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Hoskent_unneplik_a_parizsi_tuzoltok_kaplanjat_aki_kimentette_az_ereklyeket_a_Notre_Damebol","timestamp":"2019. április. 16. 13:59","title":"Hősként ünneplik a párizsi tűzoltók káplánját, aki kimentette az ereklyéket a Notre-Dame-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c421426f-b666-4ae3-b8b1-91b25b94ce33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó újdonságát a GLA és a GLC közé lőtték be, vagyis nem túl nagy, mégis akár heten is elférnek benne.","shortLead":"A stuttgarti gyártó újdonságát a GLA és a GLC közé lőtték be, vagyis nem túl nagy, mégis akár heten is elférnek benne.","id":"20190416_itt_egy_teljesen_uj_mercedes_divatterepjaro_a_glb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c421426f-b666-4ae3-b8b1-91b25b94ce33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c3b177-3cf3-4f1e-930c-42d2293f9af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_itt_egy_teljesen_uj_mercedes_divatterepjaro_a_glb","timestamp":"2019. április. 16. 11:21","title":"Itt egy teljesen új Mercedes divatterepjáró, a 7 üléses GLB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190416_Hont_A_NotreDame_langjai_es_a_teljes_sotetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1279f6b7-1d7c-478e-b50a-9024755d6bee","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Hont_A_NotreDame_langjai_es_a_teljes_sotetseg","timestamp":"2019. április. 16. 18:25","title":"Hont: A Notre-Dame lángjai és a teljes sötétség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]