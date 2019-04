Helyretette az Európai Bizottság a gazdákat a migránsokkal riogató politikusokat

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7661976-9257-4723-8594-9f0218a2fb88","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Havi több mint kétmillió forintos alapfizetés, 100 ezer forintos napidíj, másfél millió irodai költségekre és utazási költségtérítés – nem csoda, hogy Magyarországon is dúl a harc az európai parlamenti képviselői helyekért. A színfalak mögé látva azonban hamar kiderül, hogy bár panaszra nincs okuk, az uniós élet áldozatot is követel az EP-képviselőktől. Turkáltunk kicsit a brüsszeli zsebekben. ","shortLead":"Havi több mint kétmillió forintos alapfizetés, 100 ezer forintos napidíj, másfél millió irodai költségekre és utazási...","id":"20190417_ep_ep_kepviselok_mep_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7661976-9257-4723-8594-9f0218a2fb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b86b6c-df83-499f-af88-277e76350e18","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_ep_ep_kepviselok_mep_fizetes","timestamp":"2019. április. 17. 06:30","title":"Kiszámoltuk, mennyit keresnek a magyar EP-képviselők. Szép nagy szám jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"140 éve Párizs segített nekik, most viszonozzák. Székesfehérvár, valamint a Mazsihisz is csatlakozott. ","shortLead":"140 éve Párizs segített nekik, most viszonozzák. Székesfehérvár, valamint a Mazsihisz is csatlakozott. ","id":"20190416_Szeged_tizezer_eurot_kuld_Parizsnak_a_NotreDame_helyreallitasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bcc458d-39a1-42dc-a876-b0b78b516bc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_Szeged_tizezer_eurot_kuld_Parizsnak_a_NotreDame_helyreallitasahoz","timestamp":"2019. április. 16. 09:47","title":"Szeged és Székesfehérvár tízezer eurót küld Párizsnak a Notre-Dame helyreállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb599205-44cf-453d-97a6-d872b6bf7368","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi a villamos egy másik ablakát is megrongálta a budapesti Nyugati pályaudvarnál, a rendőrök előállították.","shortLead":"A férfi a villamos egy másik ablakát is megrongálta a budapesti Nyugati pályaudvarnál, a rendőrök előállították.","id":"20190417_Kirugta_a_Combino_ablakat_nem_jart_a_46os","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb599205-44cf-453d-97a6-d872b6bf7368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fdecc6d-6e35-4689-a923-8d8e140f3459","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Kirugta_a_Combino_ablakat_nem_jart_a_46os","timestamp":"2019. április. 17. 16:52","title":"Kirúgta a Combino ajtajának üvegét, nem járt a 4-6-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ca2a97-745c-4acb-be30-c07aaed33d38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube élő videóinál olykor magyarázó szövegek olvashatók, hogy a nézők ne kezdjenek elméletek gyártásába. A Notre-Dame kigyulladásakor a rendszer valamiért 9/11-es szócikkeket húzott be. ","shortLead":"A YouTube élő videóinál olykor magyarázó szövegek olvashatók, hogy a nézők ne kezdjenek elméletek gyártásába...","id":"20190416_youtube_notre_dame_tuz_szeptember_11_terrortamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78ca2a97-745c-4acb-be30-c07aaed33d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6803331c-15c3-475f-9bef-8d188baf60b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_youtube_notre_dame_tuz_szeptember_11_terrortamadas","timestamp":"2019. április. 16. 08:33","title":"Beütött a baj a YouTube-nál, szerintük terrortámadás érte a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökségi ülése ma arról dönt, hogy ragaszkodik-e a jelenleg még hozzá tartozó kutatóintézetekhez, illetve az intézetek egyben tartásához, vagy engedve a kormány nyomásának lemond róluk. A helyzet azonban nem ennyire egyszerű, úgy tudjuk, hogy az MTA vezetői nem csak a saját javaslatukról tárgyalnak.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökségi ülése ma arról dönt, hogy ragaszkodik-e a jelenleg még hozzá tartozó...","id":"20190416_Ma_eldolhet_az_MTA_sorsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfac24e7-6d5b-46c9-a656-03e463f5ea3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Ma_eldolhet_az_MTA_sorsa","timestamp":"2019. április. 16. 15:35","title":"Ma eldőlhet az MTA sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca649cf-c5f6-4d87-a49c-c8095f506f3b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék, ha a nézők nem rontanák el mások filmes élményét.","shortLead":"Szeretnék, ha a nézők nem rontanák el mások filmes élményét.","id":"20190417_Szokatlan_keressel_forddultak_a_Bosszuallok_rendezoi_a_rajongokhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ca649cf-c5f6-4d87-a49c-c8095f506f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98218051-3bfc-42df-9fcc-57356901c6cc","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Szokatlan_keressel_forddultak_a_Bosszuallok_rendezoi_a_rajongokhoz","timestamp":"2019. április. 17. 10:40","title":"Szokatlan kéréssel fordultak a Bosszúállók rendezői a rajongókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy bírósági döntésre válaszul a Google és az Apple is elérhetetlenné tette a TikTok nevű applikációt Indiában, ami így egy több mint 120 milliós piacot veszített el.","shortLead":"Egy bírósági döntésre válaszul a Google és az Apple is elérhetetlenné tette a TikTok nevű applikációt Indiában, ami...","id":"20190417_tiktok_india_apple_google_applikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88a3d65-96cc-4602-b5b6-74d2e7e71c1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_tiktok_india_apple_google_applikacio","timestamp":"2019. április. 17. 16:33","title":"Betiltották az anti-Facebookot Indiában, mert pornót terjesztettek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrálók egy része felmászott a Shell székházára, és több ablakát is betörték. Emellett utakat, hidakat zártak le. ","shortLead":"A demonstrálók egy része felmászott a Shell székházára, és több ablakát is betörték. Emellett utakat, hidakat zártak...","id":"20190416_Tobb_mint_szaz_kornyezetvedot_vettek_orizetbe_Londonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7693a70f-d6b0-457a-be77-ca6a85e0093e","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Tobb_mint_szaz_kornyezetvedot_vettek_orizetbe_Londonban","timestamp":"2019. április. 16. 15:02","title":"Több mint száz környezetvédőt vettek őrizetbe Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]