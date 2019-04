Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06f30cb6-e1f3-4e60-a4bb-13d3f938eed7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Lendületben vannak az abolicionisták: három évtizede még csak 36 ország utasította el a világon kategorikusan a halálbüntetés alkalmazását, ma már 106 helyen tiltják a törvények az állami kivégzéseket – derül ki az 1961-ben alapított Amnesty International (AI) frissen közzétett 2018-as jelentéséből. ","shortLead":"Lendületben vannak az abolicionisták: három évtizede még csak 36 ország utasította el a világon kategorikusan...","id":"201916_kivegzesek_terkepe_azallamok_fele_mondott_le_ahalalbuntetesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06f30cb6-e1f3-4e60-a4bb-13d3f938eed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb10199-5f39-4d18-a4b5-607d61a9f9e5","keywords":null,"link":"/vilag/201916_kivegzesek_terkepe_azallamok_fele_mondott_le_ahalalbuntetesrol","timestamp":"2019. április. 19. 11:30","title":"Kivégzések térképe: már az államok fele mondott le a halálbüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Már az eddigi tulajdonosi és személyi változások is jelzik a TV2-nél, hogy nem piaci alapon dől el a jövője. A kormány által favorizált egyik bank vezetője is bejelentkezett érte, és nem mondható nagy meglepetésnek, hogy a háttérben felsejlik Mészáros Lőrinc alakja is.","shortLead":"Már az eddigi tulajdonosi és személyi változások is jelzik a TV2-nél, hogy nem piaci alapon dől el a jövője. A kormány...","id":"20190420_tv2_andy_vajna_rakosi_tamas_vida_jozsef_vaszily_miklos_meszaros_lorinc_szijj_laszlo_habony_arpad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68479178-949e-4033-8609-0a8a8a8f2ae5","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_tv2_andy_vajna_rakosi_tamas_vida_jozsef_vaszily_miklos_meszaros_lorinc_szijj_laszlo_habony_arpad","timestamp":"2019. április. 20. 07:00","title":"A NER nagykutyái szálltak harcba Andy Vajna tévés örökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 3500 éves sírt, valamint egy legkevesebb i. e. 1069-ből való koporsót és benne egy múmiát tártak fel a régészek a dél-egyiptomi Luxor két helyszínén.","shortLead":"Egy 3500 éves sírt, valamint egy legkevesebb i. e. 1069-ből való koporsót és benne egy múmiát tártak fel a régészek...","id":"20190418_sirhely_koporso_mumia_luxor_egyiptom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6914b96b-49d3-4d5b-9f93-3ccbefe305d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_sirhely_koporso_mumia_luxor_egyiptom","timestamp":"2019. április. 18. 19:33","title":"3500 éves sírhelyet tártak fel Egyiptomban, előkerült egy múmia is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel harminc kormánykatona vesztette életét az elmúlt két nap során. ","shortLead":"Közel harminc kormánykatona vesztette életét az elmúlt két nap során. ","id":"20190420_Szir_katonakat_olt_az_Iszlam_Allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b354e878-4f6b-4959-99f4-7ac52ce1ad5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Szir_katonakat_olt_az_Iszlam_Allam","timestamp":"2019. április. 20. 12:05","title":"Szír katonákat ölt az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783df1ca-a54f-4f1f-9a20-391477f22cf5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Ezrek életét menthetnénk meg, ha lenne merszünk az újraélesztéshez. Márkus Dávid mentőápoló segítségével eláruljuk, hogyan és miért lépjen azonnal a tettek mezejére pánikolás helyett, ha vészhelyzet van, és miért nem szabad leállni, még akkor sem, ha integetnénk az érkező mentőknek.","shortLead":"Ezrek életét menthetnénk meg, ha lenne merszünk az újraélesztéshez. Márkus Dávid mentőápoló segítségével eláruljuk...","id":"20190418_ujraelesztes_elsosegely_mellkaskompresszio_szivhalal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=783df1ca-a54f-4f1f-9a20-391477f22cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcdf329-f221-452c-9ae6-70a89fc2b545","keywords":null,"link":"/elet/20190418_ujraelesztes_elsosegely_mellkaskompresszio_szivhalal","timestamp":"2019. április. 18. 20:00","title":"Az sem gond, ha eltörjük a bordáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f3d831-b8d0-43c8-bde4-800dadabdb39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekből az igazán egyedi tuning autókból nem nagyon futkos pártucat darabnál több a világban.","shortLead":"Ezekből az igazán egyedi tuning autókból nem nagyon futkos pártucat darabnál több a világban.","id":"20190418_Porsche_techart_grand_gt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04f3d831-b8d0-43c8-bde4-800dadabdb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b93da42-df2b-4bda-ad71-a2df67775855","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Porsche_techart_grand_gt","timestamp":"2019. április. 19. 08:12","title":"Ebből a Porschéból a világon sincs sok, és itt van egy magyar rendszámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező az egyes után párosban sem tudta kivívni a harmadik fordulóba jutást az 5,2 millió euró (1,6 milliárd forint) összdíjazású, monte-carlói salakpályás férfi tenisztornán.","shortLead":"A magyar teniszező az egyes után párosban sem tudta kivívni a harmadik fordulóba jutást az 5,2 millió euró (1,6...","id":"20190418_fucsovics_marton_tenisz_monte_carlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3873294f-c846-496c-a2d6-f1a5655c5e6c","keywords":null,"link":"/sport/20190418_fucsovics_marton_tenisz_monte_carlo","timestamp":"2019. április. 18. 18:31","title":"Párosban sem jutott tovább Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a lángok oltását.","shortLead":"A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a lángok oltását.","id":"20190419_Tuz_utott_ki_a_Campona_kornyeken__papirbalak_kaptak_langra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1fd637-9117-4302-8d62-e738ea6e2186","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Tuz_utott_ki_a_Campona_kornyeken__papirbalak_kaptak_langra","timestamp":"2019. április. 19. 15:34","title":"Tűz ütött ki a Campona környékén - papírbálák gyulladtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]