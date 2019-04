Trump elnök Kínát okolta



Látva a bajt, az USA elnöke ezt a fegyvert is bevetette a kínaiak elleni kereskedelmi háborúban. Személyesen kérte meg Hszi Csin-ping elnököt: lépjen közbe, mert az Egyesült Államokban megkezdődött a várható élettartam csökkenése! Ezért a szakértők elsősorban azokat a "fájdalomcsillapítókat" okolják, melyek a kispénzű fiatalokat rövid időre a „mennyországba”, majd gyakran a temetőbe segítik eljutni.



Óriási üzletről van szó



Erre mutatott rá Geoffrey Berman ügyész Manhattanben, aki az első jogi akciót indította a gyógyszerkereskedők ellen fentanil ügyben. A Rochester Drug Cooperative viszonylag kis cég, de ott van az USA tíz legnagyobb forgalmazója között. A kereskedelmi forgalma több mint évi egymilliárd dollár. Több, mint 1300 gyógyszertárat szolgál ki. A főnökei elmulasztottak meggyőződni arról, hogy az általuk forgalmazott szerek gyógyszerek-e vagy épp kábítószerek. Több, mint kétezer gyanús szállítmányról tud az ügyészség Manhattanben. A két főnök gyorsan vádalkut kötött. Elismerték a bűnösségüket és azt is, hogy elmulasztották tájékoztatni a DEA-t (Drug Enforcment Administration), mely hivatalból üldözi a kábítószer csempészetet.

Kedden állt bíróság elé az ex-vezérigazgató, aki 1991 és 2017 között állt a gyógyszer- nagykereskedelmi cég élén. Laurence Doud először az AFP hírügynökségnek ismerte el, hogy bizony hibáztak. Az oknyomozó riporterek ugyanis rámutattak bizonyos nyilvánvaló anomáliákra, melyeket azután az ügyész úgy fogalmazott meg, hogy a pénz megszerzése érdekében tudatosan mulasztották el a kötelező vizsgálatot, illetve a jelentéstételt a DEA-nak. A vezérigazgató és az ellenőrzésért felelős helyettes elismerte a bűnösségét.



20 millió dolláros büntetést fizetnek



Ezt jelentették be az ügyvédek a bíróságon, ahol cserébe félmillió dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték az ex-vezérigazgatót. Ez még csak a kezdet- hangsúlyozta Geoffrey Berman ügyész, hiszen a fentanil és más hasonló szerek több ezer ember korai halálát okozták. Mi lesz a csempészettel?



Április elsejétől a kínaiak is tilalmi listára helyezték a fentanilt



Hszi Csin-ping elnök megígérte Donald Trumpnak, hogy intézkedik az ügyben. Ezen ne múljon a kereskedelmi háború befejezése. Kínában tehát immár tilos az előállítás, de persze kérdés, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. A fentanil ugyanis olyan, mint a dizájner drogok, a képlet egyszerű módosításával ki lehet bújni az ellenőrzés alól. A 2018-as év túladagolási eseteinek számáról még nincsen hivatalos adat, de a szakértők szerint rosszabb lett a helyzet a bevezetőben említett 47600 halotthoz képest. Nyilván nemcsak emiatt csökken a születéskor várható életkor az Egyesült Államokban, de a DEA szerint ennek is fontos szerepe van. Ezért indította meg az első pert a gyilkos fájdalomcsillapítók ellen az ügyészség New York-ban, ahol fogadkoznak: a 20 millió dolláros büntetés még csak a kezdet volt- számol be a párizsi Le Monde.

Már a dark weben üzletelő nehézfiúk sem mernek hozzányúlni a droghoz, amit még a heroinnál is könnyebb túladagolni

A nagyobb kábítószer-kereskedők azért kezdték el „betiltani” (vagy inkább bojkottálni) a fentanilt, mert az túl sok halálesethez vezet, és ezért túl nagy figyelmet kap – írja a Guardian hatósági tájékoztatásra hivatkozva. Hasonló még soha nem fordult elő, most először minősítettek a bűnözők túlságosan kockázatosnak egy kábítószert. A lépéssel egyébként a legnagyobb pusztításra képes lőfegyverekkel és robbanószerekkel azonos kategóriába lökték ezt a szintetikus opioidot – ebből is látszik, mennyire veszélyes szerről van szó. A fentanil egyes fajtái akár több ezerszer erősebbek lehetnek a heroinnál. Alapvetően a legerősebb fájdalomcsillapítók hatóanyagaként használatos, de Amerikában már több jelentős drogpiacon elfoglalta a heroin helyét.

Tovább mélyíti a krízist, hogy a fentanilt kifejezetten könnyű beszerezni

Problémát jelent az is, hogy a fentanilt – éppen példátlan erőssége miatt – nagyon kis adagokra porciózva is megéri szállítani, amelyek nehezebben akadnak a hatóságok hálójába. Komoly hírértéke volt tavaly ősszel annak, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér postaforgalmában egy rendkívül veszélyes, halálos méregnek számító kábítószert, fentanilt találtak. A szer légipostával érkezett Kínából, és azóta kiderült, hogy egy férfi és egy nő rendelte, az előbbi feladta magát, az utóbbit már korábban elfogták. Ő a saját nevére rendelte a fehér port Kínából, összesen több mint 500 grammot. Csak hogy igazán megdöbbentő legyen a nagyságrend: a fentanilból két milligramm is halálos lehet, ami nagyjából egy gramm heroinnak felel meg.