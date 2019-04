Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e74373ee-87bc-4f73-a46a-f1aa09b60187","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA egy új eszközzel mérné meg a növények fénykibocsátását, hogy jobban megértsük, miként hat rájuk a globális felmelegedés.","shortLead":"A NASA egy új eszközzel mérné meg a növények fénykibocsátását, hogy jobban megértsük, miként hat rájuk a globális...","id":"20190426_nasa_orbiting_carbon_observatory_oco_3_novenyek_vizsgalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e74373ee-87bc-4f73-a46a-f1aa09b60187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c36105-4984-40d2-b666-956a7077bdc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_nasa_orbiting_carbon_observatory_oco_3_novenyek_vizsgalata","timestamp":"2019. április. 26. 11:03","title":"A NASA felküld egy új műszert az űrbe, egy rejtélyes sugárzást mérnek majd vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"

Vlagyimir Putyin orosz államfő közölte, Oroszország megkönnyítené az állampolgárság megszerzését az összes ukránnak, és a két ország közötti kapcsolatok javításának lehetséges jeleként felvetette azt is, hogy találkozzon Ukrajna megválasztott elnökével, Volodimir Zelenszkijjel. Néhány nappal korábban Putyin azzal keltett élénk feltűnést, hogy csak a szakadár ellenőrzés alatt lévő kelt-ukrajnai polgároknak ígérte a könnyített állampolgársági eljárást.","shortLead":"

Vlagyimir Putyin orosz államfő közölte, Oroszország megkönnyítené az állampolgárság megszerzését az összes ukránnak...","id":"20190427_Putyin_most_mar_minden_ukrannak_adna_orosz_allampolgarsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b15b155-6b10-4f4a-9957-bb6667d4a6e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Putyin_most_mar_minden_ukrannak_adna_orosz_allampolgarsagot","timestamp":"2019. április. 27. 14:16","title":"Putyin most már minden ukránnak adna orosz állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4b9e2-30c5-4f3c-b00c-a4408266c45f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a beérkező nyersanyag eddig megfelelt a minőségi elvárásoknak, ennek ellenére átmenetileg felfüggesztették a kőolaj átvételét.","shortLead":"Bár a beérkező nyersanyag eddig megfelelt a minőségi elvárásoknak, ennek ellenére átmenetileg felfüggesztették a kőolaj...","id":"20190426_Szennyezett_olaj_Oroszorszagbol_nem_veszi_at_a_Mol_a_Baratsag_vezeteken_erkezo_koolajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b4b9e2-30c5-4f3c-b00c-a4408266c45f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3460341-a463-4dfb-9aea-f62b22516be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Szennyezett_olaj_Oroszorszagbol_nem_veszi_at_a_Mol_a_Baratsag_vezeteken_erkezo_koolajat","timestamp":"2019. április. 26. 18:42","title":"Szennyezett olaj Oroszországból: nem veszi át a Mol a Barátság vezetéken érkező kőolajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2532b7c4-4dc8-44af-9a7d-cb1f4501a84b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Keszthelyen mégsem lesz kiemelt fejlesztési terület a Balaton-part, a képviselő-testület ugyanis csütörtök esti ülésén visszavonta az erről szóló határozatát, miközben helyi politikusokra és meg nem nevezett befektetőkre mutogatnak. A helyiek szerint arról van szó, hogy a kormánypárti képviselők megijedtek, hogy egy helyi népszavazás mindent elsöpör.","shortLead":"Keszthelyen mégsem lesz kiemelt fejlesztési terület a Balaton-part, a képviselő-testület ugyanis csütörtök esti ülésén...","id":"20190426_Megijedt_a_Fidesz_hogy_a_tobbseg_nem_azt_gondolja_amit_a_part","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2532b7c4-4dc8-44af-9a7d-cb1f4501a84b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d7f30c-08d0-44e8-8b9a-9695e856385c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Megijedt_a_Fidesz_hogy_a_tobbseg_nem_azt_gondolja_amit_a_part","timestamp":"2019. április. 26. 06:30","title":"Megijedt a Fidesz, hogy a többség nem azt gondolja, amit a párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa493e1-6435-45fe-aaf0-37db16e793c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„1,5 méter nekünk is jár gyalogosoknak.”","shortLead":"„1,5 méter nekünk is jár gyalogosoknak.”","id":"20190426_parkolas_randoti_utca_cetli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa493e1-6435-45fe-aaf0-37db16e793c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2237fccc-971e-4dec-b0c8-c06c52d8d537","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_parkolas_randoti_utca_cetli","timestamp":"2019. április. 26. 10:20","title":"A Radnóti utcában csapott le az udvarias KRESZ-harcos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d3e733-ba3b-4175-a05f-1d3411ef4978","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A ragadozó államok nem piaci kudarcok miatt avatkoznak be a gazdaságba, hanem azért, mert könnyen meg tudnak kaparintani bizonyos eszközöket, amelyek segítik a hatalom megtartását – összegzi elméletét Mehrdad Vahabi közgazdászprofesszor. Interjú.","shortLead":"A ragadozó államok nem piaci kudarcok miatt avatkoznak be a gazdaságba, hanem azért, mert könnyen meg tudnak...","id":"201917__mehrdad_vahabi__ragadozo_allamrol_illiberalizmusrol__fogolydilemma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49d3e733-ba3b-4175-a05f-1d3411ef4978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e608c188-0fb1-479c-afc3-b95c4968e537","keywords":null,"link":"/gazdasag/201917__mehrdad_vahabi__ragadozo_allamrol_illiberalizmusrol__fogolydilemma","timestamp":"2019. április. 27. 07:00","title":"Magyarország pont beleillik a ragadozó államról szóló elméletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztését célzó ötpontos tervről állapodott meg Pekingben kínai kollégájával, Vang Livel Szijjártó Péter. A tárgyalásokon szó esett új repülőgépjáratokról is, s a magyar külgazdasági és külügyminiszter azt is megerősítette, magyar nemzeti érdeknek tartja a Huawei távközlési vállalattal való együttműködést. A miniszter e közben nem említette, hogy az USA-ban és Európában is komoly vádakkal illették, a Huaweit, amely állítólag szorosan együttműködik a kínai titkosszolgálatokkal.","shortLead":"A kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztését célzó ötpontos tervről állapodott meg Pekingben kínai kollégájával, Vang...","id":"20190427_Magyarorszag_Kina_fele_fordul_es_nem_torodik_a_biztonsagi_aggodalmakkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d242da-3aea-4cfc-b413-a734d384c877","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Magyarorszag_Kina_fele_fordul_es_nem_torodik_a_biztonsagi_aggodalmakkal","timestamp":"2019. április. 27. 08:56","title":"Magyarország Kína felé fordul és nem törődik a biztonsági aggodalmakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a552d4bc-9b1e-4b23-b0f7-0d26df80c01b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fülöpházán és Pitvaroson is a 31 fokot közelítette a hőmérséklet pénteken, de a rekord Békéssámsonban és Pitvaroson is megdőlt.","shortLead":"Fülöpházán és Pitvaroson is a 31 fokot közelítette a hőmérséklet pénteken, de a rekord Békéssámsonban és Pitvaroson is...","id":"20190426_A_DelAlfoldon_mar_30_fok_volt_meg_is_dolt_a_melegrekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a552d4bc-9b1e-4b23-b0f7-0d26df80c01b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5881b48f-ea98-4de5-afb3-a3e2ddd74e6c","keywords":null,"link":"/elet/20190426_A_DelAlfoldon_mar_30_fok_volt_meg_is_dolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. április. 26. 15:06","title":"A Dél-Alföldön már 30,9 fok volt, meg is dőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]