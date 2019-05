Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a La Stampa olasz lapnak Orbán Viktor, ebben részletezte a különböző vízióit és nézeteit Európáról. ","shortLead":"Interjút adott a La Stampa olasz lapnak Orbán Viktor, ebben részletezte a különböző vízióit és nézeteit Európáról. ","id":"20190501_Orban_A_kovetkezo_tizeves_munkankat_is_a_migraciora_epitjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc313440-ead8-43ba-9b88-1e2a9bc1a2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_Orban_A_kovetkezo_tizeves_munkankat_is_a_migraciora_epitjuk","timestamp":"2019. május. 01. 11:20","title":"Orbán: A következő tízéves munkánkat is a migrációra építjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c49c0f-e2c7-494b-9d35-584ca13b3b6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190430_Ha_mindig_tudni_akarta_hogyan_keszult_Rogan_Cecilia_oriasplakatja_itt_megnezheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96c49c0f-e2c7-494b-9d35-584ca13b3b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a23f783-6518-4c62-a397-fd33d68de648","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Ha_mindig_tudni_akarta_hogyan_keszult_Rogan_Cecilia_oriasplakatja_itt_megnezheti","timestamp":"2019. április. 30. 17:59","title":"Ha mindig tudni akarta, hogyan készült Rogán Cecília óriásplakátja, itt megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47fbf19-1d9c-45a2-a667-7c15e9f8d062","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze a fővárosi szám tizede a Bács-Kiskun megyei városé.","shortLead":"Persze a fővárosi szám tizede a Bács-Kiskun megyei városé.","id":"20190430_autolpas_autotlvaj_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d47fbf19-1d9c-45a2-a667-7c15e9f8d062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad877ea6-4ed4-42ee-870f-b49dd28c4ad1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_autolpas_autotlvaj_statisztika","timestamp":"2019. április. 30. 15:58","title":"Kecskemét volt tavaly a főváros mellett az autótolvajok legkedveltebb terepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25083f39-e811-497a-9c53-3ed6aa8f60e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban soha nem látott mértékben dübörög a világ idegenforgalma, miközben az is egyre világosabbá válik, hogy a turizmust kordában kell tartani a környezetkímélés és a fenntartható fejlődés jegyében. Erre ma már sok helyen látunk példákat, és bár egy részük inkább tüneti kezelésnek tűnik, azért jó az irány. Szóval van mit követni.","shortLead":"Korábban soha nem látott mértékben dübörög a világ idegenforgalma, miközben az is egyre világosabbá válik...","id":"20190501_Ilyen_egy_kornyezettudatos_nyaralas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25083f39-e811-497a-9c53-3ed6aa8f60e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fbbe8d-bc29-443f-b925-5e21434c2e39","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Ilyen_egy_kornyezettudatos_nyaralas","timestamp":"2019. május. 01. 10:30","title":"Változtatnunk kell a nyaralási szokásainkon, hogy 50 év múlva is legyen még hova elutaznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján kiderült, nemcsak a Messengert, a közösségi oldal fő applikációját is frissítik a fejlesztők – amit elviekben már mindenki letölthet a mobiljára. Mutatjuk, hogyan néz ki az új app.","shortLead":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján kiderült, nemcsak a Messengert, a közösségi oldal fő applikációját is frissítik...","id":"20190502_facebook_alkalmazas_f8_fejlesztoi_konferencia_csoportok_esemenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc590f3-7c63-4a61-bcf0-8d890537b62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_facebook_alkalmazas_f8_fejlesztoi_konferencia_csoportok_esemenyek","timestamp":"2019. május. 02. 08:03","title":"Mutatunk néhány képet arról, hogy fog kinézni az új Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006c422c-bf32-4055-9fe7-86c160c79152","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munka ünnepe mellett az EU-csatlakozás 15 éves évfordulóját is ünnepeltük szerdán, kevesebb mint egy hónappal az európai parlamenti választások előtt. Valamennyi ellenzéki párt tartott megmozdulást, Orbán Viktor pedig Varsóba utazott, hogy a Magyarországgal egyszerre csatlakozott uniós tagállamok vezetőivel tárgyaljon.","shortLead":"A munka ünnepe mellett az EU-csatlakozás 15 éves évfordulóját is ünnepeltük szerdán, kevesebb mint egy hónappal...","id":"20190501_A_munka_unnepe_vagy_az_EUcsatlakozas_evforduloja__majus_elseje_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=006c422c-bf32-4055-9fe7-86c160c79152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d53de39-c03d-4f22-909a-275d94970349","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_A_munka_unnepe_vagy_az_EUcsatlakozas_evforduloja__majus_elseje_percrol_percre","timestamp":"2019. május. 01. 09:38","title":"Orbánnak mennie kell – üzenték az ellenzéki pártok május 1-jén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Ha erre lesz szükség, az Egyesült Államok megteszi\" - mondta az amerikai külügyminiszter. ","shortLead":"\"Ha erre lesz szükség, az Egyesült Államok megteszi\" - mondta az amerikai külügyminiszter. ","id":"20190501_Pompeo_Lehetseges_az_amerikai_katonai_beavatkozas_Venezuelaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b235412d-4b02-4353-b79a-6d9eb3ace176","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_Pompeo_Lehetseges_az_amerikai_katonai_beavatkozas_Venezuelaban","timestamp":"2019. május. 01. 16:15","title":"Pompeo: Lehetséges az amerikai katonai beavatkozás Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anyagi gondjai vannak a Larvik HK-nak, elvesztette a felnőtt játékosait.","shortLead":"Anyagi gondjai vannak a Larvik HK-nak, elvesztette a felnőtt játékosait.","id":"20190430_larvik_hk_kezilabda_felnott_csapat_szerzodesbontas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cff302-b4ef-4d73-aee9-9944548e153d","keywords":null,"link":"/sport/20190430_larvik_hk_kezilabda_felnott_csapat_szerzodesbontas","timestamp":"2019. április. 30. 13:09","title":"Az összes játékosa otthagyta a norvég sikercsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]