[{"available":true,"c_guid":"c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sztankay István unokája, Farkasházi Réka és Kárász Eszter lánya is segít az SOS Gyermekfalvakban élőknek. 23 ezer gyerek nem élhet ma Magyarországon az anyukájával. Vasárnap ők nem tudnak kinek szavalni.","shortLead":"Sztankay István unokája, Farkasházi Réka és Kárász Eszter lánya is segít az SOS Gyermekfalvakban élőknek. 23 ezer...","id":"20190503_Meghato_video_23_ezer_gyereknek_egeszen_mast_jelent_az_Anyak_napja_mint_tarsainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6be3ae-bf86-4c0b-acf3-99122fabcffd","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Meghato_video_23_ezer_gyereknek_egeszen_mast_jelent_az_Anyak_napja_mint_tarsainak","timestamp":"2019. május. 03. 09:06","title":"Megható videó: 23 ezer gyereknek egészen mást jelent az anyák napja, mint társainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutatók megállapították, hogy teljesen blokkolható a HIV-fertőzés az antiretrovirális terápiával. ","shortLead":"Kutatók megállapították, hogy teljesen blokkolható a HIV-fertőzés az antiretrovirális terápiával. ","id":"20190503_Tudomanyos_attores_meggatolhato_az_AIDS_virusanak_atorokitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc238275-1a27-43ee-abdf-004f3160b0c3","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Tudomanyos_attores_meggatolhato_az_AIDS_virusanak_atorokitese","timestamp":"2019. május. 03. 10:44","title":"Bebizonyították: működik a HIV-fertőzést gátló terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de998d42-b88e-4088-89d4-453c2a0b85c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem beszélve a költségvetésnek okozott kárról. ","shortLead":"Nem beszélve a költségvetésnek okozott kárról. ","id":"20190502_EVOSZ_epeszu_programok_helyett_milliardok_mennek_zsebbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de998d42-b88e-4088-89d4-453c2a0b85c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebb09e2-59a7-42bc-8593-dbfec9400b1b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190502_EVOSZ_epeszu_programok_helyett_milliardok_mennek_zsebbe","timestamp":"2019. május. 02. 16:33","title":"ÉVOSZ: épeszű programok helyett milliárdok mennek zsebbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159c7236-7c1c-41b4-9dc3-8366bc9eb111","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közös intézkedéscsomagot fogadott el 19 ország, a magyar kormány is aláírta. ","shortLead":"Közös intézkedéscsomagot fogadott el 19 ország, a magyar kormány is aláírta. ","id":"20190503_Tobb_europai_orszag_is_gyakorlatozik_majd_hogy_ne_ismetlodjon_meg_a_2015os_menekulthullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159c7236-7c1c-41b4-9dc3-8366bc9eb111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2284595f-5d46-4915-a2ee-5dfbb9574eec","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Tobb_europai_orszag_is_gyakorlatozik_majd_hogy_ne_ismetlodjon_meg_a_2015os_menekulthullam","timestamp":"2019. május. 03. 19:52","title":"Több európai ország is gyakorlatozik majd, hogy ne ismétlődjön meg a 2015-ös menekültválság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75776e9-f69d-49ee-9338-ba823fe475be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó erőben van a hazai újautó-piac, de sokan kivárnak.","shortLead":"Jó erőben van a hazai újautó-piac, de sokan kivárnak.","id":"20190503_A_dizelek_es_a_nagycsalados_autok_miatt_is_bizonytalanok_most_az_autovasarlok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a75776e9-f69d-49ee-9338-ba823fe475be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c620dd1e-7827-41dc-84ae-3aed18969826","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_A_dizelek_es_a_nagycsalados_autok_miatt_is_bizonytalanok_most_az_autovasarlok","timestamp":"2019. május. 03. 09:13","title":"A dízelek és a nagycsaládos autók miatt is bizonytalanok most az autóvásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most az édesanyját mutatta be a bulvárnak.","shortLead":"Most az édesanyját mutatta be a bulvárnak.","id":"20190504_Novak_Katalin_uj_szintre_emelte_a_csalad_reklamozasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22edd411-4a6b-4fd0-9a08-07a28e7b9ba6","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Novak_Katalin_uj_szintre_emelte_a_csalad_reklamozasat","timestamp":"2019. május. 04. 07:32","title":"Novák Katalin új szintre emelte a család reklámozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a633c8-10da-4704-8382-672edf775cc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A wookie-t megformáló veterán színész 74 éves volt. ","shortLead":"A wookie-t megformáló veterán színész 74 éves volt. ","id":"20190503_peter_mayhew_chewbacca_csubakka_star_wars","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53a633c8-10da-4704-8382-672edf775cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b501b08-42b8-46fe-a30c-7374d89ef5b4","keywords":null,"link":"/kultura/20190503_peter_mayhew_chewbacca_csubakka_star_wars","timestamp":"2019. május. 03. 05:05","title":"Meghalt Peter Mayhew, aki Chewbaccát játszotta a Star Warsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vélhetőleg az al-Kaidához köthető szervezetek robbantottak a polgárháború és éhínség sújtotta országban.","shortLead":"Vélhetőleg az al-Kaidához köthető szervezetek robbantottak a polgárháború és éhínség sújtotta országban.","id":"20190503_Taxiallomasnal_robbant_bomba_Jemenben_sok_a_halott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f7ff06-06c8-4141-a7e6-c513ab35d35f","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Taxiallomasnal_robbant_bomba_Jemenben_sok_a_halott","timestamp":"2019. május. 03. 19:24","title":"Taxiállomásnál robbant bomba Jemenben, sok a halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]