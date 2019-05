Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6ed2599-93a4-4ba1-a0a5-e0e5447c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan azt a helyzetet is kezelni tudja az okostelefonos kárbejelentő, ha a külföldi biztosítóval kell egy karambol miatt ügyintézni.","shortLead":"Hamarosan azt a helyzetet is kezelni tudja az okostelefonos kárbejelentő, ha a külföldi biztosítóval kell egy karambol...","id":"20190508_e_karbejelento_autos_koccanas_biztosito_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6ed2599-93a4-4ba1-a0a5-e0e5447c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5634ec1-5b71-4b9d-b917-f8adca3ba461","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_e_karbejelento_autos_koccanas_biztosito_baleset","timestamp":"2019. május. 08. 09:20","title":"A külföldi rendszámos balesetekre is felkészítik az e-kárbejelentőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ae68b9-4cff-4163-97e8-b54b5b61ab1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén 365 olasz strandot jutalmaztak Kék zászlóval, ami azt jelenti, hogy a világ legtisztább strandjainak tíz százaléka Olaszországban van.","shortLead":"Idén 365 olasz strandot jutalmaztak Kék zászlóval, ami azt jelenti, hogy a világ legtisztább strandjainak tíz százaléka...","id":"20190507_Ez_a_terkep_bizonyitja_hogy_nem_kell_messzire_utaznia_a_vilag_legjobb_strandjaiert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ae68b9-4cff-4163-97e8-b54b5b61ab1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05031b30-422a-4929-8d4c-55359c9901f2","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Ez_a_terkep_bizonyitja_hogy_nem_kell_messzire_utaznia_a_vilag_legjobb_strandjaiert","timestamp":"2019. május. 07. 11:18","title":"Ez a térkép bizonyítja, hogy nem kell messzire utaznia a világ legjobb strandjaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cd47ba-fc8f-40b7-bc82-7cf3ec8449aa","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"vilag","description":"Az osztrák alkancellár Budapestre hozta egyik pártbelijét, a kemény beszólásairól is hírhedt Harald Vilimskyt.","shortLead":"Az osztrák alkancellár Budapestre hozta egyik pártbelijét, a kemény beszólásairól is hírhedt Harald Vilimskyt.","id":"20190506_harald_vilimsky_orban_viktor_heinz_christian_strache_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09cd47ba-fc8f-40b7-bc82-7cf3ec8449aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d948d77c-9ccc-4335-b8e6-a79a87c899e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_harald_vilimsky_orban_viktor_heinz_christian_strache_budapest","timestamp":"2019. május. 06. 14:49","title":"Bőrnadrágban kampányoló oroszbarát keményvonalassal is találkája van ma Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0017216d-fca0-4548-a100-ae29fa66fd9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostantól elektronikusan is nyomon követik a tanulmányi eredményeket és a diákok hiányzásait az állami szakképző iskolákban, később ezt átvehetik az általános iskolák és a gimnáziumok is. A lemorzsolódást szeretnék így csökkenteni, ám a tankötelezettség korhatárának emeléséről nincs szó.\r

","shortLead":"Mostantól elektronikusan is nyomon követik a tanulmányi eredményeket és a diákok hiányzásait az állami szakképző...","id":"20190508_Vege_az_iskolai_logasnak_program_figyeli_a_hianyzasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0017216d-fca0-4548-a100-ae29fa66fd9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8827ae2d-6dcd-42d7-ab14-7292976bcdd4","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Vege_az_iskolai_logasnak_program_figyeli_a_hianyzasokat","timestamp":"2019. május. 08. 11:42","title":"Vége az iskolai lógásnak: program figyeli a hiányzásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Bild értesülése szerint ő lép a szezon végével távozó magyar edző helyébe.","shortLead":"A Bild értesülése szerint ő lép a szezon végével távozó magyar edző helyébe.","id":"20190507_A_Hertha_utanpotlascsapatanak_edzoje_lehet_Dardai_utodja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b372ac74-39c6-4cb7-bde1-f5aebdcb029c","keywords":null,"link":"/sport/20190507_A_Hertha_utanpotlascsapatanak_edzoje_lehet_Dardai_utodja","timestamp":"2019. május. 07. 09:47","title":"A Hertha utánpótláscsapatának edzője lehet Dárdai utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai cég szerint az orosz hátterű, fake newst előállító, 500 ezres netes robothadsereg befolyásolja az európai közvéleményt az EP-választás előtt is. Leginkább a migráció témakörében születnek országokra egyénített tartalmak, de bármi jól jöhet, amely növeli a megosztottságot, és gyengíti a demokratikus intézményrendszerbe vetett hitet.



","shortLead":"Egy amerikai cég szerint az orosz hátterű, fake newst előállító, 500 ezres netes robothadsereg befolyásolja az európai...","id":"20190507_240_millio_europai_olvashatott_mar_orosz_eredetu_fake_newst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d89a887-2a9d-425c-b578-7e5d41e134bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_240_millio_europai_olvashatott_mar_orosz_eredetu_fake_newst","timestamp":"2019. május. 07. 16:32","title":"Az európaiak fele olvashatott már orosz eredetű fake newst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5977cacd-d505-46de-819e-3bfb2567eb8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte nincs olyan feladat az első részben, ami meglepetést okozhatott a diákoknak. ","shortLead":"Szerinte nincs olyan feladat az első részben, ami meglepetést okozhatott a diákoknak. ","id":"20190507_Szaktanar_Baratsagosak_a_feladatok_az_idei_matekerettsegin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5977cacd-d505-46de-819e-3bfb2567eb8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454647fd-5449-4db5-ad91-1b84b6c9c827","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Szaktanar_Baratsagosak_a_feladatok_az_idei_matekerettsegin","timestamp":"2019. május. 07. 09:04","title":"Szaktanár: Barátságosak a feladatok az idei matekérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c20fc70-8d0a-494a-85f9-b209b2f7c36a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg a kormánypárt rendre utalványokat osztogatott a nyugdíjasoknak az országban, most mégis szúrja a szemét a szegedi Fidesznek, hogy Botka László is beígért tízezer forintot a nyugdíjasoknak és az iskolakezdőknek.","shortLead":"Míg a kormánypárt rendre utalványokat osztogatott a nyugdíjasoknak az országban, most mégis szúrja a szemét a szegedi...","id":"20190506_A_Fidesz_nem_osztogatna_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c20fc70-8d0a-494a-85f9-b209b2f7c36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffa46f7-a812-4417-87d2-1e7a0c3d8106","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_A_Fidesz_nem_osztogatna_Szegeden","timestamp":"2019. május. 06. 13:20","title":"Botka \"júdáspénze\": A Fidesz nem osztogatna Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]