Amerika több városában is sztrájkoltak az Uber és a Lyft fuvarmegosztók sofőrei, akik kizsákmányolva érzik magukat a két vállalat által, és azt követelik a kormánytól, hogy tegyenek valamit a megvédésükért, vezessenek be minimum órabért – írja a brit The Guardian.

A lap szerint Los Angelesben, San Diegóban, San Franciscóban, New Yorkban, Philadelphiában és más városokban is sztrájkolnak sofőrök, van, ahol csak néhány óráig, de van, ahol 24 órán át. Ráadásul a sofőrök épp az Uber részvényeinek tőzsdei értékesítése előtti napot választották a demonstrációra.

A sztrájkoló sofőrök az Uber San Franciscó-i főhadiszállása körül is összegyűltek, feltartott tábláikon pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy míg korábban 0,99 dollárt kaptak egy mérföld után, most már csak 0,68-at, egy 40 dolláros fuvarból pedig ők sofőrként csak 16-ot kapnak meg, a többi megy a vállalatnak.

© AFP / Mark Ralston

Egy demonstráló teljes állású Uber-sofőr arra panaszkodott, hogy miközben naponta 12-16 órát dolgozik heti ötször, még így sem tudja megengedni magának, hogy San Franciscóban lakjon, egy közeli városból jár oda minden nap. A demonstrálók azt is szóvá tették, hogy miközben az Uber vezetői több millió dolláros házakat vesznek maguknak, a sofőrök jó része a kocsijában alszik.

Az Uber szerint a sofőrök óránként átlagosan 18,65 dollárt keresnek, de más kimutatások szerint mindössze 8-at. A cég azt is közölte, hogy folyamatosan dolgoznak a sofőrök körülményeinek javításán. A Lyft azt közölte a lappal, hogy a sofőreik óránkénti bevétele emelkedett az elmúlt két évben, a sofőrök 75 százaléka 10 óránál kevesebbet dolgozik, és átlagosan 20 dollárt keresnek óránként.