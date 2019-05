Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai országban sok ezer gazda termeli a cégnek a Lays chipshez való krumplit, ám néhány más farmer is elkezdte a különleges burgonyát termeszteni. Per lett belőle. ","shortLead":"Az ázsiai országban sok ezer gazda termeli a cégnek a Lays chipshez való krumplit, ám néhány más farmer is elkezdte...","id":"20190511_Csunya_ugybe_futott_bele_a_Pepsi_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214a4924-a595-4de3-959a-9f131d39e85a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Csunya_ugybe_futott_bele_a_Pepsi_Indiaban","timestamp":"2019. május. 11. 10:58","title":"Csúnya ügybe futott bele a Pepsi Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa6a0142-f787-4357-8d5c-44563b09c413","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"200 fős élőlánc tiltakozott az Országos Széchényi Könyvtár körül a könyvtár tervezett költözése ellen, illetve azért, mert a kormány nem akar méltó épületet adni az ország nemzeti könyvtárának.\r

\r

","shortLead":"200 fős élőlánc tiltakozott az Országos Széchényi Könyvtár körül a könyvtár tervezett költözése ellen, illetve azért...","id":"20190510_Elolanccal_tiltakoztak_az_OSZK_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa6a0142-f787-4357-8d5c-44563b09c413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae2d39c-acb2-495d-93d2-37137898fb5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190510_Elolanccal_tiltakoztak_az_OSZK_korul","timestamp":"2019. május. 10. 21:53","title":"Élőlánccal tiltakoztak az OSZK körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d700d5be-4b7e-4002-94d5-995a81bbc949","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parkoló kocsikból műszaki cikkek, ruhák, használati tárgyak tűntek el. ","shortLead":"A parkoló kocsikból műszaki cikkek, ruhák, használati tárgyak tűntek el. ","id":"20190511_7_autot_is_feltort_harom_fiatalkoru_fiu_Monoron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d700d5be-4b7e-4002-94d5-995a81bbc949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95fd268-50d1-46a6-be1d-c92d20ef35e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_7_autot_is_feltort_harom_fiatalkoru_fiu_Monoron","timestamp":"2019. május. 11. 07:59","title":"7 autót is feltört három fiatalkorú fiú Monoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88900856-ae26-4a4d-925d-a7bd2aeae342","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Nem ment el az agrárminiszter a hódmezővásárhelyi mezőgazdasági kiállításra, a távolmaradást Márki-Zay Péter nyakába varrták. Ennél azonban fontosabb dolgok is történtek: bemutatkozott Mészáros Lőrinc új agrárvállalata, amely a Csányi-birodalom nyomába eredt. Új korszak kezdődött. ","shortLead":"Nem ment el az agrárminiszter a hódmezővásárhelyi mezőgazdasági kiállításra, a távolmaradást Márki-Zay Péter nyakába...","id":"20190511_markizay_peter_agrarium_hodmezovasarhely_kiallitas_meszaros_lorinc_csanyi_sandor_lazar_janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88900856-ae26-4a4d-925d-a7bd2aeae342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7addb89a-0c06-4a9c-b55d-ecde1fb07357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_markizay_peter_agrarium_hodmezovasarhely_kiallitas_meszaros_lorinc_csanyi_sandor_lazar_janos","timestamp":"2019. május. 11. 11:00","title":"Agrárbéke: a NER nagygazdái Márki-Zayt is elviselték a haszonállatok szépségversenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b7ae59-3553-4001-bc55-6d994e439c3c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gereben Lívia kezelését már el is kezdték a Szent László kórházban. ","shortLead":"Gereben Lívia kezelését már el is kezdték a Szent László kórházban. ","id":"20190512_Leukemias_a_magyar_valogatott_fiatal_20_eves_kosarlabdazoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50b7ae59-3553-4001-bc55-6d994e439c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3286bdb8-0e61-4c04-ab62-86e702724fba","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Leukemias_a_magyar_valogatott_fiatal_20_eves_kosarlabdazoja","timestamp":"2019. május. 12. 08:40","title":"Leukémiás a magyar válogatott 20 éves kosárlabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A független képviselő is utánaérdeklődött a hajléktalansággal fenyegetett kilencgyerekes család ügyének Czerván Györgynél, Zsámbok és környéke országgyűlési képviselőjénél. A politikus a polgármesterhez irányította.","shortLead":"A független képviselő is utánaérdeklődött a hajléktalansággal fenyegetett kilencgyerekes család ügyének Czerván...","id":"20190510_Szel_Bernadett_Orban_utan_a_terseg_fideszes_kepviseloje_is_lepattintotta_a_kilencgyerekes_csaladot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e12ce1f-53a3-4b84-9743-97b20db60cf9","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Szel_Bernadett_Orban_utan_a_terseg_fideszes_kepviseloje_is_lepattintotta_a_kilencgyerekes_csaladot","timestamp":"2019. május. 10. 19:06","title":"Szél Bernadett: Orbán után a térség fideszes képviselője is lepattintotta a kilencgyerekes családot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282f78c6-9edc-43b8-8e62-bfc31ef3c050","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A litván nemzeti pavilon Sun & Sea (Marina) című projektje nyerte el az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé legjobb nemzeti kiállításnak járó Arany Oroszlán-díjat a seregszemle szombati eredményhirdetésén, a főkurátori válogatás legjobb művésze pedig az amerikai Arthur Jafa lett.","shortLead":"A litván nemzeti pavilon Sun & Sea (Marina) című projektje nyerte el az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé...","id":"20190511_Litvania_nyerte_el_a_Velencei_Biennale_Arany_Oroszlanjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=282f78c6-9edc-43b8-8e62-bfc31ef3c050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9f18f5-c6b7-4485-8a1d-cc4c911b251a","keywords":null,"link":"/kultura/20190511_Litvania_nyerte_el_a_Velencei_Biennale_Arany_Oroszlanjat","timestamp":"2019. május. 11. 16:55","title":"Litvánia nyerte el a Velencei Biennálé Arany Oroszlánját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi elnököt a 106 jelen lévő küldött közül 74 támogatta, 32 szavazat érvénytelen volt.\r

","shortLead":"Az eddigi elnököt a 106 jelen lévő küldött közül 74 támogatta, 32 szavazat érvénytelen volt.\r

","id":"20190512_Ujra_Heisler_Andrast_valasztottak_a_Mazsihisz_elnokeve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d8911c-ae02-4e03-a1de-7d97653fc4c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Ujra_Heisler_Andrast_valasztottak_a_Mazsihisz_elnokeve","timestamp":"2019. május. 12. 12:28","title":"Újra Heisler Andrást választották a Mazsihisz elnökévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]