[{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A venezuelai elnök szerint a volt hírszerzési vezető szervezte a múlt heti puccskísérletnek.","shortLead":"A venezuelai elnök szerint a volt hírszerzési vezető szervezte a múlt heti puccskísérletnek.","id":"20190511_Maduro_megvadolta_volt_hirszerzesi_vezetojet_hogy_CIAugynok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1395fda-4d24-4112-ba19-d06f898e5b06","keywords":null,"link":"/vilag/20190511_Maduro_megvadolta_volt_hirszerzesi_vezetojet_hogy_CIAugynok","timestamp":"2019. május. 11. 08:52","title":"Maduro megvádolta volt hírszerzési vezetőjét, hogy CIA-ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napfény elleni védelmet már most el kell kezdeni.\r

A bőrrákot kockáztatja - egyre több a beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ccca73-12d7-47f2-b863-ed29db2ee2c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően így jött ki jobban a használatuk.","shortLead":"Vélhetően így jött ki jobban a használatuk.","id":"20190511_rendszmcsalas_egyedi_azonosito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6ccca73-12d7-47f2-b863-ed29db2ee2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1974eafb-7601-49e0-9f1e-a212904b0459","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_rendszmcsalas_egyedi_azonosito","timestamp":"2019. május. 11. 11:12","title":"Két ugyanolyan kocsija volt, azon variálta a rendszámot egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88900856-ae26-4a4d-925d-a7bd2aeae342","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Nem ment el az agrárminiszter a hódmezővásárhelyi mezőgazdasági kiállításra, a távolmaradást Márki-Zay Péter nyakába varrták. Ennél azonban fontosabb dolgok is történtek: bemutatkozott Mészáros Lőrinc új agrárvállalata, amely a Csányi-birodalom nyomába eredt. Új korszak kezdődött. ","shortLead":"Nem ment el az agrárminiszter a hódmezővásárhelyi mezőgazdasági kiállításra, a távolmaradást Márki-Zay Péter nyakába...","id":"20190511_markizay_peter_agrarium_hodmezovasarhely_kiallitas_meszaros_lorinc_csanyi_sandor_lazar_janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88900856-ae26-4a4d-925d-a7bd2aeae342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7addb89a-0c06-4a9c-b55d-ecde1fb07357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_markizay_peter_agrarium_hodmezovasarhely_kiallitas_meszaros_lorinc_csanyi_sandor_lazar_janos","timestamp":"2019. május. 11. 11:00","title":"Agrárbéke: a NER nagygazdái Márki-Zayt is elviselték a haszonállatok szépségversenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Velencei-tó lehet a következő évtized turizmusfejlesztésének nyertese. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Velencei-tó lehet a következő évtized turizmusfejlesztésének nyertese. ","id":"20190511_Gulyas_Gergely_A_Velenceito_egy_kihasznalatlan_aranybanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dccce4e-0e36-4445-8b80-03ed21b12d46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Gulyas_Gergely_A_Velenceito_egy_kihasznalatlan_aranybanya","timestamp":"2019. május. 11. 08:24","title":"Gulyás Gergely: A Velencei-tó egy kihasználatlan aranybánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állítólag olyan gazdaságoktól is vásárol a cég, ahol nem tartják eléggé jó körülmények között a sertéseket.","shortLead":"Állítólag olyan gazdaságoktól is vásárol a cég, ahol nem tartják eléggé jó körülmények között a sertéseket.","id":"20190511_Barbarsaggal_vadoljak_a_Tescot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f46ede-b056-4e0f-bc96-350af733b52f","keywords":null,"link":"/kkv/20190511_Barbarsaggal_vadoljak_a_Tescot","timestamp":"2019. május. 11. 18:10","title":"Barbársággal vádolják a Tescót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f4bfb4-9df4-48a4-b870-4cc0aab29230","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugrott is mindenki, hogy felsegítse, de erre végül nem volt szükség.","shortLead":"Ugrott is mindenki, hogy felsegítse, de erre végül nem volt szükség.","id":"20190511_Hasra_esett_korcsolyazas_kozben_Putyin_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57f4bfb4-9df4-48a4-b870-4cc0aab29230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa789a7-baf8-452c-a9cb-043fca43cc69","keywords":null,"link":"/elet/20190511_Hasra_esett_korcsolyazas_kozben_Putyin_elnok","timestamp":"2019. május. 11. 08:16","title":"Hasra esett korcsolyázás közben Putyin elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c841706d-1fdb-4116-8b28-8ce2179dd269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus Trócsányi Lászlóval Hódmezővásárhelyen tartott lakossági fórumot. Szerinte a globális világban gondolkodó, európai egyesült államokat viziónáló politikusok hazaárulók.\r

\r

","shortLead":"A fideszes politikus Trócsányi Lászlóval Hódmezővásárhelyen tartott lakossági fórumot. Szerinte a globális világban...","id":"20190510_Lazar_Ketfele_politikus_van_az_egyik_szolgalja_a_masik_arulja_hazajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c841706d-1fdb-4116-8b28-8ce2179dd269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b3ac42-8a9b-47a9-8e2e-a6f72221a390","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Lazar_Ketfele_politikus_van_az_egyik_szolgalja_a_masik_arulja_hazajat","timestamp":"2019. május. 10. 21:35","title":"Lázár: Kétféle politikus van, az egyik szolgálja, a másik árulja hazáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]