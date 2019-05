Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63d2a26b-3378-4233-bd97-0f32a6803588","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mindenki azt hitte, hogy az összeesése a műsor része.","shortLead":"Mindenki azt hitte, hogy az összeesése a műsor része.","id":"20190512_A_ring_kozepen_rajongoi_szeme_lattara_halt_meg_az_ismert_birkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63d2a26b-3378-4233-bd97-0f32a6803588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8314f75d-6b3a-4ab2-af36-2122f8a17c08","keywords":null,"link":"/sport/20190512_A_ring_kozepen_rajongoi_szeme_lattara_halt_meg_az_ismert_birkozo","timestamp":"2019. május. 12. 14:47","title":"A ring közepén, rajongói szeme láttára halt meg az ismert pankrátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két turistát kopasztottak meg egy Vatikánhoz közeli bárban.","shortLead":"Két turistát kopasztottak meg egy Vatikánhoz közeli bárban.","id":"20190512_Turistacsapda_a_Vatikan_mellett_ket_hamburger_26_ezer_forintos_szamla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6420cde5-7e8c-42f7-9f54-114d8937e140","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Turistacsapda_a_Vatikan_mellett_ket_hamburger_26_ezer_forintos_szamla","timestamp":"2019. május. 12. 18:55","title":"Turistacsapda a Vatikán mellett: két hamburger, 26 ezer forintos számla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23317bed-3029-4908-a128-b504905e3d60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felfüggesztették tevékenységüket az ENSZ-szel kapcsolatban álló humanitárius szervezetek Északnyugat-Szíria egyes részein, mert a szíriai rezsim és orosz szövetségese által végrehajtott csapások veszélyeztetik munkatársaik biztonságát.","shortLead":"Felfüggesztették tevékenységüket az ENSZ-szel kapcsolatban álló humanitárius szervezetek Északnyugat-Szíria egyes...","id":"20190511_Tul_veszelyes_Sziria_a_humanitarius_szervezeteknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23317bed-3029-4908-a128-b504905e3d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968b8b55-81a1-43a8-b75a-c230d714cfc0","keywords":null,"link":"/vilag/20190511_Tul_veszelyes_Sziria_a_humanitarius_szervezeteknek","timestamp":"2019. május. 11. 21:02","title":"Túl veszélyes Szíria a humanitárius szervezeteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ab4556-d775-42cf-9e38-02e61348afdb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A topmodell Bar Refaelit azzal vádolták, hogy nem vallotta be izraeli és külföldi bevételeit. ","shortLead":"A topmodell Bar Refaelit azzal vádolták, hogy nem vallotta be izraeli és külföldi bevételeit. ","id":"20190513_Ketmillio_euros_adotartozas_miatt_kerult_bajba_az_Eurovizio_musorvezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92ab4556-d775-42cf-9e38-02e61348afdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a555d37-bcde-4ba1-8f5f-490fe2da7ac9","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Ketmillio_euros_adotartozas_miatt_kerult_bajba_az_Eurovizio_musorvezetoje","timestamp":"2019. május. 13. 14:28","title":"Kétmillió eurós adótartozás miatt került bajba az Eurovízió műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aac32bc-c7b8-44b7-8ec4-ee90ea50fe08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az énekest a keddi tel-avivi elődöntőben láthatjuk majd először.","shortLead":"Az énekest a keddi tel-avivi elődöntőben láthatjuk majd először.","id":"20190513_Papai_Joci_Eurovizios_Dalfesztival_megnyito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aac32bc-c7b8-44b7-8ec4-ee90ea50fe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803b3208-7a01-4584-9e1d-cc3d04ef2493","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Papai_Joci_Eurovizios_Dalfesztival_megnyito","timestamp":"2019. május. 13. 08:43","title":"Így vonult fel Pápai Joci az Eurovíziós Dalfesztivál megnyitóján – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0793cb-963a-4f91-bec2-51c63517958b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nigel Farage már nem csak az EP-ben törhet előre.","shortLead":"Nigel Farage már nem csak az EP-ben törhet előre.","id":"20190512_Brexit_csunya_bukas_var_a_brit_kormanypartra_az_EPvalasztasokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf0793cb-963a-4f91-bec2-51c63517958b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca25f97-2811-40de-b9f8-ff4eb84d5030","keywords":null,"link":"/vilag/20190512_Brexit_csunya_bukas_var_a_brit_kormanypartra_az_EPvalasztasokon","timestamp":"2019. május. 12. 12:09","title":"Brexit: csúnya bukás vár a brit kormánypártra az EP-választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az összeget az alapján is számolják, hány percig tudtak arról az utasok, hogy meg fognak halni. ","shortLead":"Az összeget az alapján is számolják, hány percig tudtak arról az utasok, hogy meg fognak halni. ","id":"20190512_Egymilliard_dollart_is_fizethet_a_737_Maxkatasztrofak_aldozatainak_a_Boeing","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bd920e-07da-47e3-a0f4-a13230d6d093","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Egymilliard_dollart_is_fizethet_a_737_Maxkatasztrofak_aldozatainak_a_Boeing","timestamp":"2019. május. 12. 09:24","title":"Egymilliárd dollárt is fizethet a 737 Max-katasztrófák áldozatainak a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Álhírterjesztő, dezinformáló olasz profilokat kapcsolt le a Facebook, több közülük a kormányzó pártokat támogatja. ","shortLead":"Álhírterjesztő, dezinformáló olasz profilokat kapcsolt le a Facebook, több közülük a kormányzó pártokat támogatja. ","id":"20190512_A_Salvinikozeli_fake_news_oldalakat_elkezdte_leepiteni_a_Facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54817fd3-780e-43c9-a9ea-59ce24116997","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_A_Salvinikozeli_fake_news_oldalakat_elkezdte_leepiteni_a_Facebook","timestamp":"2019. május. 12. 20:04","title":"A Facebook lecsapott a Salvini-közeli fake news oldalakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]