„Még a gyilkossággal vádoltaknak is van lehetőségük védekezni, a holland partnernek erre nem volt módja, hiába repült azonnal ide” – mondta kérdésünkre Daróczi Csaba, annak a hazai zöldség-nagykereskedő cégnek a vezetője, amely kamionos szállítással rendelt vöröshagymát Hollandiából.

A kamionnyi hagymát a magyar hatóságok ellenőrizték az úton, mivel nem volt minden zsák felcímkézve, hiába volt rendben minden más okmány, azonnal elrendelték a 24 tonnányi rakomány megsemmisítését. A hollandok 25 éve szállítanak árut Magyarországra, naponta több kamionjuk is jár a magyar utakon. Ez alatt az idő alatt egyetlen összetűzésük sem volt a hatóságokkal. Azt elismerte Adriaan van Belzen, a Daily Onion BV vezetője a hvg.hu-nak küldött e-mailben, hogy hibázott a munkatársa, amikor elmulasztotta felcímkézni a hagymászsákokat. Ennek ellenére úgy véli, hogy a magyar jogszabályokban lehetőséget kellene biztosítani az ilyen jellegű hibák kijavítására.

Nincs még egy olyan ország, ahol ennyire szigorúak lennének a jogszabályok

– fakadt ki a cégvezető, aki azt is leírta: a magyarok az út szélére állított kamionból egyszerűen lepakolták a csaknem ötmillió forint értékű árut, amit egyenesen a megsemmisítőbe vitték. „Hogy engedhetik meg ezt? Ennyire gazdag az ország?” – kérdezett vissza a hvg-hu e-mailjére válaszolva Adriaan van Belzen. Az üzletember arról is beszámolt, hogy az esetről értesülve azonnal repülőre ült, és Tatán felkereste az ügyben eljáró magyar hatóság képviselőit. Ott azonban azt közölték vele, hogy törvényesen, szabályosan jártak el, nincs mit tenni. A kereskedő arról is írt, hogy a közeljövőben egy rendezvényen a holland agrárminiszternek is beszámol az ügyről, és megkérdi tőle, miként fordulhat elő, hogy az EU-ban ennyire eltérő szabályok szerint járnak el a hatóságok.

A szállítmányt megrendelő magyar cég vezetője szerint a jogszabályok enyhítésével lehetne megoldani a mostanihoz hasonló eseteket. Ha a szállítmány tulajdonosa hitelt érdemlően, okmányokkal tudja igazolni az áru eredetét, akkor lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy utólag, hatósági felügyelet mellett pótolja a címkézést.

„Kiöntöttek, megsemmisítettek 24 tonna teljesen egészséges, biztonságos helyről származó vöröshagymát. Felfoghatatlan” – írja a cég oldalán bejegyzésében Adriaan van Belzen. Az esettel a holland lapok is foglalkoztak, nagy felháborodást keltve a termelők körében is, akik most nem fognak hozzájutni ahhoz a pénzhez, amiért megdolgoztak.

Megkerestük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, ők a területileg illetékes Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalhoz irányítottak bennünket, mert ők jártak el az ügyben, onnan egyelőre nem érkezett válasz.

Magyar hagymatermelőket is megkérdeztünk, arra voltunk kíváncsiak, hogy ők is túl szigorúnak találják-e a 2016 óta a termékek megsemmisítését is lehetővé tevő jogszabályokat. Szántó Lajos, az egyik legnagyobb termelő szerint éppen őket védi a törvény az ügyeskedőkkel szemben. Az áfacsalásokat lassan sikerül visszaszorítani a hagymás szerint, ami tisztítja a piacot. A hatósági eljárásról pedig azt mondta a mezőtúri termelő, hogy a korábban a hasonló esetekben kiszabott bírságoknak nem volt elég visszatartó erejük. A szigorítás viszont arra szorítja az érintetteket, hogy ne mulasszák el szabályosan igazolni a termékek eredetét. Szántó azt is hozzátette, hogy rájuk, vagyis a magyar hagymásokra is ugyanúgy vonatkoznak ezek a szabályok, hollandiai tapasztalatai szerint az ottani hatóságok sem szoktak kivételezni senkivel.