Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e91309b9-1479-4450-bea7-4e90117e0aa9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joseph Daul az EPP kampányzáró rendezvényén utalt rá, hogy Angela Merkel támogatására is szükségük lesz. ","shortLead":"Joseph Daul az EPP kampányzáró rendezvényén utalt rá, hogy Angela Merkel támogatására is szükségük lesz. ","id":"20190524_A_Neppart_elnoke_szerint_nacionalistakkal_nem_lehet_a_jovot_epiteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e91309b9-1479-4450-bea7-4e90117e0aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8948670-4f87-4b35-960b-d8cee65f767d","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_A_Neppart_elnoke_szerint_nacionalistakkal_nem_lehet_a_jovot_epiteni","timestamp":"2019. május. 24. 18:52","title":"A Néppárt elnöke szerint nacionalistákkal nem lehet a jövőt építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24787dc4-9f2c-4ac3-b8b1-449f4eba4557","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az EU-s pénzből megújult Nagyvisnyó polgármestere a község hivatalos lapjában hirdeti a Fidesz EP-választási programját. E szerint az EU-ban kultúrkommunisták véleményterrora dúl, ami a Rákosi-korszakot idézi. A németek a polgármester szerint még mindig Hitler miatt kell szégyenkezzenek, a magyaroknak is rendre a Szálasi-rémuralmat dörgölik az orra alá. A kampánykiadvánnyá alakult helyi újságot a közmunkások vitték házhoz.\r

\r

","shortLead":"Az EU-s pénzből megújult Nagyvisnyó polgármestere a község hivatalos lapjában hirdeti a Fidesz EP-választási...","id":"20190524_Nagyvisnyon_a_Fidesz_EPkampanyuzenetet_kozmunkasok_viszik_hazhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24787dc4-9f2c-4ac3-b8b1-449f4eba4557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f98c2d8-17a5-4cc4-85e0-61fd8b1d4ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Nagyvisnyon_a_Fidesz_EPkampanyuzenetet_kozmunkasok_viszik_hazhoz","timestamp":"2019. május. 24. 13:39","title":"Közmunkások viszik házhoz Nagyvisnyón a Fidesz EP-kampányüzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fafd2c-e626-44f9-8094-a170c4c9e3db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős innovációs technikákat szeretne bevezetni az okos logisztika piacán a DHL Express és az EHang. A két vállalat Kínában már bele is fogott ennek megvalósításába az teljes mértékben automatikus városi drónfutáros rendszerrel. A tervek szerint a drónok a jövőben képesek lesznek arra is, hogy arcról azonosítsák a címzettet.","shortLead":"Jelentős innovációs technikákat szeretne bevezetni az okos logisztika piacán a DHL Express és az EHang. A két vállalat...","id":"20190524_dhl_express_ehang_kina_dron_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3fafd2c-e626-44f9-8094-a170c4c9e3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cda6e2-07e8-4f1a-947e-e1849f4352c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_dhl_express_ehang_kina_dron_video","timestamp":"2019. május. 24. 18:03","title":"Az egy dolog, hogy percek alatt kiviszi a csomagot, de a személyit is érti majd a DHL drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután megkínozta, teljesen szét is szedte a OnePlus 7 Prót a JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa.","shortLead":"Miután megkínozta, teljesen szét is szedte a OnePlus 7 Prót a JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa.","id":"20190524_oneplus_7_pro_okostelefon_jerryrigeverything_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7f578e-3659-45e9-a527-060d9d973e23","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_oneplus_7_pro_okostelefon_jerryrigeverything_video","timestamp":"2019. május. 24. 15:33","title":"Szétszedték a OnePlus új csúcsmobilját, hogy kiderüljön, mennyire vízálló a szelfikamera – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártoknak egyre nehezebb szavazóköri tagokat küldeni, a szocialista párt most a szabadszájú tüntetőt, Nagy Blankát találta meg.","shortLead":"A pártoknak egyre nehezebb szavazóköri tagokat küldeni, a szocialista párt most a szabadszájú tüntetőt, Nagy Blankát...","id":"20190524_Nagy_Blanka_MSZPs_szavazokori_delegalt_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d794316a-6ce6-43f9-a912-954cf5a6d948","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Nagy_Blanka_MSZPs_szavazokori_delegalt_lesz","timestamp":"2019. május. 24. 12:16","title":"Nagy Blanka MSZP-s szavazóköri delegált lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emberi tevékenység és más külső tényezők a felelősek a globális hőmérséklet emelkedéséért – erősítették meg új tanulmányukban az Oxfordi Egyetem kutatói. Korábban az is felmerült, hogy a klímaváltozás javarészt az óceáni ciklusokra lehet fogni. A kutatók által adott új válasz szerint ezeknek szinte semmilyen hatása nincs.","shortLead":"Az emberi tevékenység és más külső tényezők a felelősek a globális hőmérséklet emelkedéséért – erősítették meg új...","id":"20190526_globalis_homerseklet_emelkedese_kulso_tenyezok_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7779e20e-3cb3-4176-a481-fb1b71f2fc15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_globalis_homerseklet_emelkedese_kulso_tenyezok_klimavaltozas","timestamp":"2019. május. 26. 08:03","title":"Ez nem jött be: mégsem foghatjuk az óceánokra a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969de52c-2ed5-4a7a-8de1-390cabc5e7ec","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Banki hitelek és fő részvényeseitől kapott tőkejuttatás formájában megkapta a működésének fenntartásához szükséges 30 millió eurós pénzügyi támogatást az olasz ételspecialitásokra szakosodott német Vapiano étteremlánc a német dpa hírügynökség beszámolója szerint.","shortLead":"Banki hitelek és fő részvényeseitől kapott tőkejuttatás formájában megkapta a működésének fenntartásához szükséges 30...","id":"20190524_vapiano_etteremlanc_hitel_tokejuttatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=969de52c-2ed5-4a7a-8de1-390cabc5e7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365c075d-b40d-4c44-8b44-2263c16c5bc3","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_vapiano_etteremlanc_hitel_tokejuttatas","timestamp":"2019. május. 24. 15:22","title":"Megmenekülni látszik a Vapiano","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9","c_author":"","category":"elet","description":"Az USA keleti partján lévő Massachusetts államban élő Nate Roman néhány napja arra ért haza, hogy ismeretlenek kitakarították a házát. A mai napig nem érti, mi történt.","shortLead":"Az USA keleti partján lévő Massachusetts államban élő Nate Roman néhány napja arra ért haza, hogy ismeretlenek...","id":"20190525_Betortek_egy_amerikai_csalad_hazaba_es_kitakaritottak_azt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466ec038-bd76-45bd-a74d-b3d8841af464","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Betortek_egy_amerikai_csalad_hazaba_es_kitakaritottak_azt","timestamp":"2019. május. 25. 15:51","title":"Betörtek egy amerikai család házába, és kitakarították azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]