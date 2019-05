Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f6eab9d-e08e-4ac7-a1b8-8d1d2f6c541e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bong Dzsun Ho dél-koreai rendezőnek egy munkanélküli családról forgatott Élősködők című komikus thrillere érdemelte ki szombat este az Alejandro González Inárritu mexikói rendező vezette zsűritől az Arany Pálmát a 72. cannes-i fesztiválon.","shortLead":"Bong Dzsun Ho dél-koreai rendezőnek egy munkanélküli családról forgatott Élősködők című komikus thrillere érdemelte ki...","id":"20190525_Az_Eloskodok_cimu_film_kapta_Cannesban_az_Aranypalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f6eab9d-e08e-4ac7-a1b8-8d1d2f6c541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c2544e-041d-49d0-a074-29e608aafbe6","keywords":null,"link":"/kultura/20190525_Az_Eloskodok_cimu_film_kapta_Cannesban_az_Aranypalmat","timestamp":"2019. május. 25. 20:41","title":"Az Élősködők című film kapta Cannes-ban az Aranypálmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28684a43-791c-4d11-85c2-2aebde90264e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A súlyos EP-választási eredmény ellenére folytatni akarják a munkát, amíg a klímaváltozás meg nem oldódik. ","shortLead":"A súlyos EP-választási eredmény ellenére folytatni akarják a munkát, amíg a klímaváltozás meg nem oldódik. ","id":"20190526_Lemond_az_LMP_elnoksege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28684a43-791c-4d11-85c2-2aebde90264e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4549057f-000f-4b58-ba28-d91d928a8743","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Lemond_az_LMP_elnoksege","timestamp":"2019. május. 26. 22:04","title":"Lemond az LMP elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e199a4-f0a7-4336-b11b-dd8ac856cbaa","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Minden a miniszterelnök kezére játszik 2018 áprilisa óta, mindenki a lába előtt hever. Ezek után a Fidesz nagyjából azt az eredményt hozta vasárnap, mint az előző két választáson. Orbán Viktor számára nem csak ez okozhat fejfájást: Európában a Néppárt tőle függetlenül is a legnagyobb frakciót alakíthatja, míg Magyarországon az ellenzék két pártja is szokatlan életjeleket mutat. Igaz, utóbbi még akár Orbán előnyére is válhat.","shortLead":"Minden a miniszterelnök kezére játszik 2018 áprilisa óta, mindenki a lába előtt hever. Ezek után a Fidesz nagyjából azt...","id":"20190527_Orban_Viktor_problemaja_aki_messiasnak_all_attol_a_sima_gyozelem_smafu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e199a4-f0a7-4336-b11b-dd8ac856cbaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580e96b3-3795-4ece-84d8-aae4b4a1997b","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Orban_Viktor_problemaja_aki_messiasnak_all_attol_a_sima_gyozelem_smafu","timestamp":"2019. május. 27. 05:36","title":"Orbán Viktor problémája: aki messiásnak áll, attól a sima győzelem smafu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86fbd2e-52c4-47e7-9c8d-cbd1e826427d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK azt ígéri, az erősebb Európáért fognak dolgozni az EP-ben. ","shortLead":"A DK azt ígéri, az erősebb Európáért fognak dolgozni az EP-ben. ","id":"20190526_Gyurcsany_Reszben_a_DK_akadalyozta_meg_a_Fidesz_ketharmadat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e86fbd2e-52c4-47e7-9c8d-cbd1e826427d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f27e692-767f-4884-a5f3-6970592b5d20","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Gyurcsany_Reszben_a_DK_akadalyozta_meg_a_Fidesz_ketharmadat","timestamp":"2019. május. 27. 00:18","title":"Gyurcsány: Részben a DK akadályozta meg a Fidesz kétharmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f522b10-f5fb-4d18-86bb-120de831acd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás és lopás miatt, nem is csupán szabálysértési, hanem büntetőeljárás indulhat a Fidesz győri aktivistái ellen.\r

