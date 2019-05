Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"954aef5a-d5c6-4747-8127-960f3259b417","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Komplikáció miatt világra kellett segíteni decemberben egy San Diegó-i babát a terhesség 24. hetén, most egészségesen térhetett haza. Ő a legkisebb súlyú újszülött a világon hivatalosan.\r

\r

","shortLead":"Komplikáció miatt világra kellett segíteni decemberben egy San Diegó-i babát a terhesség 24. hetén, most egészségesen...","id":"20190530_245_grammal_szuletett_a_baba_most_egeszsegesen_hazaterhetett_a_korhazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=954aef5a-d5c6-4747-8127-960f3259b417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad703e21-7045-402b-b196-fbb4401591ff","keywords":null,"link":"/elet/20190530_245_grammal_szuletett_a_baba_most_egeszsegesen_hazaterhetett_a_korhazbol","timestamp":"2019. május. 30. 11:20","title":"245 grammal született a baba, most egészségesen hazatérhetett a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország támadást indított az amerikai politikai rendszer ellen – így foglalta össze Robert Mueller a nemrég leadott jelentését. Az nem merült fel, hogy Donald Trump ellen vádat emeljenek, de nem is lehet azt mondani, hogy nem bűnös – tette hozzá.","shortLead":"Oroszország támadást indított az amerikai politikai rendszer ellen – így foglalta össze Robert Mueller a nemrég leadott...","id":"20190529_Mueller_Ha_biztosak_lettunk_volna_hogy_az_elnok_nem_kovetett_el_buncselekmenyt_leirtuk_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe0d32c-87f3-4edc-95aa-6e094a89bded","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Mueller_Ha_biztosak_lettunk_volna_hogy_az_elnok_nem_kovetett_el_buncselekmenyt_leirtuk_volna","timestamp":"2019. május. 29. 17:32","title":"Mueller: \"Ha biztosak lettünk volna, hogy az elnök nem követett el bűncselekményt, leírtuk volna\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78975b93-7736-4e97-bfd2-17a1a3a27b74","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió állam-és kormányfői nem mondták ki, hogy bojkottálják a csúcsjelölti rendszert, de azért megüzenték az Európai Parlamentnek, hogy a javaslatot márpedig ők teszik az Európai Bizottság elnökének a személyére. Könnyen lehet, hogy Merkel és az Európai Néppárt kiállása sem lesz elég ahhoz, hogy Manfred Weber töltse be ezt a funkciót.","shortLead":"Az Európai Unió állam-és kormányfői nem mondták ki, hogy bojkottálják a csúcsjelölti rendszert, de azért megüzenték...","id":"20190528_Weber_cscstallkoz_Brsszel_Eurpai_Tancs_cscsjellt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78975b93-7736-4e97-bfd2-17a1a3a27b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"026c48bd-1ae1-40bf-9c84-fdd6109715db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Weber_cscstallkoz_Brsszel_Eurpai_Tancs_cscsjellt","timestamp":"2019. május. 28. 23:45","title":"Megüzenték az uniós vezetők: Weber próbálkozhat, de nincs sok esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Milos Zeman és Andrej Kiska a V4-ek közös kiállását szorgalmazza Sefcovic ajánlása tekintetében, az Európai Bizotság \"vezető pozíciójába\".\r

\r

","shortLead":"Milos Zeman és Andrej Kiska a V4-ek közös kiállását szorgalmazza Sefcovic ajánlása tekintetében, az Európai Bizotság...","id":"20190530_Europai_Bizottsag_a_cseh_es_szlovak_allamfo_is_ajanlja_Maros_Sefcovic_szlovak_alelnokot_vezeto_pozicioba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a05000-2550-44ac-9a88-f6677a137154","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Europai_Bizottsag_a_cseh_es_szlovak_allamfo_is_ajanlja_Maros_Sefcovic_szlovak_alelnokot_vezeto_pozicioba","timestamp":"2019. május. 30. 16:05","title":"A cseh és a szlovák államfőnek van szlovák kiszemeltje az EU vezető tisztségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem kell félni a Fidesznek a fővárosi önkormányzati választáson. A Kormányinfón arról is beszélt, a kormányközeli médiaalapítványban olyan lapok vannak, amelyek nem voltak balliberálisok, és sok közülük \"falusi hírmondó\". De szóba került a Strache-videó is, az MTA és a CEU-ügy is. \r

\r

","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem kell félni a Fidesznek a fővárosi önkormányzati választáson...","id":"20190530_Gulyas_Gergely_Budapesten_nagy_gyozelmet_fogunk_aratni_az_onkormanyzati_valasztasokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880bd94d-5fc2-48fc-9faf-9f550b08ea54","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Gulyas_Gergely_Budapesten_nagy_gyozelmet_fogunk_aratni_az_onkormanyzati_valasztasokon","timestamp":"2019. május. 30. 12:30","title":"Gulyás Gergely: Budapesten nagy győzelmet fogunk aratni az önkormányzati választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c7f51-39a2-4e07-af22-3322e81cf2f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kit Harington az alkoholproblémái és a stressz miatt vonult be rehabilitációra.","shortLead":"Kit Harington az alkoholproblémái és a stressz miatt vonult be rehabilitációra.","id":"20190529_Luxusrehabra_kellett_mennie_a_Havas_Jont_alakito_szinesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=940c7f51-39a2-4e07-af22-3322e81cf2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa53a336-a53e-438a-91d4-e113aa167205","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Luxusrehabra_kellett_mennie_a_Havas_Jont_alakito_szinesznek","timestamp":"2019. május. 29. 08:46","title":"Luxusrehabra kellett mennie a Havas Jont alakító színésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész annyi munkát vállal, amennyit csak bír. ","shortLead":"A színész annyi munkát vállal, amennyit csak bír. ","id":"20190530_Kern_Andras_visszavonulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbff76df-34dc-498f-9ace-33348b5116d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Kern_Andras_visszavonulas","timestamp":"2019. május. 30. 11:18","title":"Kern András: Hülyeség ez az egész visszavonulósdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni, mikor rukkol elő az újfajta operációs rendszerével a Microsoft, most azonban elárultak néhány részletet róla.","shortLead":"Továbbra sem tudni, mikor rukkol elő az újfajta operációs rendszerével a Microsoft, most azonban elárultak néhány...","id":"20190529_microsoft_windows_frissites_windows_lite_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387cf3c0-f540-499a-9140-56791f3b780a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_microsoft_windows_frissites_windows_lite_operacios_rendszer","timestamp":"2019. május. 29. 19:03","title":"Teljesülhet a Windows-felhasználók álma a Microsoft új, titkos operációs rendszerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]