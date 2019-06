Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d7eba26-b465-45b9-9da8-dcbf44880455","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok szavazással döntöttek több tucat repülőtér átnevezéséről, de a hatóságok azért nagyon figyeltek, hogy a névválasztás összhangban legyen a hivatalos történelemszemlélettel is. A kalinyingrádi légikikötő például a közakarat ellenére sem viselheti Immanuel Kant nevet. A jövőben viszont már nincs Seremetyevo, Vnukovo vagy Domogyedovo repülőtér.","shortLead":"Az oroszok szavazással döntöttek több tucat repülőtér átnevezéséről, de a hatóságok azért nagyon figyeltek...","id":"20190603_Oroszorszagot_is_elerte_a_nagy_repteratnevezesi_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d7eba26-b465-45b9-9da8-dcbf44880455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68505ca1-364f-4b6f-a936-1ffdd7802be1","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Oroszorszagot_is_elerte_a_nagy_repteratnevezesi_hullam","timestamp":"2019. június. 03. 15:15","title":"Oroszországot is elérte a nagy reptérátnevezési hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a56b92-1fae-4efa-82b2-fdeb114039aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kórus hirdetett közös éneklést a Margit hídra a tragédia helyszínének közelében. ","shortLead":"Egy kórus hirdetett közös éneklést a Margit hídra a tragédia helyszínének közelében. ","id":"20190603_dunai_hajobaleset_margit_hid_enekles_arirang_korea_gyasz_hableany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37a56b92-1fae-4efa-82b2-fdeb114039aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d99364-f683-4dd6-8e50-24d1e4cd4d77","keywords":null,"link":"/elet/20190603_dunai_hajobaleset_margit_hid_enekles_arirang_korea_gyasz_hableany","timestamp":"2019. június. 03. 22:08","title":"Koreai népdallal emlékeztek a Hableány-baleset áldozataira ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdekes lesz ezek után az amerikai elnök londoni látogatása.","shortLead":"Érdekes lesz ezek után az amerikai elnök londoni látogatása.","id":"20190603_Donald_Trump_jol_megmondta_a_velemenyet_Meghan_Marklerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38845b73-1764-4858-acd3-f361f30aab64","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Donald_Trump_jol_megmondta_a_velemenyet_Meghan_Marklerol","timestamp":"2019. június. 03. 08:25","title":"Donald Trump jól megmondta a véleményét Meghan Markle-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb795011-2b41-4dc5-832b-b1699c47d376","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan videó készült 3D-s grafika segítségével, amely megpróbálja rekonstruálni a múlt szerdai Hableány és Viking Sigyn hajók balesetét. ","shortLead":"Egy olyan videó készült 3D-s grafika segítségével, amely megpróbálja rekonstruálni a múlt szerdai Hableány és Viking...","id":"20190603_dunai_hajobaleset_viking_sigyn_hableany_felborult_hajo_3d_modell_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb795011-2b41-4dc5-832b-b1699c47d376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c94e8-86d9-482a-9016-5750b41bd2e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_dunai_hajobaleset_viking_sigyn_hableany_felborult_hajo_3d_modell_video","timestamp":"2019. június. 03. 14:33","title":"Új videóanimáció mutatja be a Dunán történt súlyos hajószerencsétlenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2a0e04-dd61-4340-9ba2-68308ae493dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az idő előrehaladtával szabadságnapjaink száma is növekszik. Azonban ez csak a főszabály, az élet számos helyzetet produkál, amikor kevesebb lesz a szabadságunk. Ezeket az eseteket foglalja össze az Adózóna.","shortLead":"Az idő előrehaladtával szabadságnapjaink száma is növekszik. Azonban ez csak a főszabály, az élet számos helyzetet...","id":"20190604_Az_ember_azt_hinne_ahogy_oregszik_automatikusan_tobb_szabadsag_jar_neki_de_az_ember_neha_teved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe2a0e04-dd61-4340-9ba2-68308ae493dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7155f0-1d3a-416f-9ecb-68ec5bfbb17f","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Az_ember_azt_hinne_ahogy_oregszik_automatikusan_tobb_szabadsag_jar_neki_de_az_ember_neha_teved","timestamp":"2019. június. 04. 13:46","title":"Az ember azt hinné, ahogy öregszik, automatikusan több szabadság jár neki, de az ember néha téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking 45 évvel ezelőtt írta le a róla elnevezett sugárzást, ami a fekete lyukakból származhat. Most egy lépéssel ismét közelebb kerültünk ahhoz, hogy bebizonyítsák: létezik a Hawking-sugárzás.","shortLead":"Stephen Hawking 45 évvel ezelőtt írta le a róla elnevezett sugárzást, ami a fekete lyukakból származhat. Most...","id":"20190603_stephen_hawking_fekete_lyuk_hawking_sugarzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b02569-c6c1-4635-9e8a-eaf571207f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_stephen_hawking_fekete_lyuk_hawking_sugarzas","timestamp":"2019. június. 03. 11:03","title":"Sikerült bizonyítani Stephen Hawking 45 éve tett jóslatát a fekete lyukakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690439a8-84d7-4249-a3ee-ab22fa8d9344","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges fény megzavarja az éjszaka dolgozók biológiai ritmusát és befolyásolja a melatoninszintet, ezzel megnövekszik a krónikus betegségek kialakulásának veszélye. A kockázat mértéke az egyéni kronotípus függvénye is: az \"éjszakai baglyokat\" kevésbé terheli az éjszaka végzett munka, mint a \"hajnali pacsirtákat\".","shortLead":"A mesterséges fény megzavarja az éjszaka dolgozók biológiai ritmusát és befolyásolja a melatoninszintet, ezzel...","id":"20190603_ejszakai_munkavegzes_hatasa_ejszakai_baglyok_hajnali_pacsirtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=690439a8-84d7-4249-a3ee-ab22fa8d9344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c0c003-5dec-4559-955d-e1e98c8edca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_ejszakai_munkavegzes_hatasa_ejszakai_baglyok_hajnali_pacsirtak","timestamp":"2019. június. 03. 00:03","title":"Mitől van az, hogy valakit rákba visz az éjszakai munka, másnak meg sem kottyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajó elhagyta Budapestet, de a dél-koreai külügy lefoglaltatná. ","shortLead":"A hajó elhagyta Budapestet, de a dél-koreai külügy lefoglaltatná. ","id":"20190603_A_Viking_Sigyn_lefoglalasat_surgeti_DelKorea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99308568-2ca3-4139-b87c-b6b4e603555f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_A_Viking_Sigyn_lefoglalasat_surgeti_DelKorea","timestamp":"2019. június. 03. 09:35","title":"A Viking Sigyn lefoglalását sürgeti Dél-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]