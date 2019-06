Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f636d57b-47e4-4319-8e23-f60641bc7a10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hét év után visszatér Budapestre az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb európai indie- és art rock csapata, a belga dEUS. A nagyhatású együttes június 8-án érkezik majd a Barba Negra Track színpadára, az idén 20 éves kultuszalbum, a The Ideal Crash jubileumi turnéjával.","shortLead":"Hét év után visszatér Budapestre az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb európai indie- és art rock csapata, a belga...","id":"20190605_Szombaton_Budapesten_lep_fel_a_dEUS","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f636d57b-47e4-4319-8e23-f60641bc7a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dde5c0-8911-4d95-b455-955746d474c9","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Szombaton_Budapesten_lep_fel_a_dEUS","timestamp":"2019. június. 05. 17:15","title":"Szombaton Budapesten lép fel a dEUS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78401904-dc20-4e4d-836e-95e39e0e4196","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A benzinkutasok háborodtak fel leginkább.","shortLead":"A benzinkutasok háborodtak fel leginkább.","id":"20190605_Cigarettat_venne_Beverly_Hillsben_Van_egy_rossz_hirunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78401904-dc20-4e4d-836e-95e39e0e4196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a77ce0-198d-40cc-b1d6-af3779423045","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Cigarettat_venne_Beverly_Hillsben_Van_egy_rossz_hirunk","timestamp":"2019. június. 05. 10:54","title":"Cigarettát venne Beverly Hillsben? Van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16013f65-0ae1-486a-b52b-885d5995a4e7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állat akkor támadt, amikor a gondozó le akarta csutakolni. ","shortLead":"Az állat akkor támadt, amikor a gondozó le akarta csutakolni. ","id":"20190605_Gondozoja_mindket_karjat_leharapta_egy_tigris_Vietnamban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16013f65-0ae1-486a-b52b-885d5995a4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cf83b6-fc11-477f-97ed-642d4b41562a","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Gondozoja_mindket_karjat_leharapta_egy_tigris_Vietnamban","timestamp":"2019. június. 05. 11:06","title":"Gondozója mindkét karját leharapta egy tigris Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba2542-2ede-42fe-ae01-2a3bb3980d37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már kora reggel nagy volt a mozgás a múlt szerdai hajótragédia miatt a Margit-szigeten kialakított, ideiglenes bázison. Videónkon látszik, ahogy az egyik első csónakkal elindulnak, ma is folytatódhat az áldozatok holttestének keresése, miután hétfőn több maradványt sikerült megtalálni.","shortLead":"Már kora reggel nagy volt a mozgás a múlt szerdai hajótragédia miatt a Margit-szigeten kialakított, ideiglenes bázison...","id":"20190604_Video_igy_indult_a_nap_a_Margitszigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccba2542-2ede-42fe-ae01-2a3bb3980d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c7e9f1-9a2b-4b5c-9a1a-77dedfee947b","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Video_igy_indult_a_nap_a_Margitszigeten","timestamp":"2019. június. 04. 09:48","title":"Készülnek az újabb kemény napra a hajótragédia áldozatait kereső mentőcsapatok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már az első nap 20 milliárd értékben fogyott a Magyar Állampapír Pluszból, így felmerült, hogy sokan lemaradhatnak a lehetőségről. Nem fognak. ","shortLead":"Már az első nap 20 milliárd értékben fogyott a Magyar Állampapír Pluszból, így felmerült, hogy sokan lemaradhatnak...","id":"20190605_magyar_allampapr_plusz_allamkincstar_100_millird","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cbe7a0-54ff-4717-8633-029b5fcac8ff","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_magyar_allampapr_plusz_allamkincstar_100_millird","timestamp":"2019. június. 05. 15:45","title":"Mindenkit nyugtat az Államkincstár: nem fogy el a szuperkötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban arról szóltak a hírek, hiába a felfüggesztés, a Fidesz EP-képviselőit nem bünteti a Néppárt. Kiderült, a magyar kormánypárt EP-képviselői nem tölthetnek be vezető pozíciót az Európai Néppárt frakciójában.","shortLead":"Korábban arról szóltak a hírek, hiába a felfüggesztés, a Fidesz EP-képviselőit nem bünteti a Néppárt. Kiderült...","id":"20190604_Megis_bunteti_a_Fideszt_az_Europai_Neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee679d57-8caf-45e3-a61d-f719f24224c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Megis_bunteti_a_Fideszt_az_Europai_Neppart","timestamp":"2019. június. 04. 12:21","title":"Mégis bünteti a Fideszt az Európai Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tervek szerint újragondolja az állam által biztosított bárki számára elérhető ingyenes céginformációt.","shortLead":"A tervek szerint újragondolja az állam által biztosított bárki számára elérhető ingyenes céginformációt.","id":"20190605_Salatatorvenybe_rejtett_javaslattal_tenne_fizetosse_a_kormany_a_cegadatok_hozzaferhetoseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cff30f-cc9e-41ee-8982-f7825e2be9cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Salatatorvenybe_rejtett_javaslattal_tenne_fizetosse_a_kormany_a_cegadatok_hozzaferhetoseget","timestamp":"2019. június. 05. 11:57","title":"Salátatörvénybe rejtett javaslattal tenné fizetőssé a kormány a cégadatok hozzáférhetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Nem szól bele a kormány, hogy a dolgozók mit kezdjenek az adózott jövedelmükkel - így kommentálta a Pénzügyminisztérium az ÁSZ-elnök ötletét a megtakarítási számlákról.","shortLead":"Nem szól bele a kormány, hogy a dolgozók mit kezdjenek az adózott jövedelmükkel - így kommentálta a Pénzügyminisztérium...","id":"20190604_A_kormany_nem_tamogatja_hogy_a_fizetes_egy_reszet_megtakaritasi_szamlakra_utaljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4398a820-0873-4be8-b56d-0509126c9a78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_A_kormany_nem_tamogatja_hogy_a_fizetes_egy_reszet_megtakaritasi_szamlakra_utaljak","timestamp":"2019. június. 04. 20:23","title":"A kormány nem támogatja, hogy a fizetés egy részét megtakarítási számlákra utalják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]