[{"available":true,"c_guid":"8a84c017-fe95-43db-8fdc-7332f06a8a25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A karosszéria alap vonalvezetése semmit sem változott, de az autó eleje és hátulja már egészen 21. századi.","shortLead":"A karosszéria alap vonalvezetése semmit sem változott, de az autó eleje és hátulja már egészen 21. századi.","id":"20190608_igy_ujulhat_meg_42_ev_utan_a_jo_oreg_lada_niva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a84c017-fe95-43db-8fdc-7332f06a8a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8217913f-b383-45c3-ac3a-e4526b0098d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_igy_ujulhat_meg_42_ev_utan_a_jo_oreg_lada_niva","timestamp":"2019. június. 08. 06:41","title":"Így újulhat meg 42 év után a jó öreg Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar fejlesztésű biztonsági rendszert telepít az egyik legforgalmasabb amerikai repülőtér.","shortLead":"Magyar fejlesztésű biztonsági rendszert telepít az egyik legforgalmasabb amerikai repülőtér.","id":"20190609_Magyar_biztonsagi_rendszer_vedheti_a_new_yorki_La_Guardia_repteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dcfc9c1-0e09-492d-8d92-530e7ddd3d74","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Magyar_biztonsagi_rendszer_vedheti_a_new_yorki_La_Guardia_repteret","timestamp":"2019. június. 09. 14:02","title":"Magyar biztonsági rendszer védheti a New York-i La Guardia repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140e62dc-a63c-43c2-9169-5327258f3147","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190608_Mentoket_is_riasztottak_egy_siofoki_balesethez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=140e62dc-a63c-43c2-9169-5327258f3147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43281d4-cd69-480f-a11c-9c2c80455d45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_Mentoket_is_riasztottak_egy_siofoki_balesethez","timestamp":"2019. június. 08. 10:42","title":"Mentőket is riasztottak egy siófoki balesethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7a42d3-1dad-478f-bf9d-8d8717eab42b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollégánk szombaton hajnalban 6 óra előtt ellenőrizte a helyszínt, ahol a Hableányt kiemelik majd a vízből. ","shortLead":"Kollégánk szombaton hajnalban 6 óra előtt ellenőrizte a helyszínt, ahol a Hableányt kiemelik majd a vízből. ","id":"20190608_Nem_utal_semmi_arra_hogy_ma_nekifognanak_a_Hableany_kiemelesenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f7a42d3-1dad-478f-bf9d-8d8717eab42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bf6861-84c7-4524-8208-93d36df99cc0","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Nem_utal_semmi_arra_hogy_ma_nekifognanak_a_Hableany_kiemelesenek","timestamp":"2019. június. 08. 07:57","title":"Nem utal semmi arra, hogy ma nekifognának a Hableány kiemelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a9f08f-e058-40b1-95ba-017bfa976a83","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar a Facebookon tette közzé, mi történt velük.","shortLead":"A zenekar a Facebookon tette közzé, mi történt velük.","id":"20190609_baleset_m3_as_kowalsky_meg_a_vega","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05a9f08f-e058-40b1-95ba-017bfa976a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af40764-3936-43c7-ae60-f053e5cf1ad6","keywords":null,"link":"/kultura/20190609_baleset_m3_as_kowalsky_meg_a_vega","timestamp":"2019. június. 09. 14:38","title":"Felborult a Kowalsky meg a Vega egyik turnébusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. A lépés már csak azért sem meglepő, mert néhány héttel ezelőtt egy olyan, magányosan tébláboló fiatalembert is elvittek a rendőrök, aki egy üres lapot tartott fenn maga előtt. ","shortLead":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. A lépés már csak...","id":"20190609_Kazahsztanban_elvittek_az_elnokvalasztas_bojkottjat_surgeto_tuntetoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6271e581-2194-43fa-81c4-0028bf83dfd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Kazahsztanban_elvittek_az_elnokvalasztas_bojkottjat_surgeto_tuntetoket","timestamp":"2019. június. 09. 11:58","title":"Kazahsztánban elvitték az elnökválasztás bojkottját sürgető tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c120b4d4-eb37-4075-8804-ff7b642eb0cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a hazai internetezők többsége korlátlan csomaggal rendelkezik, mégis fontos lehet, mennyi adatforgalmat emészt fel a Google novemberben induló streaming játékszolgáltatása.","shortLead":"Bár a hazai internetezők többsége korlátlan csomaggal rendelkezik, mégis fontos lehet, mennyi adatforgalmat emészt fel...","id":"20190608_google_stadia_adatforgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c120b4d4-eb37-4075-8804-ff7b642eb0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ff76ca-6000-4a47-b062-44fdd114b097","keywords":null,"link":"/tudomany/20190608_google_stadia_adatforgalom","timestamp":"2019. június. 09. 15:03","title":"Óránként 15,75 GB adatot \"eszik\" a Google játékos szolgáltatása, a Stadia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mexikó \"sértetlen méltósággal\" került ki az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokból - jelentette ki a mexikói külügyminiszter. A két országnak sikerült megállapodnia a migráció megfékezéséről, így Donald Trump amerikai elnök visszavonta a vámok bevezetését a mexikói árukra.","shortLead":"Mexikó \"sértetlen méltósággal\" került ki az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokból - jelentette ki a mexikói...","id":"20190609_Mexiko_meguszta_az_amerikai_buntetovamokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6e17bf-5fa5-4456-bc97-cdeb6644bef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Mexiko_meguszta_az_amerikai_buntetovamokat","timestamp":"2019. június. 09. 09:37","title":"Mexikó megúszta az amerikai büntetővámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]