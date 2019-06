Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. A lépés már csak azért sem meglepő, mert néhány héttel ezelőtt egy olyan, magányosan tébláboló fiatalembert is elvittek a rendőrök, aki egy üres lapot tartott fenn maga előtt. ","shortLead":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. A lépés már csak...","id":"20190609_Kazahsztanban_elvittek_az_elnokvalasztas_bojkottjat_surgeto_tuntetoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6271e581-2194-43fa-81c4-0028bf83dfd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Kazahsztanban_elvittek_az_elnokvalasztas_bojkottjat_surgeto_tuntetoket","timestamp":"2019. június. 09. 11:58","title":"Kazahsztánban elvitték az elnökválasztás bojkottját sürgető tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d02a5d9-ba32-498f-9edc-5128e5302a34","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Muszáj pontot szereznie a walesi labdarúgó-válogatottnak kedden a magyarok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen Ryan Giggs szövetségi kapitány szerint.","shortLead":"Muszáj pontot szereznie a walesi labdarúgó-válogatottnak kedden a magyarok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen...","id":"20190610_A_palya_minden_reszen_van_minosegi_jatekosuk__Giggs_a_magyarokat_dicserte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d02a5d9-ba32-498f-9edc-5128e5302a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7293065-3fe3-450b-beec-5cb3173543aa","keywords":null,"link":"/sport/20190610_A_palya_minden_reszen_van_minosegi_jatekosuk__Giggs_a_magyarokat_dicserte","timestamp":"2019. június. 10. 16:25","title":"\"A pálya minden részén van minőségi játékosuk\" - Giggs a magyarokat dicsérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e60b3a-f82e-4ab1-bc99-dd8b5a983d5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elárult néhány részletet a jelenleg is zajló E3 videojátékos expón következő generációs konzoljáról a Microsoft. Immár a megjelenés (várható) ideje is ismert. ","shortLead":"Elárult néhány részletet a jelenleg is zajló E3 videojátékos expón következő generációs konzoljáról a Microsoft. Immár...","id":"20190610_microsoft_xbox_project_scarlett_e3_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3e60b3a-f82e-4ab1-bc99-dd8b5a983d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6360148-df05-4f13-b04a-5dcc9a06c47e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_microsoft_xbox_project_scarlett_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 11:03","title":"Az Xbox One X-nél négyszer erősebb konzolt épít a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A példátlan rekordja mellé 2,3 millió eurót is kap. ","shortLead":"A példátlan rekordja mellé 2,3 millió eurót is kap. ","id":"20190609_Nadal_Roland_Garros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daebc14-ab0b-4aff-a841-8a7a8baa2378","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Nadal_Roland_Garros","timestamp":"2019. június. 09. 18:49","title":"Tucadszor is Rafael Nadal Roland Garros bajnoka ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4e6df5-40a1-4dfb-87ba-e465ed97f1f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utóbbi két évben több mint háromszáz férőhely szűnt meg.","shortLead":"Az utóbbi két évben több mint háromszáz férőhely szűnt meg.","id":"20190609_udules_kedvezmenyes_vallalati","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff4e6df5-40a1-4dfb-87ba-e465ed97f1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd525b9-8afc-4e20-a98c-c5d77c2c7619","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_udules_kedvezmenyes_vallalati","timestamp":"2019. június. 09. 20:10","title":"Sorra szűnnek meg a vállalati üdülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4a3e3c-bad7-4656-a3b5-66fd2d43c538","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még az építkezésekhez használt daru sem bírta a szélvihart és eldőlt, egy ember halálát okozva.","shortLead":"Még az építkezésekhez használt daru sem bírta a szélvihart és eldőlt, egy ember halálát okozva.","id":"20190610_Oriasi_vihar_volt_Dallasban__egy_eldolt_daru_megolt_egy_embert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c4a3e3c-bad7-4656-a3b5-66fd2d43c538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021489af-1c45-4cbf-b61b-a711e7c0d519","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Oriasi_vihar_volt_Dallasban__egy_eldolt_daru_megolt_egy_embert","timestamp":"2019. június. 10. 12:08","title":"Óriási vihar volt Dallasban – egy eldőlt daru megölt egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461190f-ed8f-4ad5-886d-6078e4067b6b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cristiano Ronaldo szívesen látná a Juventus labdarúgócsapatában Matthijs de Ligtet, a hollandok 19 éves védőjét.","shortLead":"Cristiano Ronaldo szívesen látná a Juventus labdarúgócsapatában Matthijs de Ligtet, a hollandok 19 éves védőjét.","id":"20190610_Cristiano_Ronaldo_uj_csapattarsat_szeretne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2461190f-ed8f-4ad5-886d-6078e4067b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee53f53-5396-416f-bf2a-ab8100c8aa4c","keywords":null,"link":"/sport/20190610_Cristiano_Ronaldo_uj_csapattarsat_szeretne","timestamp":"2019. június. 10. 17:29","title":"Cristiano Ronaldo új csapattársat szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen hallatják a hangjukat az Apple alkalmazás-terjesztési gyakorlata miatt. Legutóbb két fejlesztő indított pert a cupertinói óriásvállalat ellen.","shortLead":"Egyre többen hallatják a hangjukat az Apple alkalmazás-terjesztési gyakorlata miatt. Legutóbb két fejlesztő indított...","id":"20190610_per_az_apple_ellen_az_app_store_monopolium_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e3dce9-a866-42d1-9fcc-5a2663d1284d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_per_az_apple_ellen_az_app_store_monopolium_miatt","timestamp":"2019. június. 10. 10:03","title":"Egyre több a vád: két iOS-es fejlesztő beperelte az Apple-t az App Store miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]