[{"available":true,"c_guid":"f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizenegy megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Tizenegy megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","id":"20190610_33_fok_is_lehet_kedden_hosegriadot_fujt_az_OMSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7d9c0d-c2b2-4579-87a5-ac09686d7ea9","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_33_fok_is_lehet_kedden_hosegriadot_fujt_az_OMSZ","timestamp":"2019. június. 10. 16:06","title":"33 fok is lehet kedden, hőségriadót fújt az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d77e33-ff2f-4c52-9364-bbac1f9bb20a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit túlzás volt a három autó egy szállítmányban.","shortLead":"Kicsit túlzás volt a három autó egy szállítmányban.","id":"20190609_Ujabb_takarekos_trelerest_fogtak_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d77e33-ff2f-4c52-9364-bbac1f9bb20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673815fe-bedb-4c3d-b30d-fd55c9cf235c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_Ujabb_takarekos_trelerest_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2019. június. 09. 16:07","title":"Újabb takarékos trélerest fogtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Volt telitalálatos, de 5 találatosból is 37-et számolt össze a Szerencsjáték Zrt. ","shortLead":"Volt telitalálatos, de 5 találatosból is 37-et számolt össze a Szerencsjáték Zrt. ","id":"20190609_Egy_szerencses_877_milliot_nyert_a_hatos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84731fc2-41d9-4a1c-937c-f502585badac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Egy_szerencses_877_milliot_nyert_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. június. 09. 18:03","title":"Egy szerencsés 877 milliót nyert a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Simonka Györgyöt a Dél-békési Többcélú Kistérségi Fejlesztési Társaság tüntette ki.","shortLead":"Simonka Györgyöt a Dél-békési Többcélú Kistérségi Fejlesztési Társaság tüntette ki.","id":"20190611_Kituntetest_kapott_a_koltsegvetesi_csalassal_gyanusitott_fideszes_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2346006-d8ec-417a-934d-d3fde4725e7d","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Kituntetest_kapott_a_koltsegvetesi_csalassal_gyanusitott_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. június. 11. 12:04","title":"Kitüntetést kapott a költségvetési csalással gyanúsított fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307ddd21-9785-4cb6-a803-9155bff0f60d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Két dolog felbecsülhetetlen, bár mindkettőt csak akkor értékeljük, amikor épp nincs – az időről és az egészségről van szó. A siker üldözése közben sokszor mindkettőt elveszítjük, majd amikor erre rájövünk, pénzen próbáljuk meg visszavásárolni legalább az egyiket. Pedig érdemesebb lenne inkább menet közben odafigyelni, mit és mire áldozunk.","shortLead":"Két dolog felbecsülhetetlen, bár mindkettőt csak akkor értékeljük, amikor épp nincs – az időről és az egészségről van...","id":"20190609_On_egeszsegesen_el_Olvassa_el_ezt_es_gondolja_at_ujra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=307ddd21-9785-4cb6-a803-9155bff0f60d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0382b2c4-bd03-4979-b0f0-b13afc397988","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190609_On_egeszsegesen_el_Olvassa_el_ezt_es_gondolja_at_ujra","timestamp":"2019. június. 09. 19:15","title":"Ön egészségesen él? Olvassa el ezt, és gondolja át újra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jeremy Hunt erős indítással szállt be a Theresa May utódlásáért folyó harcba. ","shortLead":"Jeremy Hunt erős indítással szállt be a Theresa May utódlásáért folyó harcba. ","id":"20190610_Megszunhet_a_tory_part_a_brit_kulugyminiszter_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f858bab-920d-4547-8207-75953445add0","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Megszunhet_a_tory_part_a_brit_kulugyminiszter_szerint","timestamp":"2019. június. 10. 14:45","title":"A kormány és a tory párt is megsemmisülhet a brit külügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85af1de2-9ffb-4c1e-b032-cd400028345f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elég jól lehetett követni meddig nem lesz biztosan otthon, de sajnos a családja ott volt. ","shortLead":"Elég jól lehetett követni meddig nem lesz biztosan otthon, de sajnos a családja ott volt. ","id":"20190609_Nem_volt_otthon_Morata_mert_a_valogatottban_focizott__kiraboltak_a_lakasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85af1de2-9ffb-4c1e-b032-cd400028345f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa687b2-3606-45f8-8b7a-dcb3fb5cd554","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Nem_volt_otthon_Morata_mert_a_valogatottban_focizott__kiraboltak_a_lakasat","timestamp":"2019. június. 09. 15:06","title":"Nem volt otthon Morata, mert a válogatottban focizott – kirabolták a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óránként 90 kávét képesek elkészíteni azok a robotbaristák, amelyeket a dél-koreai Dal.komm Coffee kávéházlánc állított szolgálatba 45 kávézójában üzletközpontokban, iskolákban, vállalati kantinokban és egy repülőtéren.","shortLead":"Óránként 90 kávét képesek elkészíteni azok a robotbaristák, amelyeket a dél-koreai Dal.komm Coffee kávéházlánc állított...","id":"20190611_robotbaristak_delkoreai_kavehaz_dal_komm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8faa4ca-c47f-438b-910d-44dad68fcfb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_robotbaristak_delkoreai_kavehaz_dal_komm","timestamp":"2019. június. 11. 13:03","title":"Kedvenc kávézójában mennyi idő alatt főzik le a kávét? Itt 40 mp kell hozzá – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]