[{"available":true,"c_guid":"0fa8ae96-c162-47bb-b7e9-761b9858850f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan tiszteletüket tették a Jászai Mari téren. ","shortLead":"Sokan tiszteletüket tették a Jászai Mari téren. ","id":"20190616_Megemlekezes_Nagy_Imre_szobor_koszoruzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8ae96-c162-47bb-b7e9-761b9858850f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd0c808-fa0d-48fe-930c-b78e77ef0f86","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Megemlekezes_Nagy_Imre_szobor_koszoruzas","timestamp":"2019. június. 16. 14:00","title":"Új helyén koszorúzták meg a Nagy Imre-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd3d41c-8b88-4e3f-918a-80f1835abb14","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"A népszerű kutyasétáltató hely és játszótér közelében fekvő vízből származó hulladékot azóta elszállították, de a Facebookon az esetet közlők szerint még pénteken is érezni lehetett a szagát.","shortLead":"A népszerű kutyasétáltató hely és játszótér közelében fekvő vízből származó hulladékot azóta elszállították, de...","id":"20190614_A_tobol_kierult_haltetemek_es_vizi_novenyek_hevertek_a_varosligeti_Kiralydombnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd3d41c-8b88-4e3f-918a-80f1835abb14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6972f25e-5c1e-4244-9bf4-14b2110f4dd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_A_tobol_kierult_haltetemek_es_vizi_novenyek_hevertek_a_varosligeti_Kiralydombnal","timestamp":"2019. június. 14. 19:21","title":"A tóból kikerült haltetemek és vízi növények hevertek a városligeti Királydombnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit négy másik gyanúsítottal együtt kiadták Srí Lankának. ","shortLead":"A férfit négy másik gyanúsítottal együtt kiadták Srí Lankának. ","id":"20190614_A_KozepKeleten_fogtak_el_a_husvetvasranapi_Sri_Lankai_merenyletek_fo_feleloset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737a10e5-28d5-492b-9c9a-8dbced6d1b90","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_A_KozepKeleten_fogtak_el_a_husvetvasranapi_Sri_Lankai_merenyletek_fo_feleloset","timestamp":"2019. június. 14. 20:45","title":"A Közép-Keleten fogták el a húsvétvasránapi Srí Lanka-i merényletek fő felelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó, a mentés idejére leállt a forgalom a Budapest felé vezető oldalon.","shortLead":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó, a mentés idejére leállt a forgalom a Budapest felé vezető oldalon.","id":"20190616_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalyat_Budapest_hataraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c37eb7-6b83-4572-b91e-7c7b034daeb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalyat_Budapest_hataraban","timestamp":"2019. június. 16. 15:32","title":"Baleset miatt lezárták az M5-ös autópályát Budapest határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cedac9-ea40-4d2e-9b5c-cf6c70ac2406","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többen saját, HVG-vel kapcsolatos emlékeiket is megosztották. ","shortLead":"Többen saját, HVG-vel kapcsolatos emlékeiket is megosztották. ","id":"20190615_Partolo_tagok_kaptak_rendhagyo_tarlatvezetest_a_HVG_cimlapkiallitason__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21cedac9-ea40-4d2e-9b5c-cf6c70ac2406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd28492-41eb-433f-a1d1-9fd46afe9ab8","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Partolo_tagok_kaptak_rendhagyo_tarlatvezetest_a_HVG_cimlapkiallitason__video","timestamp":"2019. június. 15. 13:10","title":"Pártoló tagok kaptak rendhagyó tárlatvezetést a HVG címlapkiállításon - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed7e5ad-24a3-42f7-9008-a755290cb632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190616_oroszorszag_vpn_mta_tavcso_p30_pro_holdfoto_huawei_zarokepernyo_booking_reklam_xiaomi_black_shark_2_hold_krater","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ed7e5ad-24a3-42f7-9008-a755290cb632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da60c3f-4b72-4494-bfe7-befcb1525dd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_oroszorszag_vpn_mta_tavcso_p30_pro_holdfoto_huawei_zarokepernyo_booking_reklam_xiaomi_black_shark_2_hold_krater","timestamp":"2019. június. 16. 12:03","title":"Ez történt: Putyin adott egy pofont a szabad internetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0251ff99-ae11-48aa-b7c7-63185c3f6a59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hozzánk délután érkezik a viharos idő.","shortLead":"Hozzánk délután érkezik a viharos idő.","id":"20190616_Tobben_meghaltak_a_NyugatEuropara_sujto_vihar_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0251ff99-ae11-48aa-b7c7-63185c3f6a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c91ae6a-7287-4408-9a4e-cba6fac070bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Tobben_meghaltak_a_NyugatEuropara_sujto_vihar_miatt","timestamp":"2019. június. 16. 09:07","title":"Többen meghaltak a Nyugat-Európára sújtó vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az elsődleges információk szerint három ember megsérült a balesetben, egy sérült beszorult az autóba.","shortLead":"Az elsődleges információk szerint három ember megsérült a balesetben, egy sérült beszorult az autóba.","id":"20190616_Harom_auto_utkozott_ossze_Ujbudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1e3abf-cea8-4d89-83bf-30ba343a39de","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190616_Harom_auto_utkozott_ossze_Ujbudan","timestamp":"2019. június. 16. 15:59","title":"Három autó ütközött össze Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]