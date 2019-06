Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Sok lap írt arról, hogy nem férnek be az alagútba az új emeletes vonatok. De nem is oda vették őket, hanem a jelenleg túlzsúfolt budapesti elővárosi vonalakra, ahol pedig nagy szükség van rájuk. Két hatrészes szimpla motorvonat tudja csak kiváltani azt a kapacitást, amit egy emeletes vonat nyújt. ","shortLead":"Sok lap írt arról, hogy nem férnek be az alagútba az új emeletes vonatok. De nem is oda vették őket, hanem a jelenleg...","id":"20190618_A_leheto_legjobb_dontes_volt_hogy_emeletes_vonatokat_vett_a_MAVStart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c0c748-bfee-4e70-a02d-1aea92b8137b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_A_leheto_legjobb_dontes_volt_hogy_emeletes_vonatokat_vett_a_MAVStart","timestamp":"2019. június. 18. 16:48","title":"Tényleg akkorát hibázott a MÁV az emeletes vonatok megvásárlásával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c5f3f8-e9f7-4b75-a181-2baecb0f12f5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közösségi jogot sért a gyakorlatilag kizárólag külföldieket terhelő autópályadíjak németországi bevezetése – mondta ki keddi ítéletében az Európai Bíróság.","shortLead":"Közösségi jogot sért a gyakorlatilag kizárólag külföldieket terhelő autópályadíjak németországi bevezetése – mondta ki...","id":"20190618_Kimondta_az_Europai_Birosag_unios_jogot_sert_a_nemet_autopalyadijrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c5f3f8-e9f7-4b75-a181-2baecb0f12f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead3407e-7471-4b65-b9fb-6530e033c27d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_Kimondta_az_Europai_Birosag_unios_jogot_sert_a_nemet_autopalyadijrendszer","timestamp":"2019. június. 18. 13:42","title":"Kimondta az Európai Bíróság: uniós jogot sért a német autópályadíj-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező nem jutott túl az első fordulón a 2,2 millió euró (709 millió forint) összdíjazású londoni füves pályás férfi tornán.","shortLead":"A magyar teniszező nem jutott túl az első fordulón a 2,2 millió euró (709 millió forint) összdíjazású londoni füves...","id":"20190619_fucsovics_marton_tenisz_kieses_london","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fc415b-77c1-45ce-a015-f330734fb9ab","keywords":null,"link":"/sport/20190619_fucsovics_marton_tenisz_kieses_london","timestamp":"2019. június. 19. 17:03","title":"Máris kiesett Fucsovics Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656200c1-8cb9-4a96-9ae5-ecedf5112b09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan funkciót vezet be a YouTube, aminek segítségével otthon is kipróbálhatók lesznek a népszerű divatbloggerek által bemutatott sminkek.","shortLead":"Olyan funkciót vezet be a YouTube, aminek segítségével otthon is kipróbálhatók lesznek a népszerű divatbloggerek által...","id":"20190619_youtube_ar_beauty_funkcio_smink_ruzs_vlogger_divat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=656200c1-8cb9-4a96-9ae5-ecedf5112b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f345b2a-e237-48dc-b970-eb0387df2a7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_youtube_ar_beauty_funkcio_smink_ruzs_vlogger_divat","timestamp":"2019. június. 19. 12:03","title":"Ha sminkeli magát, örülni fog a YouTube újításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A letartóztatásban lévő nő hétfőn szökött meg. ","shortLead":"A letartóztatásban lévő nő hétfőn szökött meg. ","id":"20190618_Egy_cinkotai_lakasban_fogtak_el_a_korhazbol_megszokott_not","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263c5fec-d3a5-418b-b5ba-aa8c5e22a803","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Egy_cinkotai_lakasban_fogtak_el_a_korhazbol_megszokott_not","timestamp":"2019. június. 18. 08:58","title":"Egy cinkotai lakásban fogták el a kórházból megszökött nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy webes szolgáltatásnak hála térképen, településenként látni, hol találhatók bárki által ingyenesen használható ivókutak az országban. ","shortLead":"Egy webes szolgáltatásnak hála térképen, településenként látni, hol találhatók bárki által ingyenesen használható...","id":"20190618_terkep_kut_ivoviz_ivokut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3b39c3-7450-4ac6-9bfd-cc5d239566af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_terkep_kut_ivoviz_ivokut","timestamp":"2019. június. 18. 09:33","title":"Ez most nagyon jól jön: térképen a helyek, ahol ingyen ihat vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d900e9d0-a945-460c-94ac-9bdd23c74bf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A németországi pályát felrajzolták közutakon keresztül.","shortLead":"A németországi pályát felrajzolták közutakon keresztül.","id":"20190618_nurburgrin_amerika_kozut_google_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d900e9d0-a945-460c-94ac-9bdd23c74bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5de4de3-6444-4fa4-9af8-643c55e7b341","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_nurburgrin_amerika_kozut_google_terkep","timestamp":"2019. június. 18. 09:28","title":"Akkora Nürburgring-fan volt egy pár autós, hogy leutánozták a Google Térképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dba4961-a660-47f2-b192-d896d2b5b4f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A BBC-ben vitatkoztak a brit Konzervatív Párt elnökjelöltjei a brit EU-kilépésről, elhangzott focihasonlat is.","shortLead":"A BBC-ben vitatkoztak a brit Konzervatív Párt elnökjelöltjei a brit EU-kilépésről, elhangzott focihasonlat is.","id":"20190619_Boris_Johnson_Senki_nem_akar_nodeal_Brexitet_de_erre_is_fel_kell_keszulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dba4961-a660-47f2-b192-d896d2b5b4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c28dfdd-bc1f-4f0b-8cc7-bfd50369a998","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Boris_Johnson_Senki_nem_akar_nodeal_Brexitet_de_erre_is_fel_kell_keszulni","timestamp":"2019. június. 19. 05:11","title":"Boris Johnson: Senki nem akar no-deal Brexitet, de erre is fel kell készülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]