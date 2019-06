Kint voltak már időben a reptéren, be is álltak a sorba, de a csomagjaikat nem tudták feladni.

30 embert a bécsi repülőtéren felejtett a Wizz Air, számolt be róla az Utazómajom nevű blog, de a történteket egy, az Indexhez eljutott olvasói levél is megerősíti.

Az említett járat június 8-án, szombat délután indult volna Tenerifére. Az utasok azonban hiába érkeztek meg a repülőtérre több mint két órával a járat indulása előtt, a sor olyan hosszú volt, hogy többen a terminál ajtaján kívül tudtak beállni a várakozók közé.

Egy levélíró arról számolt be, hogy a sor egy órányi várakozás után is alig haladt, ők például csak a sor közepéig jutottak addigra. Azt is írták, hogy a sor azért haladt lassan, mert két poggyászfeladó pont csak egy ideig működött, utána csak az egyiknél ült ember.

Egy idő után az ott ülő egyetlen ember is elment, a helyére pedig 15 percig senki nem jött. Az utána érkező fiatalember viszont újra elindította a folyamatot. Ezután a fiatalember azt kiabálta be a tömegbe, hogy a malagai, a kijevi és a tenerifei járatokra is nála lehet feladni a csomagokat. Ekkor a három járatnyi utas tölcsérszerűen próbált beállni abba a két sorba, ahol ügyintéző volt, hátha sikerül feladni a csomagokat. A folyamat azonban csak pár percig tartott, ugyanis tönkrement a csomagokat elszállító futószalag.

Az Index egy olvasója szerint olyan hangerővel közölték a várakozókkal, hogy ott már nem lehet bőröndöt feladni, és inkább induljanak el a kapukhoz a nagy táskákkal, hogy azt maximum a sorban álló első két utas hallhatta. A gép indulásáig ekkor már fél óra volt hátra.

A beszámolók szerint az egyik utas ezután a feladandó csomagjaival együtt a bizonsági ellenőrzéshez rohant, ahol a biztonsági szolgálat hihetetlen gyorsasággal igyekezett kezelni a problémát, de így sem sikerült elérniük a gépet.

15:20-ra értek a beszálló kapuhoz, ahol már nem engedték felszállni őket a gépre.

A levélíró szerint 30-an maradtak le a tenerifei gépről, 16-an a Malagába indulóról, egy embernek pedig a kijevi gépre nem sikerült feljutnia. Egy másik utas arról számolt be, hogy egy családot konkrétan szétszakítottak: "Az édesanya a gyerekekkel felszállhatott a gépre, azonban az apa már elkésett. A család egyik fele a repülőn, úton Tenerifére, kocsikulccsal a táskában, az édesapa pedig a bécsi reptéren maradt az autóval."

A pórul járt utasok két órán keresztül hívogatták a Wizz Airt, de senkit nem tudtak elérni. Amikor pedig felvették, azt közölték: nem értesültek a történtekről, de sajnálják azt, új járatot viszont nem tudnak biztosítani, csak későbbre, de arra saját költségen kellett volna megváltani a jegyet.

Az Utazómajom kérdésére a Wizz Air azt közölte:

"A Wizz Air június 8-án délután öt darab utasfelvételi pultnál várta a bécsi repülőtérről, több úti célra induló utasait és a szokásosnál tovább tartotta azokat nyitva, hogy biztosítsa, minden utas fel tudja adni a poggyászait. Helyi földi kiszolgálóink jelentése szerint minden feltétel adott volt, hogy utasaink időben elvégezhessék az utasfelvételt. Sajnálattal értesültünk róla, hogy mindennek ellenére több utas lekéste a járatát. Ezúton is szeretnénk felhívni kedves utasaink figyelmét, hogy minden esetben legalább két órával járatuk indulása előtt érkezzenek meg a repülőtéri utasfelvételi pulthoz, hogy elegendő idejük legyen kényelmesen feladni poggyászaikat és átmenni a repülőtéri biztonsági ellenőrzésen."

A Wizz Air legutóbb Brüsszelben hagyta ott az utasokat, ezen a gépen utaztak volna a Momentum politikusai is, akik azt közölték: nem hagyják annyiban a dolgot.