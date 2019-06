Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75919a50-857d-4082-9b11-d566e321cca9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennél fiatalabb 601-est már nem nagyon lehet kapni, de azért így is egy közel 29 éves kisautóhoz van szerencsénk.","shortLead":"Ennél fiatalabb 601-est már nem nagyon lehet kapni, de azért így is egy közel 29 éves kisautóhoz van szerencsénk.","id":"20190629_2_millio_forint_ez_a_kecskemeti_idogep_egy_alig_hasznalt_trabi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75919a50-857d-4082-9b11-d566e321cca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63897636-ca64-4d0c-adc5-969f64f23c34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_2_millio_forint_ez_a_kecskemeti_idogep_egy_alig_hasznalt_trabi","timestamp":"2019. június. 29. 06:41","title":"2 millió forint ez a kecskeméti időgép, egy alig használt Trabi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje lesz az Európai Bizottság következő elnöke - erről állapodtak meg a Die Welt című német konzervatív lap értesülése szerint az EU Oszakában, a G20-csúcstalálkozón tartózkodó állam-, illetve kormányfői helyi idő szerint péntek délután.","shortLead":"Nem Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje lesz az Európai Bizottság következő elnöke - erről állapodtak meg...","id":"20190629_Eldolt_nem_Weber_lesz_az_Europai_Bizottsag_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082f72e7-a3a2-4803-8e8c-6fd27570eb4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Eldolt_nem_Weber_lesz_az_Europai_Bizottsag_elnoke","timestamp":"2019. június. 29. 08:48","title":"Eldőlt, nem Weber lesz az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Széles hatásköröket kap Varga Judit.","shortLead":"Széles hatásköröket kap Varga Judit.","id":"20190629_Az_igazsagugyi_miniszter_lesz_az_unios_koordinator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50653a2-f2de-4dd9-a7ac-21f7dd67d1b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Az_igazsagugyi_miniszter_lesz_az_unios_koordinator","timestamp":"2019. június. 29. 08:52","title":"Az igazságügyi miniszter lesz az uniós koordinátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-ás déli részén sem jobb a helyzet, 10-12 kilométer hosszan megy az araszolás.","shortLead":"Az M0-ás déli részén sem jobb a helyzet, 10-12 kilométer hosszan megy az araszolás.","id":"20190629_Osszeutkozott_ket_auto_beallt_a_Balaton_eszaki_partja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85658fca-52ea-40f6-96f7-5773a0f62e62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_Osszeutkozott_ket_auto_beallt_a_Balaton_eszaki_partja","timestamp":"2019. június. 29. 12:58","title":"Összeütközött két autó, egy időre beállt a Balaton északi partja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a Forma-1-es Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a Forma-1-es Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20190629_Leclerc_indul_az_elso_kockabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273edeba-e65b-41bd-8113-a1c2f4804c15","keywords":null,"link":"/sport/20190629_Leclerc_indul_az_elso_kockabol","timestamp":"2019. június. 29. 18:13","title":"Leclerc indul az első kockából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nem ismétlődő rádiókitörések forrásának meghatározása eddig gyakorlatilag lehetetlen volt, hiszen a tudósok nem tudták megjósolni, hol bukkan majd fel a \"következő\". Egy új módszer segítségével sikerült áthidalni a problémát, de végül csak több lett a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"A nem ismétlődő rádiókitörések forrásának meghatározása eddig gyakorlatilag lehetetlen volt, hiszen a tudósok nem...","id":"20190629_csillagaszat_radiokitores_radiojel_vilagur","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e30ce23-499d-4550-b3b1-0338d1d25bf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_csillagaszat_radiokitores_radiojel_vilagur","timestamp":"2019. június. 29. 09:03","title":"Különös rádiójelet fogtak be a csillagászok, és nem onnan jött, ahonnan várták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57176868-1949-425e-b487-8c6495a35aa5","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Ha egy vállalat sokat szeretne keresni a gépi játékok piacán, ne új gépen, hanem új programokon és szolgáltatásokon törje a fejét – sugallják amerikai piaci adatok.","shortLead":"Ha egy vállalat sokat szeretne keresni a gépi játékok piacán, ne új gépen, hanem új programokon és szolgáltatásokon...","id":"201925__videojatekos_milliardok__hard_es_soft__sok_kicsi__a_jatek_nem_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57176868-1949-425e-b487-8c6495a35aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b001e035-2b4a-4e66-bc32-b327c5650d59","keywords":null,"link":"/tudomany/201925__videojatekos_milliardok__hard_es_soft__sok_kicsi__a_jatek_nem_jatek","timestamp":"2019. június. 29. 20:00","title":"A játék nem játék – ezt lássa be most már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"99 százalékban biztos abban, ha nem rabolt volna, már nem lenne az élők sorában - ezt mondta az RTL Híradójában az a férfi, aki csütörtökön gázspray-vel fújta le egy győri benzinkút alkalmazottait, tízmilliót zsákmányolt, majd önként feladta magát.","shortLead":"99 százalékban biztos abban, ha nem rabolt volna, már nem lenne az élők sorában - ezt mondta az RTL Híradójában...","id":"20190629_A_rablo_a_sajat_eletet_meg_a_hozzatartozoit_probalta_menteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648acc33-e531-4d13-8c1d-7498e201a2fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_A_rablo_a_sajat_eletet_meg_a_hozzatartozoit_probalta_menteni","timestamp":"2019. június. 29. 20:12","title":"A rabló a saját életét meg a hozzátartozóit próbálta menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]