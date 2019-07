Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80d926bd-aaba-4c84-b289-53d1875e786f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét összeállt a Samsung és a Dezeen, hogy versenyt hirdessen a kreatív vénával rendelkezőknek. Túl nagy megkötés nincs, a lényeg, hogy az ötlet illeszkedjen a gyártó okoseszközeihez.","shortLead":"Ismét összeállt a Samsung és a Dezeen, hogy versenyt hirdessen a kreatív vénával rendelkezőknek. Túl nagy megkötés...","id":"20190702_samsung_galaxy_dizajn_koncepcio_hatterkep_verseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80d926bd-aaba-4c84-b289-53d1875e786f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365b4212-275f-4a26-9449-0f1409647267","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_samsung_galaxy_dizajn_koncepcio_hatterkep_verseny","timestamp":"2019. július. 02. 09:03","title":"Fizetni is hajlandó a Samsung, ha van egy jó ötlete – és nem is keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965017ab-32d1-49a8-bf69-76c3258a9a70","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány is 1,6 milliárddal támogatja meg a beruházást. ","shortLead":"A kormány is 1,6 milliárddal támogatja meg a beruházást. ","id":"20190701_Delkoreai_akkumulatorgyarto_koltozik_Komaromba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=965017ab-32d1-49a8-bf69-76c3258a9a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05b5208-a61d-44ae-9a7d-ce3cdee3a4ff","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Delkoreai_akkumulatorgyarto_koltozik_Komaromba","timestamp":"2019. július. 01. 13:11","title":"Dél-koreai akkumulátorgyártó költözik Komáromba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudják, mi volt a robbantás célpontja.","shortLead":"Egyelőre nem tudják, mi volt a robbantás célpontja.","id":"20190701_Pokolgepet_robbantottak_Kabul_diplomaciai_negyedeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29609f0d-590a-467b-ad16-ef23a77a960e","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Pokolgepet_robbantottak_Kabul_diplomaciai_negyedeben","timestamp":"2019. július. 01. 08:30","title":"Pokolgépet robbantottak Kabul diplomáciai negyedében, legalább 34-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e77887-876c-4562-be1f-813dc6e6b3ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA szeret lecsapni a vicces felhasználói kezdeményezésekre, ennek jegyében most egy érdekes betűtípust készítettek. A csomagot bárki letöltheti, ingyen van.","shortLead":"Az IKEA szeret lecsapni a vicces felhasználói kezdeményezésekre, ennek jegyében most egy érdekes betűtípust...","id":"20190702_ikea_soffa_sans_betutipus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7e77887-876c-4562-be1f-813dc6e6b3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b0cd39-9af1-433e-a2d7-2c86509033ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_ikea_soffa_sans_betutipus","timestamp":"2019. július. 02. 11:03","title":"Csinált egy fura betűtípust az IKEA, kanapékból áll össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87634d37-3ced-4c96-8b62-429a1b285f9e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zavargásokká fajult a kiadatási törvény miatt kitört tüntetéssorozat Hongkongban. Félmillióan békésen tüntettek, egy pár száz fős csoport viszont elfoglalta a parlamentet, végül könnygázzal zavarták ki őket.","shortLead":"Zavargásokká fajult a kiadatási törvény miatt kitört tüntetéssorozat Hongkongban. Félmillióan békésen tüntettek...","id":"20190701_Megszalltak_a_parlamentet_a_hongkongi_tuntetok_csak_a_konnygaz_hajtotta_ki_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87634d37-3ced-4c96-8b62-429a1b285f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e5050d-65c4-423c-9df8-782521c49ac2","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Megszalltak_a_parlamentet_a_hongkongi_tuntetok_csak_a_konnygaz_hajtotta_ki_oket","timestamp":"2019. július. 01. 18:45","title":"Megszállták a parlamentet a hongkongi tüntetők, de a könnygáz erősebb volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két telitalálatos szelvény is volt a vasárnapi sorsoláson.","shortLead":"Két telitalálatos szelvény is volt a vasárnapi sorsoláson.","id":"20190630_Ketten_is_milliomosok_lettek_a_hatos_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41868f73-3ced-4b5c-a342-b3dd4e1c7b68","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Ketten_is_milliomosok_lettek_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. június. 30. 17:06","title":"Ketten is milliomosok lettek a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyógyszermérgezést szenvedett beteghez hívtak mentőt, de ő rátámadt a mentősökre, amikor nem engedték, hogy kiugorjon előlük az ablakon.","shortLead":"Gyógyszermérgezést szenvedett beteghez hívtak mentőt, de ő rátámadt a mentősökre, amikor nem engedték, hogy kiugorjon...","id":"20190701_Gyorsitott_eljarasban_iteltek_el_egy_mentosokre_tamado_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1fb997-cdc2-4675-b3f6-35160ca6c257","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Gyorsitott_eljarasban_iteltek_el_egy_mentosokre_tamado_ferfit","timestamp":"2019. július. 01. 10:23","title":"Gyorsított eljárásban ítéltek el egy mentősökre támadó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Októberre összevonják a Volán-társaságokat, a lépéssel az egyik legnagyobb állami cég jön létre.","shortLead":"Októberre összevonják a Volán-társaságokat, a lépéssel az egyik legnagyobb állami cég jön létre.","id":"20190702_Jon_az_ujabb_nagy_atszervezes_a_busztarsasagoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f77170-1d92-4616-91c3-be16720c437d","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Jon_az_ujabb_nagy_atszervezes_a_busztarsasagoknal","timestamp":"2019. július. 02. 11:53","title":"Jön az újabb nagy átszervezés a busztársaságoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]