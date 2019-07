Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb055bc4-a4dc-4bd7-ba07-192ea2bf83ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan néz ki az X5 hamarosan hivatalosan is leleplezendő kupés testvérmodellje. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan néz ki az X5 hamarosan hivatalosan is leleplezendő kupés testvérmodellje. ","id":"20190702_kiszivargott_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_bmw_x6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb055bc4-a4dc-4bd7-ba07-192ea2bf83ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62618d97-a1cc-4374-ad03-f6b919c6bd95","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_kiszivargott_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_bmw_x6","timestamp":"2019. július. 02. 13:21","title":"Kiszivárgott gyári fotókon a teljesen új BMW X6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1a52e1-d10a-48ff-afcc-c29961b34aec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tisztem véleményt mondani egy partnerünk szpotjáról – írta a Facebookon Lobenwein Norbert.","shortLead":"Nem tisztem véleményt mondani egy partnerünk szpotjáról – írta a Facebookon Lobenwein Norbert.","id":"20190701_volt_nagyszinpad_orban_viktor_terror_haza_fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b1a52e1-d10a-48ff-afcc-c29961b34aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc353f7a-c319-42fc-9d97-40e05666ef50","keywords":null,"link":"/elet/20190701_volt_nagyszinpad_orban_viktor_terror_haza_fesztival","timestamp":"2019. július. 01. 18:43","title":"A VOLT főszervezője is reagált arra, hogy a nagyszínpadon Orbánt adták a fesztiválozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66968702-dced-4662-ae1f-f4184e169709","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Született feleségek sztárja kisfiával érkezett a magyar fővárosba.","shortLead":"A Született feleségek sztárja kisfiával érkezett a magyar fővárosba.","id":"20190701_Budapesten_vakaciozik_Eva_Longoria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66968702-dced-4662-ae1f-f4184e169709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9018bd0-037b-4592-abfd-062043ee7be2","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Budapesten_vakaciozik_Eva_Longoria","timestamp":"2019. július. 01. 21:46","title":"Budapesten vakációzik Eva Longoria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vélhetően így tiltakoznak az országgyűlés kedd délelőtti, az Akadémiát a kutatóhálózatától megfosztó döntése ellen.","shortLead":"Vélhetően így tiltakoznak az országgyűlés kedd délelőtti, az Akadémiát a kutatóhálózatától megfosztó döntése ellen.","id":"20190702_mta_akademia_helyesiras_kutatohalozat_orszaggyules_tiltakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a264bdf6-7675-4d35-ae72-13760b41abe2","keywords":null,"link":"/kultura/20190702_mta_akademia_helyesiras_kutatohalozat_orszaggyules_tiltakozas","timestamp":"2019. július. 02. 15:10","title":"Elsötétült az MTA helyesírás-ellenőrzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76cc5dd-dfbe-4e16-b9b8-8cbd82fedc8e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nagyon diplomatikusan ugyan, de a Kúria elnöke kritizálta az Országos Bírói Hivatal elnökét.","shortLead":"Nagyon diplomatikusan ugyan, de a Kúria elnöke kritizálta az Országos Bírói Hivatal elnökét.","id":"20190702_Darak_Peter_nem_allt_ki_Hando_Tunde_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e76cc5dd-dfbe-4e16-b9b8-8cbd82fedc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba0ba2-b7f4-43dc-ad15-1d546a1027ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Darak_Peter_nem_allt_ki_Hando_Tunde_mellett","timestamp":"2019. július. 02. 18:10","title":"Darák Péter nem állt ki Handó Tünde mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f65e2ae-6cd4-4389-993b-27729fdea156","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A S-széria tavaszi megújítása után augusztusban menetrend szerint az érintőtollas használatra optimalizált Note-sorozatát frissíti a Samsung.","shortLead":"A S-széria tavaszi megújítása után augusztusban menetrend szerint az érintőtollas használatra optimalizált...","id":"20190702_samsung_galaxy_note10_bemutato_datuma_magyar_ido_szerint_kamera_s_pen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f65e2ae-6cd4-4389-993b-27729fdea156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0a54a2-63e0-401a-b86a-99b3de410816","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_samsung_galaxy_note10_bemutato_datuma_magyar_ido_szerint_kamera_s_pen","timestamp":"2019. július. 02. 13:13","title":"Kimentek a meghívók, hivatalos a Samsung idei legerősebb telefonjának bemutatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74384da2-7ea0-45f4-8566-958f3828c5ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy özvegy már beperelte az Apple-t egy kigyulladt iPad miatt, amely a férje halálát okozta, most viszont két nagyobb cég citálja bíróság elé a cupertinói óriást ugyanezen ügy kapcsán.","shortLead":"Egy özvegy már beperelte az Apple-t egy kigyulladt iPad miatt, amely a férje halálát okozta, most viszont két nagyobb...","id":"20190701_apple_per_kigyulladt_ipad_tuz_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74384da2-7ea0-45f4-8566-958f3828c5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b582c6c-3973-4be1-a5d3-aeba45300090","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_apple_per_kigyulladt_ipad_tuz_akkumulator","timestamp":"2019. július. 01. 17:03","title":"Másodszor perelik be az Apple-t egy halálos iPad-tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Iszlám Állam nemzetközi terrorsorozattal térhet vissza hála milliárdos dollártartalékainak.","shortLead":"Az Iszlám Állam nemzetközi terrorsorozattal térhet vissza hála milliárdos dollártartalékainak.","id":"20190702_Ujabb_tamadasokra_keszulhet_az_Iszlam_Allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f07dbcf-50aa-4cab-9974-cd720ba70c37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Ujabb_tamadasokra_keszulhet_az_Iszlam_Allam","timestamp":"2019. július. 02. 18:20","title":"Újabb támadásokra készülhet az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]