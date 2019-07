Az állam is bekapcsolódhat az 5G-infrastruktúra több százmilliárd forintos kiépítésébe. Mészáros Lőrinc szintén érdeklődik a távközlési iparág iránt.

Az állam, a mobilszolgáltatók, de az ipar és a közlekedés is javában készülnek az ötödik generációs (5G) hálózatok kiépítésére és felhasználására. Várhatóan szeptemberben bocsátja árverésre az NMHH az 5G-frekvenciákat, az előzetes konzultációk eredményeként kizárólag a már piacon lévő mobilszolgáltatók licitálhatnak. Már közzétették az összesen 410 megahertznyi, főleg a 700-as, 3700-as és 3800 MHz-es frekvenciatartományok több szeletre osztott szabad blokkjainak kikiáltási árát is: összesen 84 milliárd forintról van szó. Ami nagy valószínűséggel jelentősen meg fog ugrani, hiszen aki kimarad, az lemarad.

Ha a frekvenciatender lezárul, kezdődhet az infrastruktúra-fejlesztés, ami sok száz milliárd forintjukba kerül az operátoroknak. Nehéz megjósolni, hogy a távközlési cégek mely hálózatfejlesztőket bízzák meg az 5G kiépítésével. A Telekom partnere az Ericsson, és kézenfekvőnek tűnne a partnerség folytatása, ám zalaegerszegi 5G-demójukon a kínai Huawei hálózati eszközeit is használták. A magyar mobilpiacon újonc Digi a napokban indította be romániai 5G-hálózatát, egyelőre csomagok nélkül. Ebben az alap (4G) infrastruktúrát biztosító Ericsson mellett szerephez jutott a Huawei és a finn Nokia is. A Vodafone és a Telenor a nyilvános tesztjein nem újított, a Huawei, illetve a szintén kínai ZTE bázisállomásait használta.

Mindeközben továbbra sem zárható ki, hogy Mészáros Lőrinc érdekeltségei bekapcsolódnak a szektorba. Az egy éve az oligarchához tartozó 4iG Nyrt. nevű informatikai társaságban néhány hete szerzett többségi tulajdonrészt Jászai Gellért. A tranzakció után Jászai egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: a 4iG a piac éllovasa kíván lenni, ennek érdekében „olyan jelentős akvizíciókra készülnek, melyeknek köszönhetően a társaság még az idei évben a legnagyobb hazai tulajdonú informatikai vállalatcsoporttá alakulhat”. Mészáros Lőrinc neve felmerült már a Telenor kapcsán is, amelyet a norvég anyacég tavaly adott el a Petr Kellner cseh milliárdos kezében lévő PPF-csoportnak. A cseh és a magyar oligarcha üzleti körei közt most is van kapcsolat, hiszen Kellner üzlettársa Daniel Kretínsky, akinek cége a Mészáros-féle Opus Nyrt.-vel közösen birtokolja a Mátrai Erőművet. A kormánynak pedig felettébb jól jönne egy megbízható, „nemzeti kézben lévő” szolgáltató, amely a T-Systemsszel egy sor vállalati ügyfelet örökölne meg. Nem zárható ki az sem, hogy a Palkovics által belengetett, állami segítséggel kiépülő 5G-hálózat üzemeltetését végül Mészáros-érdekeltségekre bíznák.

