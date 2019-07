Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Iszlám Állam nemzetközi terrorsorozattal térhet vissza hála milliárdos dollártartalékainak.","shortLead":"Az Iszlám Állam nemzetközi terrorsorozattal térhet vissza hála milliárdos dollártartalékainak.","id":"20190702_Ujabb_tamadasokra_keszulhet_az_Iszlam_Allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f07dbcf-50aa-4cab-9974-cd720ba70c37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Ujabb_tamadasokra_keszulhet_az_Iszlam_Allam","timestamp":"2019. július. 02. 18:20","title":"Újabb támadásokra készülhet az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c44018-68ff-42d8-bbc6-74e2c29b7219","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A túl erős szorongás a környezeti változás miatt álmatlanságot, pánikrohamokat is okozhat.\r

\r

","shortLead":"A túl erős szorongás a környezeti változás miatt álmatlanságot, pánikrohamokat is okozhat.\r

\r

","id":"20190704_Sokan_mar_bele_is_betegedtek_a_klimavaltozasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86c44018-68ff-42d8-bbc6-74e2c29b7219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fc19b8-98c2-46bc-9ee7-33fe2ba75e03","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Sokan_mar_bele_is_betegedtek_a_klimavaltozasba","timestamp":"2019. július. 04. 06:23","title":"Sokan már bele is betegedtek a klímaváltozásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ad0215-d2f2-45ab-8d6f-5a032662618d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Július 6-7-én, 13-14-én, 20-21-én és 27-28-án – szombatonként és vasárnaponként – a dunai átkelőt a közúti és a közösségi közlekedési forgalom elől is lezárják, kizárólag a gyalogosok használhatják.","shortLead":"Július 6-7-én, 13-14-én, 20-21-én és 27-28-án – szombatonként és vasárnaponként – a dunai átkelőt a közúti és...","id":"20190703_szabadsag_hid_szabihid_programok_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ad0215-d2f2-45ab-8d6f-5a032662618d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420c301a-1b7f-4ae4-a1ee-67644c63131e","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_szabadsag_hid_szabihid_programok_kozlekedes","timestamp":"2019. július. 03. 14:53","title":"Újra a gyalogosoké lesz a Szabadság híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"Lengyel Nagyk.","category":"gazdasag","description":"Feloldja Trump a Huawei elleni szankciókat, vagy mégsem?","shortLead":"Feloldja Trump a Huawei elleni szankciókat, vagy mégsem?","id":"20190703_huawei_usa_kina_lengyelorszag_kem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8d7ce9-f8bb-4031-be0f-85e331601254","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_huawei_usa_kina_lengyelorszag_kem","timestamp":"2019. július. 03. 18:09","title":"Hogy került Lengyelország az USA–kínai technológiai hidegháború közepébe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az olaszok számára egyáltalán nem mindegy, ki kerül az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank élére. ","shortLead":"Az olaszok számára egyáltalán nem mindegy, ki kerül az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank élére. ","id":"20190702_salvini_olasz_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e4fcde-76e2-4262-a6b5-d005704e3d33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_salvini_olasz_gazdasag","timestamp":"2019. július. 02. 18:50","title":"Brutális háborút ígér Brüsszelnek Itália erős embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részleteket közölt a Blikk csütörtökön annak a hangfelvételnek a leiratából, amelyet a Viking Sigyn feketedoboza rögzített május 29-én este, amikor a szállodahajó hátulról nekiütközött a Hableány kirándulóhajónak, és elsüllyesztette. ","shortLead":"Részleteket közölt a Blikk csütörtökön annak a hangfelvételnek a leiratából, amelyet a Viking Sigyn feketedoboza...","id":"20190704_viking_sigyn_hableany_feketedoboz_hangfelvetel_dunai_hajobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399aad1c-6ca1-46c2-9dbe-9a84f6c44a70","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_viking_sigyn_hableany_feketedoboz_hangfelvetel_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. július. 04. 07:34","title":"\"Elütöttél egy hajót!\" – ezt rögzítette a Viking Sigyn feketedoboza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit genetikai szakértő véleménye alapján fogták el a zalai nyomozók.","shortLead":"A férfit genetikai szakértő véleménye alapján fogták el a zalai nyomozók.","id":"20190704_Egy_12_evvel_korabbi_gyilkossag_miatt_vettek_most_orizetbe_egy_nagykanizsai_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e1f7bf-7bc6-40d7-b2e8-1e85aa392d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Egy_12_evvel_korabbi_gyilkossag_miatt_vettek_most_orizetbe_egy_nagykanizsai_ferfit","timestamp":"2019. július. 04. 14:54","title":"Egy 12 évvel korábbi gyilkosság miatt vettek most őrizetbe egy nagykanizsai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hangfelvételek leiratából kiderül: a Viking Sigyn kapitánya észre sem vette, hogy hajója összeütközött a Hableánnyal.","shortLead":"A hangfelvételek leiratából kiderül: a Viking Sigyn kapitánya észre sem vette, hogy hajója összeütközött a Hableánnyal.","id":"20190702_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_tulelok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7708120-f755-471c-a109-a909309a487b","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_tulelok","timestamp":"2019. július. 02. 17:58","title":"Hableány-tragédia: a túlélők vallomásaiból újabb részletek derülnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]