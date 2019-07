Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői a mesterséges intelligencia mellett a felhasználók kezébe adják a kulcsot, hogy visszaszorítsák a zaklatókat.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői a mesterséges intelligencia mellett a felhasználók kezébe adják a kulcsot, hogy visszaszorítsák...","id":"20190709_instagram_zaklatas_bullying_korlatozas_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c99489e-b33b-4de5-8483-e261bb9e44e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_instagram_zaklatas_bullying_korlatozas_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. július. 09. 19:33","title":"Nagyon fontos funkciót kapott az Instagram, segíthet kivédeni a zaklatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6c641c-3d26-49e3-a24d-ba82c07fd05a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentők is érkeztek.","shortLead":"A helyszínre mentők is érkeztek.","id":"20190709_Haz_udvaraba_csapodott_egy_kamionnal_utkozo_auto_Szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc6c641c-3d26-49e3-a24d-ba82c07fd05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a12746-9e0d-4024-a541-205d3b109cf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_Haz_udvaraba_csapodott_egy_kamionnal_utkozo_auto_Szombathelyen","timestamp":"2019. július. 09. 17:53","title":"Ház udvarába csapódott egy kamionnal ütköző autó Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fb08c-8f7f-4a60-a2d0-8b0f5877537d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De végül együtt utazhatott a család. Schoberték pedig bocsánatkérést kaptak.","shortLead":"De végül együtt utazhatott a család. Schoberték pedig bocsánatkérést kaptak.","id":"20190710_A_Wizz_Air_bocsanatot_kert_Schobert_Norberttol_amiert_nem_akartak_felengedni_a_fiat_a_gepre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fb08c-8f7f-4a60-a2d0-8b0f5877537d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7f999d-1a4a-4ed3-a35b-3599c032592b","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_A_Wizz_Air_bocsanatot_kert_Schobert_Norberttol_amiert_nem_akartak_felengedni_a_fiat_a_gepre","timestamp":"2019. július. 10. 12:33","title":"A Wizz Air bocsánatot kért Schobert Norberttől, amiért nem akarták felengedni a fiát a gépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478a5534-ca06-4b5e-a9f9-10b84d1af74e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 7-es cikkely szerinti eljárásra hivatkoznak, a Momentum is nemmel szavaz.","shortLead":"A 7-es cikkely szerinti eljárásra hivatkoznak, a Momentum is nemmel szavaz.","id":"20190709_Az_EP_liberalis_frakcioja_az_osszes_fideszes_jeloltet_leszavazza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=478a5534-ca06-4b5e-a9f9-10b84d1af74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604e6ef6-6777-405d-b666-5e0d2d6bae86","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Az_EP_liberalis_frakcioja_az_osszes_fideszes_jeloltet_leszavazza","timestamp":"2019. július. 09. 21:33","title":"Orbán embereit és Orbán szövetségesének embereit is leszavazzák az európai liberálisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91e6e81-5dae-4e9b-b4f6-dc6822c4180c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az építészek inkább műalkotásnak tartják, mert nehezen lehet megismételni.","shortLead":"Az építészek inkább műalkotásnak tartják, mert nehezen lehet megismételni.","id":"20190709_Tobb_milliardos_luxus_okovillat_faragtak_egy_sziklaba_Monacoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d91e6e81-5dae-4e9b-b4f6-dc6822c4180c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88fa70b-71a8-4cd6-8ac4-ff78660c4c9e","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Tobb_milliardos_luxus_okovillat_faragtak_egy_sziklaba_Monacoban","timestamp":"2019. július. 09. 10:48","title":"Több milliárdos, luxus ökovillát \"faragtak\" egy sziklába Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aggasztó hibára bukkant egy kiberbiztonsági szakértő a macOS-re is elérhető Zoom alkalmazásban. A probléma miatt szinte bármelyik Apple-gép webkamerájára idegenek csatlakozhatnak rá.","shortLead":"Aggasztó hibára bukkant egy kiberbiztonsági szakértő a macOS-re is elérhető Zoom alkalmazásban. A probléma miatt szinte...","id":"20190709_zoom_mac_alkalmazas_videochat_videokonferencia_webkamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20996f3e-dd96-4e1c-915d-b2cf29233a38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_zoom_mac_alkalmazas_videochat_videokonferencia_webkamera","timestamp":"2019. július. 09. 09:33","title":"Baj van egy MacBookokra is telepíthető alkalmazással, jobb, ha azonnal cselekszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc0900e-09d3-4666-8e6c-f5d84633a722","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem EP-képviselő már, de nem jön haza, marad Brüsszelben.","shortLead":"Nem EP-képviselő már, de nem jön haza, marad Brüsszelben.","id":"20190710_Javor_Benedek_marad_Brusszelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc0900e-09d3-4666-8e6c-f5d84633a722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22ceedc-cd87-472e-838b-d0013150c34a","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Javor_Benedek_marad_Brusszelben","timestamp":"2019. július. 10. 13:00","title":"Jávor Benedek marad Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c906b1-fd6a-4771-9891-2a2aad3c3651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a brit szupersportkocsi már alaphelyzetben sem éppen gyenge, de most találtak még 88 extra lóerőt a motorjában.","shortLead":"Ez a brit szupersportkocsi már alaphelyzetben sem éppen gyenge, de most találtak még 88 extra lóerőt a motorjában.","id":"20190711_nagy_mereszseg_kell_egy_mclaren_tuningolasahoz_ime_a_vegeredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58c906b1-fd6a-4771-9891-2a2aad3c3651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b785e1c4-88da-4a8f-a878-482ff66e51da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_nagy_mereszseg_kell_egy_mclaren_tuningolasahoz_ime_a_vegeredmeny","timestamp":"2019. július. 11. 08:21","title":"Nagy merészség kell egy McLaren tuningolásához, íme a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]