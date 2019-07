Már a héten újranyithat Bige László szolnoki gyára

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76353b40-6974-404c-8954-5ac5fa6a98ed","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Végre egy divatterepjáró, ami nem szürkül bele a SUV-ok mindent elárasztó tengerébe. Ráadásul nem felesleges keménykedéssel, sokkal inkább kényelemre hangolva próbál meg pénztárcanyitogatásra csábítani. ","shortLead":"Végre egy divatterepjáró, ami nem szürkül bele a SUV-ok mindent elárasztó tengerébe. Ráadásul nem felesleges...","id":"20190707_citroen_c5_aircross_teszt_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76353b40-6974-404c-8954-5ac5fa6a98ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b529e3f9-c109-4493-a684-0b8a55eb3b0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_citroen_c5_aircross_teszt_menetproba","timestamp":"2019. július. 07. 13:00","title":"Színes francia varázsszőnyeg: teszten a Citroën C5 Aircross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeffrey Epsteint most is szexkereskedelemmel összefüggésben tartóztatták le szombaton. ","shortLead":"Jeffrey Epsteint most is szexkereskedelemmel összefüggésben tartóztatták le szombaton. ","id":"20190707_Jeffrey_Epstein_szexualis_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78439062-98e8-491c-813a-8120acd317a0","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Jeffrey_Epstein_szexualis_letartoztatas","timestamp":"2019. július. 07. 17:37","title":"Megint letartoztatták a szexuális bűnözőként nyilvántartott amerikai milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6212d65-e333-4e5e-b29d-69ba720ace1b","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Idén is ellepték Zamárdit az elektormos zene, illetve a strandolást a partizással vegyítő bulik szerelmesei. Tudósítónk szerint a Balaton Sound fesztiválélménynek gyenge, kulturálisan semmit nem ad, de a hajnalig tartó topogás, kattogás, ugrálás és darálás rengeteg embernek okoz örömöt – a prémimumfesztivál pedig kiszolgálja őket. És ezzel nincs is semmi baj. Fotósaink így látták az öt napot.","shortLead":"Idén is ellepték Zamárdit az elektormos zene, illetve a strandolást a partizással vegyítő bulik szerelmesei. Tudósítónk...","id":"20190708_Best_of_Balaton_Sound","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6212d65-e333-4e5e-b29d-69ba720ace1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dd1b26-2c53-4a9f-8f5b-19c524dabfd4","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190708_Best_of_Balaton_Sound","timestamp":"2019. július. 08. 11:15","title":"Ilyen volt idén a Balaton Sound ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi korlátozásokat. Benjámin Netanjahu ismét Teherán elleni szankciók kiszabására szólította fel Európát - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi...","id":"20190707_Netanjahu_Iran_elleni_ujabb_szankciokat_surget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c3295d-1a22-4b89-be74-002427431b98","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Netanjahu_Iran_elleni_ujabb_szankciokat_surget","timestamp":"2019. július. 07. 13:44","title":"Netanjahu Irán elleni újabb szankciókat sürget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél, helyenként egy-egy eső, és maximum 29 fok – ez lesz ma. ","shortLead":"Szél, helyenként egy-egy eső, és maximum 29 fok – ez lesz ma. ","id":"20190708_Ma_elvileg_30_fok_alatt_marad_a_homerseklet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77058d62-fe3c-4600-a8a1-78f6d17f2a70","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Ma_elvileg_30_fok_alatt_marad_a_homerseklet","timestamp":"2019. július. 08. 05:16","title":"Ma elvileg 30 fok alatt marad a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3f0f9-d679-411d-b352-aa4fc81ce020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sérült meg senki, a jármű kora délután már forgalomba állt, de még mindig hosszabb várakozásra kell számítani.","shortLead":"Nem sérült meg senki, a jármű kora délután már forgalomba állt, de még mindig hosszabb várakozásra kell számítani.","id":"20190706_Leszakadt_az_egyik_balatoni_komp_rampaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afa3f0f9-d679-411d-b352-aa4fc81ce020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d997e2-da8d-4a80-80dd-e258c8faa9f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_Leszakadt_az_egyik_balatoni_komp_rampaja","timestamp":"2019. július. 06. 14:57","title":"Leszakadt az egyik balatoni komp rámpája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fe8bc6-8f89-464b-a2d7-67b72d0e90ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már jelezték a szándékot az euróövezethez való csatlakozásra.","shortLead":"Már jelezték a szándékot az euróövezethez való csatlakozásra.","id":"20190706_Horvatorszagban_is_hamarabb_lesz_euro_mint_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0fe8bc6-8f89-464b-a2d7-67b72d0e90ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bfc2ae-bf03-48b3-9a27-df0ee112e030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Horvatorszagban_is_hamarabb_lesz_euro_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 06. 15:44","title":"Horvátországban is hamarabb lesz euró, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenleg enyhülni látszó amerikai-kínai kereskedelmi háború nem maradhat következmények nélkül. Mindkét felet lépésekre kényszeríti a megélt bizonytalanság, a globalizáció megbízhatóságába vetett hit elvesztése.","shortLead":"A jelenleg enyhülni látszó amerikai-kínai kereskedelmi háború nem maradhat következmények nélkül. Mindkét felet...","id":"20190706_technologiai_vallalatok_kivonulas_kinabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa517ebd-d960-4a6a-b942-2824bee7e5fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190706_technologiai_vallalatok_kivonulas_kinabol","timestamp":"2019. július. 06. 12:03","title":"Apple, Microsoft, Amazon, Asus, Dell: egyre több techvállalat fontolgatja a kivonulást Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]