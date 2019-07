Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b0ae025-9f47-4c4e-b2cd-98dec03cfab3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Chevrolet ikonikus sportkocsija szakít a hagyományokkal, de a minden korábbinál gyorsabb Corvette továbbra is egészen jó áron kapható.","shortLead":"A Chevrolet ikonikus sportkocsija szakít a hagyományokkal, de a minden korábbinál gyorsabb Corvette továbbra is egészen...","id":"20190719_itt_a_teljesen_uj_corvette_amelynek_mar_hatul_uvolt_a_motorja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b0ae025-9f47-4c4e-b2cd-98dec03cfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491849ef-337d-4557-ba90-ea7e906425e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_itt_a_teljesen_uj_corvette_amelynek_mar_hatul_uvolt_a_motorja","timestamp":"2019. július. 19. 08:21","title":"Itt a teljesen új Corvette, amelynek már hátul üvölt a motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kollégáink közül ketten is ugyanarról a Wizz Air-címről kaptak levelet pénteken, amelynek tartalma szerint a társaság rendszerében fellépett technikai gond miatt jelszavuk megváltoztatására kérik őket.","shortLead":"Kollégáink közül ketten is ugyanarról a Wizz Air-címről kaptak levelet pénteken, amelynek tartalma szerint a társaság...","id":"20190719_wizz_air_legitarsasag_jelszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3224d23-fd76-4098-8bcc-485ff11b6d5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_wizz_air_legitarsasag_jelszo","timestamp":"2019. július. 19. 13:20","title":"Történt valami a Wizz Air rendszerével, a jelszavak is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piaci szereplők észrevételeit is figyelembe véve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) csütörtökön véglegesítette az 5G-s mobiltechnológia bevezetéséhez szükséges frekvenciák árverésének részleteit tartalmazó dokumentációt. A szolgáltatók augusztus 8-án nyújthatják be a jelentkezésüket a vonatkozó árverésre.","shortLead":"A piaci szereplők észrevételeit is figyelembe véve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) csütörtökön...","id":"20190718_nmhh_5g_halozat_frekvencia_arveres_licit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc58c36-d26f-44ab-905d-435e5fa3a94d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_nmhh_5g_halozat_frekvencia_arveres_licit","timestamp":"2019. július. 18. 15:33","title":"NMHH: Indulhat a licit az 5G-s frekvenciákért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748e35b6-d056-4d10-85dd-476293977758","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ország egyik legismertebb autószalonja két hónapja nem márkakereskedés, mégsem távolította el az arculati elemeket. ","shortLead":"Az ország egyik legismertebb autószalonja két hónapja nem márkakereskedés, mégsem távolította el az arculati elemeket. ","id":"20190719_Elvesztette_markakereskedoi_statusztat_az_Opel_Gombos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=748e35b6-d056-4d10-85dd-476293977758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7735f1-9fd4-40a0-8d8b-7d3eeadc5f0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Elvesztette_markakereskedoi_statusztat_az_Opel_Gombos","timestamp":"2019. július. 19. 16:53","title":"Nem márkakereskedés többé az Opel Gombos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly a munkaerőhiány a rendvédelmi területen, valamennyi szakma bajban van a rendőröktől és a tűzoltóktól a pénzügyőrökön át a büntetés-végrehajtásig – írja a Népszava.","shortLead":"Komoly a munkaerőhiány a rendvédelmi területen, valamennyi szakma bajban van a rendőröktől és a tűzoltóktól...","id":"20190720_Ezrevel_hagyjak_ott_a_rendorok_a_hivatasos_allomanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4487be1-aeca-4911-ac72-2561836647fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Ezrevel_hagyjak_ott_a_rendorok_a_hivatasos_allomanyt","timestamp":"2019. július. 20. 08:19","title":"Ezrével hagyják ott a rendőrök a hivatásos állományt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vízimentők a Facebookon hirdettek adománygyűjtést, hogy új hajókat vegyenek. Az Opus Global Nyrt. és a Hunguest Hotels kipótolta a vételárat.","shortLead":"A vízimentők a Facebookon hirdettek adománygyűjtést, hogy új hajókat vegyenek. Az Opus Global Nyrt. és a Hunguest...","id":"20190718_Meszarosek_12_millio_forintot_adnak_a_vizimentoknek_hogy_uj_hajokat_vasaroljanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa15465f-5f45-41a8-a53d-cd4d7fdf5726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Meszarosek_12_millio_forintot_adnak_a_vizimentoknek_hogy_uj_hajokat_vasaroljanak","timestamp":"2019. július. 18. 14:40","title":"Mészárosék 12 millió forintot adnak a vízimentőknek, hogy új hajókat vásároljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"180 millió forintért a Mészáros-féle R-Kord szereli a MÁV több száz sorompóját.","shortLead":"180 millió forintért a Mészáros-féle R-Kord szereli a MÁV több száz sorompóját.","id":"20190719_Meszaros_Lorincek_megszerelnek_par_szaz_sorompot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a669a5c3-adbf-40bd-b8a8-13e27decfb66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_Meszaros_Lorincek_megszerelnek_par_szaz_sorompot","timestamp":"2019. július. 19. 10:51","title":"Mészáros Lőrincék megszerelnek pár száz sorompót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tűz nem volt, személyi sérülés pedig nem történt, de az ablakok néhány helyen beleremegtek.","shortLead":"Tűz nem volt, személyi sérülés pedig nem történt, de az ablakok néhány helyen beleremegtek.","id":"20190718_Robbanas_volt_a_BorsodChem_uzemeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d78506-b02a-43fe-92fd-786b1ec2841f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Robbanas_volt_a_BorsodChem_uzemeben","timestamp":"2019. július. 18. 17:31","title":"Robbanás volt a BorsodChem üzemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]