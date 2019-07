Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több esetben is átlépték a fölvásárlás törvényben megszabott határait, egy polgármester családja egy csapásra földbirtokos lett. Most Bács-Kiskun megye földárveréseit elemezte Ángyán József.","shortLead":"Több esetben is átlépték a fölvásárlás törvényben megszabott határait, egy polgármester családja egy csapásra...","id":"20190720_Uj_Angyanjelentes_Bacskabol_Van_aki_a_semmibol_lett_foldbirtokos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38edc26-baf5-47e1-ab48-03a021cd85a5","keywords":null,"link":"/kkv/20190720_Uj_Angyanjelentes_Bacskabol_Van_aki_a_semmibol_lett_foldbirtokos","timestamp":"2019. július. 22. 05:55","title":"Új Ángyán-jelentés Bácskából: van, aki a semmiből lett földbirtokos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c9941c-f61a-4965-b669-e3bedd15a77a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2018 őszén nyitotta meg kapuit a Gül baba türbéje, erre 321 millió forint állami támogatást költött el a működtetésére létrehozott alapítvány, amelynek kuratóriumi elnöke az Orbán családhoz sok szálon kötődő török oligarcha. Adnan Polat a szívügyének tekintett türbén túl egyre hízó cégbirodalmat tart fenn Magyarországon, és az anno Tiborcz Istvánnal közös cégét már szó szerint a nevére vette.","shortLead":"2018 őszén nyitotta meg kapuit a Gül baba türbéje, erre 321 millió forint állami támogatást költött el a működtetésére...","id":"20190722_Az_Orbankozeli_torok_birodalom_budai_ekkove_allami_szazmilliokat_egetett_el_par_honap_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c9941c-f61a-4965-b669-e3bedd15a77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554d8e82-0e87-42ef-a012-f3c2e7fa7eed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_Az_Orbankozeli_torok_birodalom_budai_ekkove_allami_szazmilliokat_egetett_el_par_honap_alatt","timestamp":"2019. július. 22. 14:55","title":"Gül baba türbéje mögött egyre duzzadó török cégbirodalom bújik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Reméljük, a hét, meg a tizenkét fejű sárkányra gondolt, miközben kiválasztotta a számokat. De befigyel a negyven rabló is.","shortLead":"Reméljük, a hét, meg a tizenkét fejű sárkányra gondolt, miközben kiválasztotta a számokat. De befigyel a negyven rabló...","id":"20190721_Jol_inditotta_a_hatos_lottot_ha_a_mesebeli_sarkanyok_inspiraltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd6473c-0648-4ab3-b90a-cfd84651e1f0","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Jol_inditotta_a_hatos_lottot_ha_a_mesebeli_sarkanyok_inspiraltak","timestamp":"2019. július. 21. 17:01","title":"Jól indította a hatos lottót, ha a mesebeli sárkányok inspirálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe351dc-d372-4025-b928-3d70e5de57a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan nyomkodják most a FaceApp nevű alkalmazást, amiért képes megöregíteni a felhasználót. De vajon a valóságot mutatja? Ennek járt utána a BBC néhány ismert ember képe alapján.","shortLead":"Sokan nyomkodják most a FaceApp nevű alkalmazást, amiért képes megöregíteni a felhasználót. De vajon a valóságot...","id":"20190722_faceapp_oregito_alkalmazas_kepmanipulacio_sztarok_kepei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffe351dc-d372-4025-b928-3d70e5de57a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f8563e-5d91-44c4-b6b5-b837cf66b0d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_faceapp_oregito_alkalmazas_kepmanipulacio_sztarok_kepei","timestamp":"2019. július. 22. 09:03","title":"Fotók Attenborough-tól Schwarzeneggerig: mennyire pontosan öregít a FaceApp?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101d56e1-e4f6-476b-a8a7-fd1b7096fd47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló párt várhatóan nagy arányú győzelmét erősítik meg azok a hivatalos részeredmények, amelyeket hétfőn hajnalban tettek közzé Kijevben az előző nap megtartott előrehozott ukrajnai parlamenti választásokról – jelentette az Unian ukrán hírügynökség.","shortLead":"A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló párt várhatóan nagy arányú győzelmét erősítik meg azok a hivatalos...","id":"20190722_volodimir_zelenszkij_nep_szolgaja_part_ukrajna_ukran_valasztas_reszeredmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=101d56e1-e4f6-476b-a8a7-fd1b7096fd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98743e5a-116f-4551-b81a-30a0bfa38c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_volodimir_zelenszkij_nep_szolgaja_part_ukrajna_ukran_valasztas_reszeredmeny","timestamp":"2019. július. 22. 08:18","title":"A Nép Szolgája nagyot nyert Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sorozatban negyedszer győzött ebben a számban. ","shortLead":"Sorozatban negyedszer győzött ebben a számban. ","id":"20190722_hosszu_katinka_vilagbajnok_kvangdzsu_200_vegyes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99367633-03f8-42cb-8bd1-c43274e41fb0","keywords":null,"link":"/sport/20190722_hosszu_katinka_vilagbajnok_kvangdzsu_200_vegyes","timestamp":"2019. július. 22. 14:35","title":"Hosszú Katinka világbajnok 200 vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem véletlenül életveszélyes gyermeket vagy kutyát magára hagyni. ","shortLead":"Nem véletlenül életveszélyes gyermeket vagy kutyát magára hagyni. ","id":"20190721_Erre_a_tablazatra_gondoljon_mielott_barkit_otthagy_a_kocsiban_a_napon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860ae7f9-b7c2-4913-9375-f87fa8255b65","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_Erre_a_tablazatra_gondoljon_mielott_barkit_otthagy_a_kocsiban_a_napon","timestamp":"2019. július. 21. 10:15","title":"Erre a táblázatra gondoljon, mielőtt bárkit otthagy a kocsiban a napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Tíz százalékkal le kell faragni az UniCredit működési költségeit, ez pedig munkahelyek ezreinek megszüntetését jelentheti.","shortLead":"Tíz százalékkal le kell faragni az UniCredit működési költségeit, ez pedig munkahelyek ezreinek megszüntetését...","id":"20190723_Oriasi_leepitesre_keszulhet_az_UniCredit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aae966b-83e1-4818-9cff-4e1afac00aea","keywords":null,"link":"/kkv/20190723_Oriasi_leepitesre_keszulhet_az_UniCredit","timestamp":"2019. július. 23. 08:30","title":"Óriási leépítésre készülhet az UniCredit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]