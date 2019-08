Összesen 4500 dolgozót küld el a Tesco Nagy-Britanniában a Tesco Metro üzletekből – írta meg a The Sun. A Tesco Express boltokban is csökkentik a költségeket, de ezt ott megoldják úgy, hogy 134 üzletben rövidebb nyitva tartást vezetnek be.

A cég azt ígérte: megpróbál találni az elküldött alkalmazottaknak más munkalehetőséget, akár a cégcsoporton belül valahol máshol. A leépítéseket és a rövidebb nyitva tartást azzal indokolták: a kisebb alapterületű Metro és Express üzletek kihasználtsága nem elég jó.

Az még nem derült ki, hogy milyen ütemezéssel jönnek majd a változások.