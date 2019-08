Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hongkongiaknak nem kellene lebecsülniük Kína hatalmas erejét, a büntetés csak idő kérdése – figyelmeztette a demokratikus jogokért tüntetőket Peking egyik magas rangú képviselője.","shortLead":"A hongkongiaknak nem kellene lebecsülniük Kína hatalmas erejét, a büntetés csak idő kérdése – figyelmeztette...","id":"20190806_Peking_durvan_figyelmeztette_a_hongkongi_tuntetoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9362b9da-7cdc-4553-801e-bc113ffb9c1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Peking_durvan_figyelmeztette_a_hongkongi_tuntetoket","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:21","title":"Peking durván figyelmeztette a hongkongi tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4736776-2948-412b-93ef-f9e92289266c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tavalyi U23-as országúti világbajnokság ezüstérmesét a lengyel országúti körverseny harmadik szakaszán érte baleset.","shortLead":"A tavalyi U23-as országúti világbajnokság ezüstérmesét a lengyel országúti körverseny harmadik szakaszán érte baleset.","id":"20190805_bjorg_lambrect_orszaguti_kerekparverseny_halalos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4736776-2948-412b-93ef-f9e92289266c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651a589e-b492-4cb0-9304-ff1ee840edcc","keywords":null,"link":"/sport/20190805_bjorg_lambrect_orszaguti_kerekparverseny_halalos_baleset","timestamp":"2019. augusztus. 05. 21:57","title":"Belehalt a bukásba egy belga országúti kerékpáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bútorok gyulladtak ki az ötödik emeleten, mentőket is riasztottak a helyszínre.\r

","shortLead":"Bútorok gyulladtak ki az ötödik emeleten, mentőket is riasztottak a helyszínre.\r

","id":"20190807_Tuz_volt_egy_obudai_panelhaz_erkelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c923a5be-19c8-4158-b005-60f335b0062b","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Tuz_volt_egy_obudai_panelhaz_erkelyen","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:34","title":"Tűz volt egy óbudai panelház erkélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha még ő irányítaná a céget, idén kevesebb lenne a szupersztár.","shortLead":"Ha még ő irányítaná a céget, idén kevesebb lenne a szupersztár.","id":"20190807_Gerendai_Karolynak_mar_tul_jo_a_Sziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012354ff-d4c7-4066-8ff1-859261ac3295","keywords":null,"link":"/kultura/20190807_Gerendai_Karolynak_mar_tul_jo_a_Sziget","timestamp":"2019. augusztus. 07. 07:30","title":"Gerendai Károlynak már túl jó a Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 8chan néhány óra leforgása alatt újabb partnerre akadt, ám nem sokkal később az is kihúzta a lábuk alól a szőnyeget. Az ügy azért nem ennyire egyszerű.","shortLead":"A 8chan néhány óra leforgása alatt újabb partnerre akadt, ám nem sokkal később az is kihúzta a lábuk alól a szőnyeget...","id":"20190806_8chan_gyuloletbeszed_bitmitigate_epik_szolgaltatas_voxility","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04ff97f-3634-486f-9797-f70781731984","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_8chan_gyuloletbeszed_bitmitigate_epik_szolgaltatas_voxility","timestamp":"2019. augusztus. 06. 13:03","title":"Lekapcsolták az internetről az oldalt, ahová a tömeggyilkosság előtt posztoltak az elkövetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szakemberei szerint az orosz hackerek legalább 1400 hálózathoz akartak hozzáférni.","shortLead":"A Microsoft szakemberei szerint az orosz hackerek legalább 1400 hálózathoz akartak hozzáférni.","id":"20190806_orosz_hacker_iot_strontium_fancy_bear_atp28","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d659a36-9abd-4408-97fe-25b2f77855d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_orosz_hacker_iot_strontium_fancy_bear_atp28","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:03","title":"Megtalálta a Microsoft, hol próbálkoznak most támadással az orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mire a rendőrség megérkezett, a kutya elpusztult.","shortLead":"Mire a rendőrség megérkezett, a kutya elpusztult.","id":"20190806_Mindig_van_lejjebb_kocsijahoz_kotve_huzta_maga_utan_egy_no_a_kutyajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa0a610-b3e3-498a-973b-1cf58b14a919","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Mindig_van_lejjebb_kocsijahoz_kotve_huzta_maga_utan_egy_no_a_kutyajat","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:39","title":"Mindig van lejjebb: kocsijához kötve húzta maga után egy nő a kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e95a12f-fca6-4f28-b341-65585ea34712","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Maria Sophia von Erthal bárónő rég elveszett síremlékét a dél-németországi bambergi egyházmegyei múzeumban állították ki. ","shortLead":"Maria Sophia von Erthal bárónő rég elveszett síremlékét a dél-németországi bambergi egyházmegyei múzeumban állították...","id":"20190806_hofeherke_maria_sophia_von_erthal_bamberg_siremlek_grimm_mese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e95a12f-fca6-4f28-b341-65585ea34712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a098b352-7cf9-4e08-abdd-4e3e288524a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190806_hofeherke_maria_sophia_von_erthal_bamberg_siremlek_grimm_mese","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:23","title":"Megtalálták az \"igazi Hófehérke\" sírkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]