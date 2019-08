Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelentős lehűlést hoz a héten érkező hidegfront, egy-két nap alatt mindenütt mintegy 10 fokot, néhol akár többet is csökken a csúcshőmérséklet – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn.","shortLead":"Jelentős lehűlést hoz a héten érkező hidegfront, egy-két nap alatt mindenütt mintegy 10 fokot, néhol akár többet is...","id":"20190812_Vege_a_hosegnek_10_fokos_lehulest_hoz_a_hidegfront","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960f0d64-2de7-40c0-add4-c169f94eef64","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Vege_a_hosegnek_10_fokos_lehulest_hoz_a_hidegfront","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:47","title":"Vége a hőségnek, 10 fokos lehűlést hoz a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyot ugrott a magyar internetes kiskereskedelem. ","shortLead":"Nagyot ugrott a magyar internetes kiskereskedelem. ","id":"20190812_Megdobta_az_eMag_magyarositasa_a_magyar_net_forgalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5de1cbd-fa78-41ab-b295-0ea7fcfc6b29","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Megdobta_az_eMag_magyarositasa_a_magyar_net_forgalmat","timestamp":"2019. augusztus. 12. 07:11","title":"Megdobta az eMag magyarosítása a magyar net forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műszerek jeladóit figyelemmel követő kaliforniai tudósok már csaknem feladták a reményt, hogy az értékes kutatási adatok előkerülnek.","shortLead":"A műszerek jeladóit figyelemmel követő kaliforniai tudósok már csaknem feladták a reményt, hogy az értékes kutatási...","id":"20190810_belugak_eneke_oden_jegtoro_hajo_scripps_oceankutato_intezet_harp_kutatoboja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95cec73-0dfe-43a4-a572-4cfeec71eb18","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_belugak_eneke_oden_jegtoro_hajo_scripps_oceankutato_intezet_harp_kutatoboja","timestamp":"2019. augusztus. 10. 19:03","title":"\"Fantasztikus szerencse\": jégtörő hajó gyűjtötte be az elsodródott műszert, rajta a belugák énekével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c202945c-8b2f-4890-bd9b-a0d7d9711593","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Letaszította a trónról a másfél éve első helyen álló Huaweit a Samsung múlt héten bemutatott új androidos csúcstelefonja.","shortLead":"Letaszította a trónról a másfél éve első helyen álló Huaweit a Samsung múlt héten bemutatott új androidos...","id":"20190812_samsung_galaxy_note_10_plus_dxo_mark_legjobb_kameras_mobil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c202945c-8b2f-4890-bd9b-a0d7d9711593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d2a8f5-b2e9-431b-9768-e5367385f7a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_samsung_galaxy_note_10_plus_dxo_mark_legjobb_kameras_mobil","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:33","title":"Minden mást megelőzött: a legjobb kamerás telefon most már a Samsung Galaxy Note 10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6189b30-be08-48e8-964c-988e5d41793b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb nagyvárosokkal frissítették a Föld 2050 nevű weboldalt, ami segít elképzelni, milyen lehet az élet a jövőben, például Marokkóban.","shortLead":"Újabb nagyvárosokkal frissítették a Föld 2050 nevű weboldalt, ami segít elképzelni, milyen lehet az élet a jövőben...","id":"20190811_earth_fold_2050_nagyvaros_jovo_elkepzeles_kaspersky_lab_futurologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6189b30-be08-48e8-964c-988e5d41793b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d578f49-10e7-4412-9051-d506d5cf0e13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_earth_fold_2050_nagyvaros_jovo_elkepzeles_kaspersky_lab_futurologus","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:31","title":"Ilyenek lehetnek majd a világ nagyvárosai 2050-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08b43f6-838d-44ad-8851-2fd5cef23cd9","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség turisztikai fejlesztéseiért felelős kormánybiztos.","shortLead":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség...","id":"201932__sesztakne_apartmanja__sesztak_stalluma__kisvardai_kiskiralysag__csaladi_korkoros_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d08b43f6-838d-44ad-8851-2fd5cef23cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9876b028-cccd-4a5e-ad03-794eab25bd7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201932__sesztakne_apartmanja__sesztak_stalluma__kisvardai_kiskiralysag__csaladi_korkoros_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:30","title":"Kisvárdai kiskirályság: családi körkörös gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f02cdb8-0308-40aa-a8ea-d8249a75da15","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még mindig a Halálos iramban-spinoff vezeti az amerikai mozis toplistát. Az Oroszlánkirály remake-je 1,33 milliárd dollár bevétel fölött jár.","shortLead":"Még mindig a Halálos iramban-spinoff vezeti az amerikai mozis toplistát. Az Oroszlánkirály remake-je 1,33 milliárd...","id":"20190811_A_fotorealisztikus_Szimba_mar_385_milliard_forintot_vadaszott_ossze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f02cdb8-0308-40aa-a8ea-d8249a75da15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1612454-0836-4c85-9645-358ec2f39eda","keywords":null,"link":"/kultura/20190811_A_fotorealisztikus_Szimba_mar_385_milliard_forintot_vadaszott_ossze","timestamp":"2019. augusztus. 11. 18:25","title":"A fotórealisztikus Szimba már 385 milliárd forintot vadászott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hol nyaralt a politikus. ","shortLead":"Kiderült, hol nyaralt a politikus. ","id":"20190812_Mongol_rockegyuttes_koncertjen_jart_a_nyaron_Kosa_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b519d0-7a80-4d1e-bd10-8570b4c73216","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Mongol_rockegyuttes_koncertjen_jart_a_nyaron_Kosa_Lajos","timestamp":"2019. augusztus. 12. 06:20","title":"Mongol rockegyüttes koncertjén járt a nyáron Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]