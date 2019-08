Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f75757e0-dc93-4040-b50e-9b590b73a3b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kerületben napokig tartó korlátozások várhatók.","shortLead":"Több kerületben napokig tartó korlátozások várhatók.","id":"20190816_Augusztus_20a_remalom_lesz_a_kozlekedes_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f75757e0-dc93-4040-b50e-9b590b73a3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6c20fe-3113-4a0a-90d9-b233daa8f732","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Augusztus_20a_remalom_lesz_a_kozlekedes_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 16. 05:37","title":"Augusztus 20-a: rémálom lesz a közlekedés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ddb7716-6635-4fef-8f75-4539da017b05","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizenkilenc embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hetet őrizetbe vettek.","shortLead":"Tizenkilenc embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hetet őrizetbe vettek.","id":"20190815_Tobb_mint_szaz_rendor_csapott_le_drogdilerekre_a_Balatonon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ddb7716-6635-4fef-8f75-4539da017b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338a73dd-a5ee-4426-9d14-0e7500112902","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Tobb_mint_szaz_rendor_csapott_le_drogdilerekre_a_Balatonon","timestamp":"2019. augusztus. 15. 13:10","title":"Több mint száz rendőr csapott le drogdílerekre a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fab7c89-8138-4590-b8a8-6440ad4aab17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat órás keresés után, félig kihűlt állapotban találtak rá a Petriventéről eltűnt gyermekre. ","shortLead":"Hat órás keresés után, félig kihűlt állapotban találtak rá a Petriventéről eltűnt gyermekre. ","id":"20190815_Negyeves_eltunt_kislany_eletet_mentettek_meg_a_zalai_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fab7c89-8138-4590-b8a8-6440ad4aab17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6330224c-a291-4cca-a2a1-c23abdd4e501","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Negyeves_eltunt_kislany_eletet_mentettek_meg_a_zalai_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:21","title":"Négyéves eltűnt kislány életét mentették meg a zalai rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltört az egyik kardántengelye, egy másik hajóval vontatták a partra. ","shortLead":"Eltört az egyik kardántengelye, egy másik hajóval vontatták a partra. ","id":"20190815_Menet_kozben_elromlott_es_magatehetetlenul_sodrodott_a_szantodi_komp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f940d6-3d5a-4b01-a48e-a9de8aef098c","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Menet_kozben_elromlott_es_magatehetetlenul_sodrodott_a_szantodi_komp","timestamp":"2019. augusztus. 15. 20:11","title":"Menet közben elromlott és magatehetetlenül sodródott a szántódi komp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861a0d13-034f-4bf8-b2bc-d053eeb22672","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 29 éves férfi a helyszínen életét vesztette. ","shortLead":"A 29 éves férfi a helyszínen életét vesztette. ","id":"20190815_Meghalt_egy_motoros_a_82es_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=861a0d13-034f-4bf8-b2bc-d053eeb22672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22341369-a8b7-4740-aff2-f8997954dcc0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Meghalt_egy_motoros_a_82es_uton","timestamp":"2019. augusztus. 15. 20:25","title":"Meghalt egy motoros a 82-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628617f-b331-4d31-bf5f-5231d055c659","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most biztossá vált. Emberek és állatok számára is biztonságos környéket teremtene.","shortLead":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most biztossá vált. Emberek és állatok számára is biztonságos környéket teremtene.","id":"20190815_Hivatalos_Nagy_Blanka_tenyleg_elindul_az_onkormanyzati_valasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d628617f-b331-4d31-bf5f-5231d055c659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632c4a83-493e-4eb4-a046-7bc850738bc2","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Hivatalos_Nagy_Blanka_tenyleg_elindul_az_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:49","title":"Hivatalos: Nagy Blanka tényleg elindul az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b7985e-9129-4ac1-aa5a-7ba070702396","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban 55,2 millió forintos alapárú luxusautó sportkocsikat megszégyenítő menetdinamikával bír, pedig bőven nehezebb 2 tonnánál.","shortLead":"A hazánkban 55,2 millió forintos alapárú luxusautó sportkocsikat megszégyenítő menetdinamikával bír, pedig bőven...","id":"20190816_video_igy_gyorsul_a_bmw_uj_biturbo_v12es_7es_limuzinja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b7985e-9129-4ac1-aa5a-7ba070702396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce1dd69-bb9e-4b56-96bb-7cfda630e610","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_video_igy_gyorsul_a_bmw_uj_biturbo_v12es_7es_limuzinja","timestamp":"2019. augusztus. 16. 06:41","title":"Videó: így gyorsul a BMW új biturbó V12-es 7-es limuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0005a4f3-2f9e-4ea6-9f42-8dfe76cd8bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Berúgta az ajtót a klímaváltozás: az északi sarkkör közelében található Markusvinsa településen 34,8 fokot mértek a szakemberek júliusban.","shortLead":"Berúgta az ajtót a klímaváltozás: az északi sarkkör közelében található Markusvinsa településen 34,8 fokot mértek...","id":"20190816_eszaki_sarkkor_globalis_felmelegedes_markusvinsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0005a4f3-2f9e-4ea6-9f42-8dfe76cd8bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bdd023-0b0b-4fc8-bf7e-f80e2a092b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_eszaki_sarkkor_globalis_felmelegedes_markusvinsa","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:33","title":"Szinte hihetetlen értéket, közel 35 fokot mértek az északi sarkkörnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]