[{"available":true,"c_guid":"30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit orvosok szerint is nagy változást hozhat az az új rákgyógyszer, amely sokat javított egy kétéves kislány állapotán. A készítményt Európában már engedélyezték.","shortLead":"A brit orvosok szerint is nagy változást hozhat az az új rákgyógyszer, amely sokat javított egy kétéves kislány...","id":"20190924_rak_tumor_daganat_gyogyszer_larotrectinib_bayer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5efe8e8-f02e-45f5-bc07-6502b1d5962b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_rak_tumor_daganat_gyogyszer_larotrectinib_bayer","timestamp":"2019. szeptember. 24. 12:03","title":"Legyőzzük a rákot? Forradalmian új készítményt engedélyeztek Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Máshogy kezeli ezentúl a felületén megszólaló politikusok bejegyzéseit a Facebook. A közösségi oldal csak akkor avatkozik majd be, ha úgy ítélik meg, hogy a tartalom valódi károkhoz vezethet.","shortLead":"Máshogy kezeli ezentúl a felületén megszólaló politikusok bejegyzéseit a Facebook. A közösségi oldal csak akkor...","id":"20190925_facebook_politika_bejegyzes_valasztas_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570930dd-fb85-4d41-9fdb-8302e375c874","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_facebook_politika_bejegyzes_valasztas_hirdetes","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:13","title":"Változtat a Facebook, nem fogják törölni a hazudozó politikusok bejegyzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2ae250-5f49-4584-9d42-2dc9140f644d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a vádirat szerint a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet tagjaként több embert megölt 2015 májusában Homszban.","shortLead":"A férfi a vádirat szerint a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet tagjaként több embert megölt 2015 májusában...","id":"20190923_hasszan_f_letartoztatas_ugyeszseg_iszlam_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a2ae250-5f49-4584-9d42-2dc9140f644d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05f6fda-7634-4ab0-be03-d4c0c15d9261","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_hasszan_f_letartoztatas_ugyeszseg_iszlam_allam","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:04","title":"Letartóztatásban marad Hasszán F.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c79992-9017-451b-bc0b-5bf281c737ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sajtóhírek szerint egy munkás gázvezetékbe fúrt, az okozta a detonációt.","shortLead":"Sajtóhírek szerint egy munkás gázvezetékbe fúrt, az okozta a detonációt.","id":"20190923_Robbanas_volt_egy_osztrak_szupermarketben_9_serult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c79992-9017-451b-bc0b-5bf281c737ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1c21f1-3385-41df-9a79-9cccddd11eb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Robbanas_volt_egy_osztrak_szupermarketben_9_serult","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:49","title":"Robbanás volt egy osztrák szupermarketben, 9 sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e43d06-2da0-4b1f-b243-ed04c992b95e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Marc Veyrat rossz néven vette, hogy három helyett csak két Michelin-csillaga maradt, és magyarázatként csak homályos indoklást kapott.","shortLead":"Marc Veyrat rossz néven vette, hogy három helyett csak két Michelin-csillaga maradt, és magyarázatként csak homályos...","id":"20190924_Elvettek_a_sef_Michelincsillagat_beperelte_a_Michelinkalauzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72e43d06-2da0-4b1f-b243-ed04c992b95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14aa5b66-8539-4eb8-a65a-d68c7728a38a","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_Elvettek_a_sef_Michelincsillagat_beperelte_a_Michelinkalauzt","timestamp":"2019. szeptember. 24. 21:51","title":"Elvették a séf Michelin-csillagát, beperelte a Michelin-kalauzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén akár a 75 ezret is elérheti a vendégmunkások száma.","shortLead":"Idén akár a 75 ezret is elérheti a vendégmunkások száma.","id":"20190924_kulfoldi_munkavallalok_vendegmunkasok_szama_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2435a5d8-0843-4fba-aded-d7580c1d49bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_kulfoldi_munkavallalok_vendegmunkasok_szama_magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:26","title":"Megduplázódott a külföldi munkavállalók száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyikük sincs életveszélyes állapotban. Felnőttek is megbetegedtek.","shortLead":"Egyikük sincs életveszélyes állapotban. Felnőttek is megbetegedtek.","id":"20190923_szalmonella_debrecen_gyerekek_hajdusamson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2df41ee-8c90-4fce-aa92-bb8ce99f67ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_szalmonella_debrecen_gyerekek_hajdusamson","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:10","title":"Eddig 75 gyerek került kórházba szalmonellafertőzés miatt Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ef8b99-5796-42f6-8e4a-0f56019645a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb férfi 16 kilogramm, kisbusza üzemanyagtartályába rejtett kannabiszt akart átvinni Magyarországon.","shortLead":"A szerb férfi 16 kilogramm, kisbusza üzemanyagtartályába rejtett kannabiszt akart átvinni Magyarországon.","id":"20190924_kisbusz_kabitoszer_amszterdam_tompa_hataratkelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26ef8b99-5796-42f6-8e4a-0f56019645a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7af95c-54c9-44d7-9be6-f2e5fdb09704","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_kisbusz_kabitoszer_amszterdam_tompa_hataratkelo","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:14","title":"Kisbusszal vitte volna a kábítószert Amszterdamba, a határőrök résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]