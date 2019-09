Sorra dőlnek be a Neckermann irodái

A lengyel iroda is csődöt jelentett.

A Napi.hu szúrta ki a Turizmus.com oldalán, hogy a lengyel Neckermann bejelentette, fizetésképtelen lett, nem tudja garantálni a külföldön lévő utasok hazahozatalát. Úgy tudni, 3600 lengyel turista van jelenleg külföldön az iroda szervezésében.

Ami a magyar Neckermannt illeti, a cég azt kéri az utasoktól, vegyék fel a társasággal a kapcsolatot, ha készpénzt követelne tőlük egy szálloda. Azt is írták, hogy a foglalás a honlapon átmenetileg nem működik, de a cég összes magyarországi irodája nyitva tart.

Ahogy azt korábban megírtuk, hétfőn csődbe ment, és azonnali hatállyal beszüntette tevékenységét az egyik legrégebbi brit utazási iroda, a Thomas Cook, amelynek több százezer utasa tartózkodik jelenleg is a világ különböző üdülőhelyein. Az iroda leányvállalata a Neckermann Magyarország is, amely hétfőn azt közölte, hogy nem érinti a Thomas Cook csődje, ők egészséges cég, és továbbra is folytatják működésüket.

Közben a német Thomas Cook is bedobta a törölközőt, azt írták, a csőd első körben a Thomas Cook GmbH-t, a Thomas Cook Touristik GmbH-t, valamint a Bucher Reisen & Öger Tours GmbH-t érinti, és a következő napokban fog kiderülni, hogy további cégeket is érint-e, de az utazásszervező partnereknél is megállt az értékesítés.