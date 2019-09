Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abfe6f01-8c78-4d4f-ab09-2c9931979b07","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A norvég környezetvédelmi szabályozás szerint 2026-ban már csak a zéró karbonkibocsátású, tehát elektromos motorral vagy hidrogénnel működő üdülőhajók úszhatnak be a fjordokba, amelyeknek idegenforgalma az óceánjárókkal az utóbbi években jelentősen megnőtt.","shortLead":"A norvég környezetvédelmi szabályozás szerint 2026-ban már csak a zéró karbonkibocsátású, tehát elektromos motorral...","id":"20190923_Norvegia_lezarja_fjordjait_a_kornyezetszennyezo_oriasi_udulohajok_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abfe6f01-8c78-4d4f-ab09-2c9931979b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd7eef5-17df-4a19-aa36-f045bbf4273c","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Norvegia_lezarja_fjordjait_a_kornyezetszennyezo_oriasi_udulohajok_elott","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:11","title":"Norvégia lezárja fjordjait a környezetszennyező óriási üdülőhajók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814d83ed-d383-4ca9-ae16-c8089873fe9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt hitte, hogy értéktelen műalkotásról van szó, ami néha a tűzhely fölött lógott.","shortLead":"Azt hitte, hogy értéktelen műalkotásról van szó, ami néha a tűzhely fölött lógott.","id":"20190924_festmeny_muremek_cimabue_parizs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=814d83ed-d383-4ca9-ae16-c8089873fe9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7a6066-abf5-40ce-9f57-b8cd8391a592","keywords":null,"link":"/elet/20190924_festmeny_muremek_cimabue_parizs","timestamp":"2019. szeptember. 24. 12:49","title":"Kétmilliárdot érő ritka festményt talált egy francia nő a saját konyhájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585f850f-064d-4359-92d7-684ba6158a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség ezen kívül fehér port és tablettákat is lefoglalt.","shortLead":"A rendőrség ezen kívül fehér port és tablettákat is lefoglalt.","id":"20190923_Negy_kilo_fuvet_talaltak_egy_VIII_keruleti_lakasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=585f850f-064d-4359-92d7-684ba6158a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20d47bd-5cc3-4e9a-a879-d6f9c748e4b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Negy_kilo_fuvet_talaltak_egy_VIII_keruleti_lakasban","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:14","title":"Négy kiló füvet találtak egy VIII. kerületi lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a7ca28-c737-4660-bfca-6f08090617bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tenki Réka, Mészáros Béla és Básti Juli lesznek a főszereplői a Seveled című romantikus vígjátéknak, amely a fiatalok párkapcsolati vívódásairól fog szólni. A rendező a Poligamy és Coming Out című filmeket is jegyző Orosz Dénes.","shortLead":"Tenki Réka, Mészáros Béla és Básti Juli lesznek a főszereplői a Seveled című romantikus vígjátéknak, amely a fiatalok...","id":"20190924_Seveled_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95a7ca28-c737-4660-bfca-6f08090617bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c97f101-914b-42ef-97c9-ad5c67e0915d","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Seveled_film","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:28","title":"Ilyen az, ha a terhes sztriptíztáncos blöfföl a drága mama kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13fb8e4-7527-4879-bb84-faa4eb05c3b0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Leginkább a színes turbánjairól és elegáns öltözékéről ismert a szikh Jagmeet Singh, a választásra készülő balközép kanadai Új Demokrata Párt vezetője, aki az ország első nem európai származású pártvezére.","shortLead":"Leginkább a színes turbánjairól és elegáns öltözékéről ismert a szikh Jagmeet Singh, a választásra készülő balközép...","id":"20190924_Turbankiraly_kanadai_partvezer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f13fb8e4-7527-4879-bb84-faa4eb05c3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd031263-c886-48d8-8c65-9247a9c2cab3","keywords":null,"link":"/360/20190924_Turbankiraly_kanadai_partvezer","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:59","title":"A kanadai pártvezér, aki elegánsabb, mint Justin Trudeau kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b10221-f538-4bd6-87ba-c54fbd2026e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"J. Michael Mendel 3 Emmy-díjat kapott a népszerű animációs sorozatért. A producer 54 éves korában hunyt el. ","shortLead":"J. Michael Mendel 3 Emmy-díjat kapott a népszerű animációs sorozatért. A producer 54 éves korában hunyt el. ","id":"20190924_Meghalt_A_Simpson_csalad_producere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6b10221-f538-4bd6-87ba-c54fbd2026e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5594bf90-4151-4c75-90b2-4c72b13db4fc","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Meghalt_A_Simpson_csalad_producere","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:38","title":"Meghalt A Simpson család producere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lánchíd még beleférhet, de a Váralagútra várhatóan már nem jut pénz.","shortLead":"A Lánchíd még beleférhet, de a Váralagútra várhatóan már nem jut pénz.","id":"20190923_Elmaradhat_a_Varalagut_felujitasa_annyira_megszaladtak_a_koltsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e73da3-20ba-4d44-887c-60f2ce9c4ad5","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_Elmaradhat_a_Varalagut_felujitasa_annyira_megszaladtak_a_koltsegek","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:41","title":"Elmaradhat a Váralagút felújítása, annyira megszaladtak a költségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b9cdd8-0fb5-49d1-8fb5-1a01c64c8a8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis méret, alacsony tömeg, pörgős motor - ez volt a legkisebb GSi titka, és ezen a vonalon indul el a most kijött új Corsa variáns is.","shortLead":"Kis méret, alacsony tömeg, pörgős motor - ez volt a legkisebb GSi titka, és ezen a vonalon indul el a most kijött új...","id":"20190923_az_elso_corsa_gsinek_allit_emleket_a_legujabb_sportos_kis_opel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43b9cdd8-0fb5-49d1-8fb5-1a01c64c8a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c526a4ad-0fef-4e16-b8d2-642bb0ddfddf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_az_elso_corsa_gsinek_allit_emleket_a_legujabb_sportos_kis_opel","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:21","title":"Az első Corsa GSi-nek állít emléket a legújabb sportos Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]