Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Már biztos, hogy a Market Zrt. építi a kézi-Eb fő helyszínéül szolgáló sportcsarnokot. Első körben a legolcsóbb ajánlat 37 milliárddal több volt, de a kormány határozatot hozott róla, hogy nem lehet bármennyit költeni.","shortLead":"Már biztos, hogy a Market Zrt. építi a kézi-Eb fő helyszínéül szolgáló sportcsarnokot. Első körben a legolcsóbb ajánlat...","id":"20190926_Hivatalos_csak_787_milliardba_kerul_a_budapesti_kezilabdaarena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4d9a5f-b962-4da0-9b69-5b3130b10814","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_Hivatalos_csak_787_milliardba_kerul_a_budapesti_kezilabdaarena","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:51","title":"Hivatalos: „csak” 78,7 milliárdba kerül a budapesti kézilabdacsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A TV2-t birtokló cégnél, az Abraham Goldmann Zrt.-nél arról határoztak, az eddig csak elektronikusan létező részvényeiket kinyomtatják. Így tulajdonképpen nyom nélkül lehet adni-venni őket, egy ilyen tranzakcióhoz ugyanis nagyjából elég annyi, hogy az értékpapírokon átírják a tulajdonos nevét. Kutakodtunk és kiderült, a változtatás nemcsak a TV2-t érinti, mivel az Abraham Goldmann a tévének műsorokat gyártó IKO Holdingban, valamint a csatorna műsoridejét értékesítő Atmediában is tulajdonos, így ezekre a cégekre ugyanúgy érvényes a megállapítás. ","shortLead":"A TV2-t birtokló cégnél, az Abraham Goldmann Zrt.-nél arról határoztak, az eddig csak elektronikusan létező...","id":"20190925_Nemcsak_a_TV2_a_nagy_penzeket_hozo_IKO_es_atmedia_tulajdonviszonyai_is_atlathatatlanabba_valnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de34800d-a514-4a92-96dc-ba408072ef04","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Nemcsak_a_TV2_a_nagy_penzeket_hozo_IKO_es_atmedia_tulajdonviszonyai_is_atlathatatlanabba_valnak","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:06","title":"Nemcsak a TV2, a nagy pénzeket hozó IKO és Atmedia tulajdonviszonyai is átláthatatlanabbá válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A teqballt népszerűsítik.","shortLead":"A teqballt népszerűsítik.","id":"20190925_A_Barcelona_es_a_Milan_korabbi_vilagbajnoka_is_Magyarorszagra_erkezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e0e194-77b8-4de0-ac3f-783f10d536d9","keywords":null,"link":"/sport/20190925_A_Barcelona_es_a_Milan_korabbi_vilagbajnoka_is_Magyarorszagra_erkezik","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:21","title":"Budapestre jön Puyol és Cafu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ef9460-d837-48a3-97da-ee225cb30a3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Horizon néven saját virtuális világot épít a Facebook, ahol a felhasználók együtt játszhatnak és mozizhatnak, akárcsak egy sci-fi regényben. Az új szolgáltatás 2020-ban indul, és nagyon más lesz.","shortLead":"Horizon néven saját virtuális világot épít a Facebook, ahol a felhasználók együtt játszhatnak és mozizhatnak, akárcsak...","id":"20190926_facebook_horizon_oculus_virtualis_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7ef9460-d837-48a3-97da-ee225cb30a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ec1ae2-a926-4219-a54b-78cdf6c6a7e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_facebook_horizon_oculus_virtualis_valosag","timestamp":"2019. szeptember. 26. 08:33","title":"Indul a Facebook 2.0, amibe szó szerint beléphetnek a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 4 milliárd forintért cserélt gazdát az ingatlan tulajdonjoga.","shortLead":"Több mint 4 milliárd forintért cserélt gazdát az ingatlan tulajdonjoga.","id":"20190925_csanyi_sandor_budai_egeszsegkozpont_eladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d951dc-5842-4c90-8943-0fd7e4e03d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_csanyi_sandor_budai_egeszsegkozpont_eladas","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:47","title":"Csányihoz vándorolt a Budai Egészségközpont épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fekete Lucát alakító Koller Virág 8 év után mond búcsút a magyar sorozatnak.","shortLead":"Fekete Lucát alakító Koller Virág 8 év után mond búcsút a magyar sorozatnak.","id":"20190926_baratok_kozt_koller_virag_sorozat_szereplo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bee5305-472f-4020-8e4c-1a8f32d4a4a6","keywords":null,"link":"/elet/20190926_baratok_kozt_koller_virag_sorozat_szereplo","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:42","title":"Újabb régi szereplő hagyja ott a Barátok köztöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tárgyalóasztalhoz hívják az áruházláncokat a hazai tojástermelők, az elmúlt időszakban ugyanis több olyan probléma is felvetődött, amely veszélybe sodorhatja az ágazat szereplőinek működését. Az indokolatlan akciók és a ketreces tartás ellen indított harc is gondot okoz a Tojásszövetség szerint. \r

","shortLead":"Tárgyalóasztalhoz hívják az áruházláncokat a hazai tojástermelők, az elmúlt időszakban ugyanis több olyan probléma is...","id":"20190926_tojas_termeles_tojasszovetseg_aruhazlancok_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da21f1bf-498e-4804-b99b-06d0a63c5d5a","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_tojas_termeles_tojasszovetseg_aruhazlancok_targyalas","timestamp":"2019. szeptember. 26. 05:51","title":"Az \"indokolatlan akciók\" miatt tárgyalnának a tojástermelők az áruházakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Áramszedővel felszerelt hibrid teherautók menet közben tölthetik fel akkumulátoraikat.","shortLead":"Áramszedővel felszerelt hibrid teherautók menet közben tölthetik fel akkumulátoraikat.","id":"20190925_Villamos_autopalyakat_fejlesztenenek_a_magyarok_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2d0c89-8b5c-4d46-a0b9-8614720d4dee","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Villamos_autopalyakat_fejlesztenenek_a_magyarok_Nemetorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:03","title":"Villamos autópályákat fejlesztene a magyar kormány Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]