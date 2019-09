Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a40fde5e-8ac7-4bf5-9642-936c2173ddd5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mobilos játékokkal nemcsak „kockulni” lehet, hanem alkalmasak az agy pillanatnyi állapotának felmérésére is. Ezt egy angol mérnökökből és orvosokból álló kutatócsapat jelentette be a Londonban rendezett UbiComp nemzetközi komputertechnológiai konferencián.","shortLead":"A mobilos játékokkal nemcsak „kockulni” lehet, hanem alkalmasak az agy pillanatnyi állapotának felmérésére is. Ezt...","id":"201939_telefonos_jatekok_diagnozisa_dr_tetris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a40fde5e-8ac7-4bf5-9642-936c2173ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8edf1f0-31f5-4d18-b7b1-82d2ae4d7c7a","keywords":null,"link":"/360/201939_telefonos_jatekok_diagnozisa_dr_tetris","timestamp":"2019. szeptember. 28. 14:00","title":"Sok mindent észrevehetnek az orvosok abból, hogy ki hogyan tetriszezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63136331-72ac-4c21-9d2d-493a69daf8ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Adam Kay Ez fájni fog című könyve egy rezidensről szól, akinek betegei vidámak voltak, mégsem volt ereje folytatnia a szakmáját.","shortLead":"Adam Kay Ez fájni fog című könyve egy rezidensről szól, akinek betegei vidámak voltak, mégsem volt ereje folytatnia...","id":"201939_konyv__vizitdij_adam_kay_ez_fajni_fog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63136331-72ac-4c21-9d2d-493a69daf8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b22dd9-8066-4cae-8a39-f12c4815500d","keywords":null,"link":"/360/201939_konyv__vizitdij_adam_kay_ez_fajni_fog","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:30","title":"Morbid humorral is lehet beszélni a Titanic végéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megszökött és a hegyekbe vetette magát az állat, amikor a vágóhídra vitték volna. Tíz nappal később elütötte egy teherautó.\r

\r

","shortLead":"Megszökött és a hegyekbe vetette magát az állat, amikor a vágóhídra vitték volna. Tíz nappal később elütötte...","id":"20190928_Tiz_nap_haladekot_kapott_az_elettol_Meteor_a_szabadsagszereto_jak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa0ea25-64ea-48be-ae55-3385a6485fdc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Tiz_nap_haladekot_kapott_az_elettol_Meteor_a_szabadsagszereto_jak","timestamp":"2019. szeptember. 28. 15:50","title":"Tíz nap haladékot kapott az élettől Meteor, a szabadságszerető jak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem érdemes Tarlós István főpolgármester biztatására hallgatnia az autósoknak, mert a végén nagyon pórul járnak – vonta le a következtetést a 24.hu egy szentendrei bírósági per ismertetése során. ","shortLead":"Nem érdemes Tarlós István főpolgármester biztatására hallgatnia az autósoknak, mert a végén nagyon pórul járnak – vonta...","id":"20190929_Tarlosra_hivatkozott_de_elbukta_a_pert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae7d099-58c7-4394-a079-6a47d4e792f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Tarlosra_hivatkozott_de_elbukta_a_pert","timestamp":"2019. szeptember. 29. 21:03","title":"Tarlósra hivatkozott, de elbukta a pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bac986d-66cc-4e2b-a21b-eeb1fdab1d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly óta zajlik a mindenkit pontozó kínai közösségi kreditrendszer tesztüzeme. Új funkciók folyamatosan érkeznek a digitális nyilvántartóhoz.","shortLead":"Tavaly óta zajlik a mindenkit pontozó kínai közösségi kreditrendszer tesztüzeme. Új funkciók folyamatosan érkeznek...","id":"20190929_kina_kreditrendszer_kreditpont_vallalkozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bac986d-66cc-4e2b-a21b-eeb1fdab1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5fad03-0182-48ab-aa88-bef41deab326","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_kina_kreditrendszer_kreditpont_vallalkozasok","timestamp":"2019. szeptember. 29. 08:03","title":"Totális megfigyelés: szintet lép a mindenkit figyelő és pontozó rendszer Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d688d874-89aa-4942-a510-329622ca3687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma, amikor már sokan tudnak angolul, nálunk is népszerűek a külföldi előfizetéses streaming szolgáltatások, mint amilyen például a Netflix. Az alábbi oldal épp a Netflix és az Amazon Prime Video elképesztően gazdag kínálatában segít eligazodni.","shortLead":"Ma, amikor már sokan tudnak angolul, nálunk is népszerűek a külföldi előfizetéses streaming szolgáltatások, mint...","id":"20190928_lazyday_netflix_es_amazon_prime_video_tartalomajanlo_filmajanlo_sorozatajanlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d688d874-89aa-4942-a510-329622ca3687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7f01f0-66a5-4e91-a07b-5726446c7312","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_lazyday_netflix_es_amazon_prime_video_tartalomajanlo_filmajanlo_sorozatajanlo","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:03","title":"Nem tudja, mit nézzen a Netflixen? Itt a segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b07d39-bb2b-420c-bae2-b5f6c2184254","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autót vezető 27 éves nő a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Az autót vezető 27 éves nő a helyszínen életét vesztette.","id":"20190929_Bakonyjakoi_buszbaleset_serultek_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22b07d39-bb2b-420c-bae2-b5f6c2184254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c76590e-c3e7-4ef1-abe7-0aa41034b9a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190929_Bakonyjakoi_buszbaleset_serultek_korhaz","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:08","title":"Hazaengedtek a kórházból hét gyermeket a bakonyjákói buszbaleset sérültjei közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern korábbi vezető mérnökét, Friedrich Eichlert azzal vádolják, hogy kollégáival együtt több millió ügyfél autójának manipulálásában játszott közre. Most titkos dokumentumok kerülhettek napvilágra.","shortLead":"A Volkswagen konszern korábbi vezető mérnökét, Friedrich Eichlert azzal vádolják, hogy kollégáival együtt több millió...","id":"20190928_Kiderulhetett_hogy_csalt_valojaban_a_Volkswagen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd46a6f-9be8-42a8-97f1-0627da72a61b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Kiderulhetett_hogy_csalt_valojaban_a_Volkswagen","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:51","title":"Kiderülhetett, hogy csalt valójában a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]