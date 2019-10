Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59252436-db2d-4928-bc36-c50273940a04","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A brit miniszterelnök még London polgármestereként 126 ezer font közpénzt juttatott akkori amerikai barátnője két cégének.","shortLead":"A brit miniszterelnök még London polgármestereként 126 ezer font közpénzt juttatott akkori amerikai barátnője két...","id":"20191001_Csunya_korrupcios_ugybe_keveredett_Boris_Johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59252436-db2d-4928-bc36-c50273940a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9f5f7f-7a07-42de-b4ab-f43376dea701","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Csunya_korrupcios_ugybe_keveredett_Boris_Johnson","timestamp":"2019. október. 01. 08:25","title":"Csúnya korrupciós ügybe keveredett Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1774e41a-4feb-407c-abf9-695794e7377b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég a legtöbb európai és ázsiai üzletét be kívánja zárni. ","shortLead":"A cég a legtöbb európai és ázsiai üzletét be kívánja zárni. ","id":"20190930_Csodvedelmet_kert_a_Forever_21_ruhauzletlanc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1774e41a-4feb-407c-abf9-695794e7377b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525edbe-7c08-4796-ac69-e7e47106745f","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Csodvedelmet_kert_a_Forever_21_ruhauzletlanc","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:48","title":"Csődvédelmet kért a Forever 21 ruhaüzletlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1c9b10-0165-43d8-b848-4ccac5c2e863","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégén házasodott össze Schmuck Andor és Hanák Eszter. Az esküvőt a Gresham-palotában tartották, majd egy belvárosi étteremben vendégelték meg a násznépet. Az ajándékokat Iványi Gábor karitatív alapítványának ajánlotta fel a pár. ","shortLead":"A hétvégén házasodott össze Schmuck Andor és Hanák Eszter. Az esküvőt a Gresham-palotában tartották, majd egy belvárosi...","id":"20190930_Budapest_legszebb_szallodajaban_tartotta_eskuvojet_Schmuck_Andor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f1c9b10-0165-43d8-b848-4ccac5c2e863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67cf53c-dbb9-48af-8ce6-e60322189209","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Budapest_legszebb_szallodajaban_tartotta_eskuvojet_Schmuck_Andor","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:54","title":"Budapesti luxusszállodában tartotta esküvőjét Schmuck Andor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"cegauto","description":" ","shortLead":" ","id":"20191001_Itt_a_Fidesz_csodafegyvere_reszatadas_felkesz_utak_es_letesitmenyek_atadasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2601ddc-4a37-4a0b-974e-0b958b771b45","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Itt_a_Fidesz_csodafegyvere_reszatadas_felkesz_utak_es_letesitmenyek_atadasara","timestamp":"2019. október. 01. 14:25","title":"Itt a Fidesz csodafegyvere: részátadás félkész utak és létesítmények felavatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A nő a saját testével próbálta megállítani a járművet, amely elgázolta.","shortLead":"A nő a saját testével próbálta megállítani a járművet, amely elgázolta.","id":"20190930_elgurult_auto_salgotarjan_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbd12be-cfa6-434c-a353-a44fde8a7bbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_elgurult_auto_salgotarjan_gazolas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:23","title":"Elgurult autó gázolt halálra egy nőt Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1d8b2a-93b9-4268-8774-fea97010284a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alain Robert mindenféle biztosítás nélkül jutott fel a frankfurti toronyház tetejére.","shortLead":"Alain Robert mindenféle biztosítás nélkül jutott fel a frankfurti toronyház tetejére.","id":"20190930_A_francia_Pokember_most_egy_38_emeletes_epuletet_maszott_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab1d8b2a-93b9-4268-8774-fea97010284a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d6943a-9841-457e-b409-030744de0e76","keywords":null,"link":"/elet/20190930_A_francia_Pokember_most_egy_38_emeletes_epuletet_maszott_meg","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:25","title":"A francia Pókember most egy 38 emeletes épületet mászott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Líbiában megsérült magyar fotós, Szabó Gergely a Népszavának idézte fel, hogy miként élte át a bombázás borzalmait.","shortLead":"A Líbiában megsérült magyar fotós, Szabó Gergely a Népszavának idézte fel, hogy miként élte át a bombázás borzalmait.","id":"20191001_Felbe_szakadt_holttestet_kellett_leloknom_magamrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a461163a-4d14-4cbc-9d83-f299b3faf71c","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Felbe_szakadt_holttestet_kellett_leloknom_magamrol","timestamp":"2019. október. 01. 11:29","title":"„Félbe szakadt holttestet kellett lelöknöm magamról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4681fe7-2e81-40cc-8244-d644ffc20b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Antti Rinne hétfőn érkezik Magyarországra, és elég világos az utazás célja.","shortLead":"Antti Rinne hétfőn érkezik Magyarországra, és elég világos az utazás célja.","id":"20190929_finnorszag_jogallamisag_antti_rinne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4681fe7-2e81-40cc-8244-d644ffc20b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9c28b4-e45f-4ef4-8d20-1d3c14e45b0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_finnorszag_jogallamisag_antti_rinne","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:55","title":"Keményen bírálta a magyar kormányt budapesti látogatása előtt a finn kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]