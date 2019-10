Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szíria eltökélte, hogy \"minden törvényes eszközzel\" útját állja egy török támadásnak – idézett szerdán szíriai külügyminiszteri forrást az arab ország közmédiája.","shortLead":"Szíria eltökélte, hogy \"minden törvényes eszközzel\" útját állja egy török támadásnak – idézett szerdán szíriai...","id":"20191009_sziria_trkorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125f28b5-be49-48b9-93e8-b8c2051f2c42","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_sziria_trkorszag","timestamp":"2019. október. 09. 15:04","title":"Szíria eltökélte, hogy feltartóztatja a török támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af11ef72-cef0-4809-9197-97960bfb4e85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A moszkvai Khann dizájnstudió vette a bátorságot és elkészített néhány vázlatot, milyen lenne átalakítva az orosz elnököt is szállító Aurus Senat.","shortLead":"A moszkvai Khann dizájnstudió vette a bátorságot és elkészített néhány vázlatot, milyen lenne átalakítva az orosz...","id":"20191009_Meg_senki_nem_merte_tuningolni_Putyin_limuzinjat_de_valami_hasonlo_lehetne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af11ef72-cef0-4809-9197-97960bfb4e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cc6fd9-3d52-4335-b486-1ec76438bb1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Meg_senki_nem_merte_tuningolni_Putyin_limuzinjat_de_valami_hasonlo_lehetne","timestamp":"2019. október. 09. 16:41","title":"Még senki nem merte tuningolni Putyin limuzinját, de valahogy így nézne ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07c94d2-04ce-4b34-80cb-63ad7cd2f155","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár korábban szó volt róla, jelen állás szerint az is lehetséges, hogy egy 20 milliárd forintos molekuláris ujjlenyomat projekt egyetlen fázisában sem érinti a szegedi lézerközpontot. A program azonban biztosan elstartol, első körben egy biobankot hoznak létre a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködve.","shortLead":"Bár korábban szó volt róla, jelen állás szerint az is lehetséges, hogy egy 20 milliárd forintos molekuláris ujjlenyomat...","id":"20191009_palkovics_eliszeged_lezerkozpont_verplazma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e07c94d2-04ce-4b34-80cb-63ad7cd2f155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a81bd4-2e6d-47c3-a112-1ad996752c8a","keywords":null,"link":"/kkv/20191009_palkovics_eliszeged_lezerkozpont_verplazma","timestamp":"2019. október. 09. 07:11","title":"Mégis kimaradhat a molekuláris ujjlenyomat projektből a szegedi lézerközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Élelmiszereket és néhány tízezer forintot loptak el tőle.","shortLead":"Élelmiszereket és néhány tízezer forintot loptak el tőle.","id":"20191008_Vascsovel_vertek_halalra_egy_idos_asszonyt_hosszu_evekre_bortonbe_kerultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230b62b7-83d1-442d-8e24-eb642ae7d177","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Vascsovel_vertek_halalra_egy_idos_asszonyt_hosszu_evekre_bortonbe_kerultek","timestamp":"2019. október. 08. 19:30","title":"Vascsővel vertek halálra egy idős asszonyt, hosszú évekre börtönbe kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331170f5-825c-4b68-96c4-d5798fc6e295","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy miről lehet majd egyértelműen beazonosítani a közeljövőben érkező nagyteljesítményű Volkswageneket.","shortLead":"Mutatjuk, hogy miről lehet majd egyértelműen beazonosítani a közeljövőben érkező nagyteljesítményű Volkswageneket.","id":"20191008_megujulas_a_logoja_utan_egy_fontos_betut_is_ujrarajzolt_a_volkswagen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=331170f5-825c-4b68-96c4-d5798fc6e295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68bad92a-223c-49e2-ab47-84e69f6881e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_megujulas_a_logoja_utan_egy_fontos_betut_is_ujrarajzolt_a_volkswagen","timestamp":"2019. október. 08. 11:21","title":"Megújulás: a logója után egy fontos betűt is újrarajzolt a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Változatos irodalmi programok, koncertek mellett több mint negyven kiadó mutatja be újdonságait az őszi Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásáron csütörtöktől vasárnapig a Várkert Bazárban. A Margón a HVG Könyvek csapatával is találkozhat.","shortLead":"Változatos irodalmi programok, koncertek mellett több mint negyven kiadó mutatja be újdonságait az őszi Margó Irodalmi...","id":"20191007_Csutortokon_kezdodik_a_Margo_Fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a214d3-6ba3-4908-93b7-92fdb5403ae7","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Csutortokon_kezdodik_a_Margo_Fesztival","timestamp":"2019. október. 07. 16:45","title":"Bödőcs, Karafiáth, Krasznahorkai - csütörtökön kezdődik a Margó Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sokszor szerepelt a kiadványban Sára Botond polgármester, az alpolgármester és képviselők, az ellenzékről viszont szó sem esett.","shortLead":"Túl sokszor szerepelt a kiadványban Sára Botond polgármester, az alpolgármester és képviselők, az ellenzékről viszont...","id":"20191008_sara_botond_piko_andras_viii_kerulet_jozsefvaros_onkormanyzat_ellenzek_fovarosi_valasztasi_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5413c635-fb39-4645-a3eb-2b29ed85d161","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_sara_botond_piko_andras_viii_kerulet_jozsefvaros_onkormanyzat_ellenzek_fovarosi_valasztasi_bizottsag","timestamp":"2019. október. 08. 11:17","title":"A fideszes polgármesterrel volt tele, elmeszelték a józsefvárosi önkormányzati lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kalifornia állam területéből szerzett meg egy darabkát a Google, duplán hasznos célra fordítják majd.","shortLead":"Kalifornia állam területéből szerzett meg egy darabkát a Google, duplán hasznos célra fordítják majd.","id":"20191009_google_faultetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b1859d-7bd0-413c-aaae-72532c4643ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_google_faultetes","timestamp":"2019. október. 09. 13:03","title":"Megvett egy nagy területet a Google, építkezés helyett fát ültetnek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]