Eddig sem a beszállítónál, sem az iskola konyhájában nem találták meg a több száz hajdúsámsoni gyermeket és felnőttet is megbetegítő szalmonellafertőzés forrását. A konyhát a rosszullétek jelentkezése után négy nappal zárták be. Az igazgató szerint már csak a tisztítószerek vizsgálata van hátra. A gyerekek már jól vannak.

Tömegesen lettek rosszul szeptember végén a gyermekek Hajdúsámsonban, arra gyanakodtak, hogy a Hit Gyülekezetének iskolájában ehettek olyat, ami a rosszullétet okozta. Legalább hetvenen kórházba is kerültek, annyira túlterhelte a területileg illetékes intézményt a sok beteg, hogy újabb részleget kellett bevonni az ellátásba. Gyorsan kiderült, hogy szalmonellafertőzés okozta a rosszullétet. Úgy tudjuk, hogy mostanra már mindenki jól van, újra járnak iskolába is a gyerekek, de három hét elteltével sincs felelőse a fertőzésnek. A konyhai berendezések, és a dolgozók vizsgálata az intézmény igazgatójának információi szerint negatív eredménnyel zárult, a kormányhivatal a beszállítónál vizsgálta az alapanyagokat, de ott sem találtak semmit.

A feltételezések szerint a rosszulléteket a tünetek jelentkezése előtti napon a menzán felszolgált étel okozhatta: halrudakat és majonézes kukoricát kaptak aznap ebédre a gyerekek. A hatóságok elrendelték az intézmény konyhájának fertőtlenítését, a bezárásra viszont a fertőzés utáni keddig várni kellett. Bujdosó Tibor, az iskola igazgatója akkor azt mondta a hvg.hu-nak, hogy a kormányhivatal járási hivatalának népegészségügyi osztályától kaptak egy határozatot aznap, hogy átmenetileg felfüggesztik a konyha működését. Szerinte első körben azért nem zárták be a konyhát, mert semmi szabálytalanságot nem találtak az azonnali vizsgálatok alkalmával. Azt is hozzátette, hogy egyébként is gyakran ellenőrzik az intézményüket.

Ekkor már azt is tudni lehetett, hogy szalmonella okozta a megbetegedéseket. A gyerekek egy elkülönített helyiségben étkeztek, és más beszállítótól katák az ételt is, egy ideig csak hideg fogásokat. Az igazgató ekkor még annyit mondott, hogy tudomása szerint a beszállítókat vizsgálja a hivatal.

Hétfőn megkerestük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt, hogy megtalálták-e a szalmonellafertőzés forrását a beszállítónál. Azt a választ kaptuk, hogy a beszállító vizsgálata is negatív eredménnyel zárult. Azt is írták, hogy a folyamatban levő vizsgálatok lezárása után döntenek a felelősökkel kapcsolatos intézkedésekről. Így derült ki, hogy az iskolai konyha vizsgálatai mégsem fejeződtek be.

Ismét megkerestük az igazgatót, hogyan haladnak a vizsgálatok. Bujdosó Tibor szerdán a hvg.hu-nak elmondta, hogy még nem működik a konyhájuk, viszont a konyhai berendezések, és a dolgozók mintáinak eredményei is negatívak, tudomása szerint a tisztítószerek vizsgálata van még folyamatban.

Ismét írtunk a Hajdú-Bihar egyei Kormányhivatalnak is, hogy milyen vizsgálatok vannak még folyamatban, azok mikor zárulnak le, és hogy miért csak öt nappal a tömeges rosszullétek után döntöttek a konyha bezárásáról, ahonnan feltételezhetően kikerült a szalmonellás étel, amely több száz gyermek megbetegedését okozta. Ahogy megkaptuk az újabb megkeresésünkre a válaszokat, azokat is közöljük.