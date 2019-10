Ismét csalók vadásznak az OTP ügyfeleinek adataira

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai katonák ütöttek rajta az Iszlám Állam vezetőjén, Abu Bakr al-Bagdadin. A hírt Donald Trump is megerősítette.","shortLead":"Az amerikai katonák ütöttek rajta az Iszlám Állam vezetőjén, Abu Bakr al-Bagdadin. A hírt Donald Trump is megerősítette.","id":"20191027_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46dfdfc-9006-4964-b478-6faf5fc057f7","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_","timestamp":"2019. október. 27. 14:30","title":"Trump bejelentette, meghalt az Iszlám Állam alapítója és elsőszámú vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869407d5-ebfb-46f2-acab-19cd040e6a95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Cinderblock névre hallgató állatot majdnem elaltatták, miután túlsúlya miatt gyakorlatilag életképtelenné vált. ","shortLead":"A Cinderblock névre hallgató állatot majdnem elaltatták, miután túlsúlya miatt gyakorlatilag életképtelenné vált. ","id":"20191028_Mely_egyutterzest_valtott_ki_az_emberekbol_egy_futopadon_szenvedo_kover_macska","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=869407d5-ebfb-46f2-acab-19cd040e6a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7b1062-812a-4717-b9b8-eb92e3002a49","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Mely_egyutterzest_valtott_ki_az_emberekbol_egy_futopadon_szenvedo_kover_macska","timestamp":"2019. október. 28. 12:36","title":"Mély együttérzést váltott ki az emberekből egy futópadon szenvedő kövér macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ffbe8b-4aaa-4b9e-b760-f48c5e30dab9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Viktor Pelevin Titkos pillantások a Fudzsi-hegyre című könyvével ismert önmagát hozza, egy új technológiáról fantáziál, amely a boldogság sűrített keverékét fecskendezi be.\r

","shortLead":"Viktor Pelevin Titkos pillantások a Fudzsi-hegyre című könyvével ismert önmagát hozza, egy új technológiáról fantáziál...","id":"201943_konyv__boldog_idok_viktor_pelevin_titkos_pillantasok_afudzsihegyre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92ffbe8b-4aaa-4b9e-b760-f48c5e30dab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d35b0ba-3af6-4a05-8f66-63a00aa57278","keywords":null,"link":"/360/201943_konyv__boldog_idok_viktor_pelevin_titkos_pillantasok_afudzsihegyre","timestamp":"2019. október. 28. 12:00","title":"Buddha a díler és hacker, avagy a megvalósulatlan álmok exhumálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb324a31-6c88-40a0-a6d1-6fc9988ca3b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-tenger partján emelkedő, 23 méter magas Rubjerg Knude világítótornyot, amely Dánia egyik fő turistalátványossága, síneken mozgó gördülőalkalmatosságra helyezték, és nagyon alacsony sebességgel 70-80 méterrel odébb, biztonságos helyre tolták.","shortLead":"Az Északi-tenger partján emelkedő, 23 méter magas Rubjerg Knude világítótornyot, amely Dánia egyik fő...","id":"20191027_Odebb_toltak_Daniaban_egy_120_eves_vilagitotornyot_mert_az_a_veszely_fenyegetette_hogy_az_erozio_miatt_osszedol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb324a31-6c88-40a0-a6d1-6fc9988ca3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e9734d-77bd-4726-ba5d-8c78765850bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Odebb_toltak_Daniaban_egy_120_eves_vilagitotornyot_mert_az_a_veszely_fenyegetette_hogy_az_erozio_miatt_osszedol","timestamp":"2019. október. 27. 18:13","title":"Odébb toltak Dániában egy 120 éves világítótornyot, hogy nehogy összedőljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8ed0a8-2687-423d-a8b7-687013422e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihirdetik a klímavészhelyzetet, dönteni fognak az átláthatóságról és az utazási kedvezményekről, viszont a Tiborcz-adóról még nem.","shortLead":"Kihirdetik a klímavészhelyzetet, dönteni fognak az átláthatóságról és az utazási kedvezményekről, viszont...","id":"20191028_Kiderult_mirol_fognak_targyalni_Karacsony_Gergelyek_az_alakulo_ulesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e8ed0a8-2687-423d-a8b7-687013422e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2df0aff-f17f-4ee1-bfea-8eb64668088e","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Kiderult_mirol_fognak_targyalni_Karacsony_Gergelyek_az_alakulo_ulesen","timestamp":"2019. október. 28. 14:01","title":"Kiderült, miről fognak tárgyalni Karácsony Gergelyék az alakuló ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45500bd-ba8d-4e0d-a1d5-17ec77727683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc év alatt megduplázódott a kormányzati vízfej létszáma.","shortLead":"Nyolc év alatt megduplázódott a kormányzati vízfej létszáma.","id":"20191028_Ma_mar_13_ezren_dolgoznak_a_miniszteriumokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c45500bd-ba8d-4e0d-a1d5-17ec77727683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319086ef-6bfe-4a6e-b8a6-3ec99f7f129d","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Ma_mar_13_ezren_dolgoznak_a_miniszteriumokban","timestamp":"2019. október. 28. 08:24","title":"Ma már 13 ezren dolgoznak a minisztériumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Komoly köd nehezíti a közlekedést Zala megyében.","shortLead":"Komoly köd nehezíti a közlekedést Zala megyében.","id":"20191027_Foto_Erre_vigyazzanak_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dace09-0dcf-45e0-a94d-1b05121bab40","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Foto_Erre_vigyazzanak_az_M7esen","timestamp":"2019. október. 27. 13:22","title":"Fotó: Erre vigyázzanak az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d762fc3d-41a9-43d5-9203-ddc88a39f168","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Még lakások fűtésére is futotta a sok áramból. ","shortLead":"Még lakások fűtésére is futotta a sok áramból. ","id":"20191028_Helsinkiben_lotragyabol_csinaltak_aramot_egy_loshown","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d762fc3d-41a9-43d5-9203-ddc88a39f168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0b7fd7-c882-4b64-85ab-e12ebe3000d5","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Helsinkiben_lotragyabol_csinaltak_aramot_egy_loshown","timestamp":"2019. október. 28. 13:03","title":"Helsinkiben lótrágyából csináltak áramot egy lóshow-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]