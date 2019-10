Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig vagyunk túl a 8-as Golf bemutatásán, máris felröppentek az első információk a jó néhány év múlva érkező utódról.","shortLead":"Alig vagyunk túl a 8-as Golf bemutatásán, máris felröppentek az első információk a jó néhány év múlva érkező utódról.","id":"20191031_biztosan_lesz_9es_golf_a_villanyautok_meg_nem_itelik_halalra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543b4887-f53c-43a1-9309-292e96aeba55","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_biztosan_lesz_9es_golf_a_villanyautok_meg_nem_itelik_halalra","timestamp":"2019. október. 31. 07:59","title":"Biztosan lesz 9-es Golf, a villanyautók még nem ítélik halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem tudott eredményeket felmutatni a kamupártok elszámolásánál, és a rendőrség is kettős mércét alkalmaz az ellenzéki pártok és az ajánlási csalásokat elkövetőkkel szemben. A Fidesz által megszállt intézmények nem a dolgukat végzik, hanem politikai megrendelést hajtanak végre – írta Szél Bernadett.\r

","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem tudott eredményeket felmutatni a kamupártok elszámolásánál, és a rendőrség is kettős...","id":"20191030_szel_bernadett_momentum_nav_razzia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4b3fa3-0f70-4f52-9261-781ca78fb4db","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_szel_bernadett_momentum_nav_razzia","timestamp":"2019. október. 30. 17:10","title":"Szél Bernadett Putyin módszereit emlegeti a NAV momentumos razziája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acbbb18-39a4-4988-9ddb-ebe34cc8cc54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országuk zászlaját lobogtatva vonultak a Váci útnál.","shortLead":"Országuk zászlaját lobogtatva vonultak a Váci útnál.","id":"20191031_Rossz_munkakorulmenyek_miatt_tuntettek_a_mexikoi_munkasok_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9acbbb18-39a4-4988-9ddb-ebe34cc8cc54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fce936-133b-496f-9a1d-43560a1f3397","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Rossz_munkakorulmenyek_miatt_tuntettek_a_mexikoi_munkasok_Budapesten","timestamp":"2019. október. 31. 16:58","title":"Rossz munkakörülmények miatt tüntettek a mexikói munkások Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a19cd0c-eab6-4d17-96ee-2f499c8e0055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök kaptak egy fülest, hogy két férfi házában is fegyverek vannak.","shortLead":"A rendőrök kaptak egy fülest, hogy két férfi házában is fegyverek vannak.","id":"20191031_Illegalisan_tartott_fegyverek_miatt_csapott_le_a_TEK_ket_helyen_is_Borsodban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a19cd0c-eab6-4d17-96ee-2f499c8e0055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c081a67d-8ba4-4965-a6ca-bbe376359c4d","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Illegalisan_tartott_fegyverek_miatt_csapott_le_a_TEK_ket_helyen_is_Borsodban","timestamp":"2019. október. 31. 09:55","title":"Illegálisan tartott fegyverek miatt csapott le a TEK két helyen is Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da8f4a2-aece-4602-8550-ceb7a3c69e08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A volt keletnémet pártfőtitkár kedvelte a Citroeneket, ez az eladó autó is a flottájába tartozott. ","id":"20191030_Elado_Szigetszentmikloson_Erich_Honecker_egyik_autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8da8f4a2-aece-4602-8550-ceb7a3c69e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4b0851-f247-4f01-9930-9eca43011e5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Elado_Szigetszentmikloson_Erich_Honecker_egyik_autoja","timestamp":"2019. október. 30. 08:08","title":"Eladó Szigetszentmiklóson Erich Honecker egyik autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az útszakasz 3,4 milliárd forintos költségvetési forrásból valósult meg.","shortLead":"Az útszakasz 3,4 milliárd forintos költségvetési forrásból valósult meg.","id":"20191031_Atadtak_az_M7es_autopalya_felujitott_szakaszat_Siofoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39168928-aaa9-430f-bb04-2da9fd343c8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_Atadtak_az_M7es_autopalya_felujitott_szakaszat_Siofoknal","timestamp":"2019. október. 31. 19:14","title":"Átadták az M7-es autópálya felújított szakaszát Siófoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb54525-adaa-48b3-9c39-7c2868fbbf52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergelynek nem lesz egyszerű dolga, ha a Fővárosi Közgyűlés mellett az összefogást is egyben akarja tartani. ","id":"20191030_fidesz_ellenzeki_egyuttmukodes_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fb54525-adaa-48b3-9c39-7c2868fbbf52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39aae31-c390-4455-b73f-92d94e6df761","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_fidesz_ellenzeki_egyuttmukodes_budapest","timestamp":"2019. október. 30. 14:02","title":"Kiéheztetni vagy pozícióban hagyni – így készül a Fidesz az ellenzéki együttműködés szétverésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem árulta el a Samsung, hogy lesz-e konzumer termék a keresztbe hajtható okostelefonból, de az már most látszik, hogy nem vetik el az ötletet.","shortLead":"Egyelőre nem árulta el a Samsung, hogy lesz-e konzumer termék a keresztbe hajtható okostelefonból, de az már most...","id":"20191030_samsung_osszehajthato_okostelefon_samsung_fejlesztoi_konferencia_sdc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d848f0d0-0209-4366-9c2a-ba24b4279c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_samsung_osszehajthato_okostelefon_samsung_fejlesztoi_konferencia_sdc_2019","timestamp":"2019. október. 30. 13:03","title":"Keresztbe hajlítható okostelefont villantott a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]