Már nem üzletel pálinkával Tiborcz István

Az Mfor.hu ír arról, hogy kicsivel több mint 4 év után Tiborcz István kiszállt a hivatalosan desztillált szeszes italt gyártó cég operatív irányításából.

A G2G Zrt.-t még 2011 elején jegyezte be a cégbíróság, Házipálinka Bérfőzde néven, biatorbágyi székhellyel, fő tevékenysége már akkor is desztillált szeszes ital gyártása volt. Eredeti formájában azonban nem sokáig működött a társaság, egy évvel később Budapestre költözött és felvette a G2G Zrt. nevet. A meglehetősen ismeretlen cég akkor került be a hírekbe, amikor 2015 márciusában Tiborcz István igazgatóság tagja lett. A cégkivonat tanúsága szerint azonban a kormányfő vejének igazgatósági tagsága június 7-én megszűnt.

A lap azt írja, hogy az elmúlt években minimális, 1-2 millió forintos ráfordítás keletkezett a cégnél, ami ilyen nagyságrendű veszteséget eredményezett a végén. 2018-ban azonban fordult a kocka: árbevétel nélkül is sikerült 2,1 milliós nyereséget kimutatni annak köszönhetően, hogy 5,8 millió forint pénzügyi bevétel keletkezett a társaságnál. Ez egy jelentősebb összegű követelés megvásárlásával, majd eladásával magyarázható.

A társaság egyedüli cégvezetője most Vízi Attila Gergely, aki a sajtóban megjelent korábbi információk szerint tavaly tavasszal még Lázár Jánossal is tárgyalt.