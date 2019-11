Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4579f6c6-bd0c-4d7d-9339-639a44ed15c0","c_author":"Csányi Nikolett","category":"360","description":"Elektromos autók akkumulátorainak gyártásához bővíti üzemét a Samsung Gödön. Ehhez 25 hektár erdőt már kiirtottak, a település egyes részein a zajnál már csak az lakók elégedetlensége nagyobb. Helyszíni videóriport az épülő akkumulátorgyárról.","shortLead":"Elektromos autók akkumulátorainak gyártásához bővíti üzemét a Samsung Gödön. Ehhez 25 hektár erdőt már kiirtottak...","id":"20191105_Ez_a_vicc_kategoria__menekulnenek_a_godiek_a_Samsung_miatt_a_varosbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4579f6c6-bd0c-4d7d-9339-639a44ed15c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d1d6e8-d4e3-4c2a-9897-bbcc3dc705ab","keywords":null,"link":"/360/20191105_Ez_a_vicc_kategoria__menekulnenek_a_godiek_a_Samsung_miatt_a_varosbol","timestamp":"2019. november. 05. 06:32","title":"\"Ez a vicc kategória\" – menekülnének a városból a gödiek a Samsung miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d98271-b33a-4509-ad60-b1c9d40b3281","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvizek táplálták a tavakat, de most nagyon alacsony a belvíz szintje. ","shortLead":"A belvizek táplálták a tavakat, de most nagyon alacsony a belvíz szintje. ","id":"20191104_Teljesen_kiszaradt_tobb_to_Debrecen_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d98271-b33a-4509-ad60-b1c9d40b3281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1957d282-0dfe-48f0-85ae-56d7f4b3bfe6","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Teljesen_kiszaradt_tobb_to_Debrecen_kozeleben","timestamp":"2019. november. 04. 11:21","title":"Teljesen kiszáradt több tó Debrecen közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f937f-2d9f-478f-b6df-b143d33ce93f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ridley Scott új filmjében fog játszani, ő lesz az 1995-ben meggyilkolt Maurizio Gucci volt felesége.","shortLead":"Ridley Scott új filmjében fog játszani, ő lesz az 1995-ben meggyilkolt Maurizio Gucci volt felesége.","id":"20191104_lady_gaga_maurizio_gucci_filmszerep_ridley_scott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f937f-2d9f-478f-b6df-b143d33ce93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5581a50-63dc-4473-a019-a8ebdf1ffc96","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_lady_gaga_maurizio_gucci_filmszerep_ridley_scott","timestamp":"2019. november. 04. 18:26","title":"Lady Gaga újabb filmszerepet kapott, és nem is akármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9989caf9-0376-43d1-b270-21be55238c43","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kínában lezajlott bejelentés mellett külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt, Magyarország nem tesz különbséget a cégek között nemzetiségi alapon. Korábban arról lehetett olvasni, az Egyesült Államokat nyugtalanítják a Huawei túl jó magyar kapcsolatai. \r

\r

","shortLead":"A Kínában lezajlott bejelentés mellett külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt, Magyarország nem tesz...","id":"20191105_A_Huawei_epiti_a_magyarorszagi_5Ghalozatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9989caf9-0376-43d1-b270-21be55238c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbf340c-4488-4cea-9028-4c149a3804b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_A_Huawei_epiti_a_magyarorszagi_5Ghalozatot","timestamp":"2019. november. 05. 09:15","title":"A Huawei közreműködésével épül ki a magyarországi 5G-hálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d59f474-ad66-4317-97bf-92a7e9502775","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyarországi éttermek feltérképezése még várat magára.","shortLead":"A magyarországi éttermek feltérképezése még várat magára.","id":"201944_ettermi_zajmero_app_egy_hangos_szo_se_essen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d59f474-ad66-4317-97bf-92a7e9502775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f53be4-b36d-4224-bc41-96b3f4966142","keywords":null,"link":"/360/201944_ettermi_zajmero_app_egy_hangos_szo_se_essen","timestamp":"2019. november. 05. 10:00","title":"Melyik étterem mennyire csendes? Van már alkalmazás, amelyik megmutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4457c476-65dd-4656-b011-ee495096319b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen a helyen az ideálisnál mintha némileg több tábla jelezné a gyalogos-átkelőhelyet az autósok számára.","shortLead":"Ezen a helyen az ideálisnál mintha némileg több tábla jelezné a gyalogos-átkelőhelyet az autósok számára.","id":"20191104_a_nap_fotoja_a_kaposvari_zebra_ami_tablatultengesben_szenved","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4457c476-65dd-4656-b011-ee495096319b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6aafe91-2c8f-4238-98b9-5204a27016b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_a_nap_fotoja_a_kaposvari_zebra_ami_tablatultengesben_szenved","timestamp":"2019. november. 04. 06:41","title":"A nap fotója: a kaposvári zebra, ami táblatúltengésben szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11211f3-dfdc-4b04-b1bb-dbf8e0e0e822","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De csak a hatodát termelik meg a méheik. Nem jó üzlet a méhészkedés.","shortLead":"De csak a hatodát termelik meg a méheik. Nem jó üzlet a méhészkedés.","id":"20191105_A_vilag_mezenek_egyharmadat_eszik_meg_az_europaiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d11211f3-dfdc-4b04-b1bb-dbf8e0e0e822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5025f816-82ca-46c5-8b57-cc0dce7369e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_A_vilag_mezenek_egyharmadat_eszik_meg_az_europaiak","timestamp":"2019. november. 05. 10:47","title":"A világ összes mézének harmadát eszik meg az európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab428d98-eabf-4aac-89aa-3753259b3e1a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozóknak nem meglepő módon tetszett a szabadpéntek, és még a termelékenységük is kilőtt.","shortLead":"A dolgozóknak nem meglepő módon tetszett a szabadpéntek, és még a termelékenységük is kilőtt.","id":"20191104_Nagyon_bejott_a_negynapos_munkahet_a_Microsoftnal_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab428d98-eabf-4aac-89aa-3753259b3e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3e8cd8-0b4b-49b6-ac17-ac8703767e48","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_Nagyon_bejott_a_negynapos_munkahet_a_Microsoftnal_Japanban","timestamp":"2019. november. 04. 09:36","title":"Nagyon bejött a négynapos munkahét a Microsoftnak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]